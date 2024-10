Status: 01.10.2024 22:18 Uhr

Meister Eisbären Berlin zit in de Deutschen Eishockey Liga (DEL) in de Erfolgsspur zurückgekehrt.

Na de volgende twee seizoenen zijn de resultaten van de DEL-Rekordkampioen de volgende dag 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Beide Straubing Tigers hebben comeback-kwaliteit en de prestaties van de drie zeilseries. Tafelleider bleibt der ERC Ingolstadt.

Deze eisen, die de langdurige resultaten van Marcel Noebels (Schulterverletzung) en Marco Nowak (Schulter-OP) vereisen om de wedstrijden te kunnen bekijken, brachten hen naar de Pulverturm met een 0:2-Rückstand nicht van de Konzept. Yannick Veilleux (15. Minuut/59.), Nationalspieler Leonhard Pföderl (22.) en Blaine Byron (42.) namen deel aan de Partie für die Hauptstädter.

Keulen Geniet van uw laatste nacht in Debakel

De Kölner Haien is voorbereid op meer defensieve inspanningen. In 1:5 (1:3, 0:0, 0:2) moeten beide Löwen Frankfurt de ambitieuze achtvoudige Meister bereits hebben die Gegentore 21 bis 25 hinnehmen was, wat de vierde Saisonpleite was. De doelman van Frankfurt, Aushilfsgoalie Thomas Greiss, kam diesmal nicht zum Einsatz.

Ingolstadt bleibt Tablesprimus

Die Tablelenführung is waar in Ingolstadt. De Panthers zelf bedanken elkaar voor hun kracht in 6:3 (1:1, 0:1, 5:1) van beide Schwenninger Wild Wings van de vierde belegering van de zeilende Saison. Met 13 Punkten liegt der ERC voor Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven (11) en Berlijn (10). Red Bull München op rang vier (9) waardoor beide partijen niet zijn opgelost.

Bremerhaven speelt na Abgang von Erfolgstrainer Thomas Popiesch mee. De algehele leiding van de Vorseson is gebaseerd op het Düsseldorfer EK met 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) en wordt bepaald op basis van de ranglijst. De DEG bleibt mit nur Zählern auf dem 13. Rang, der rheinische Rivale uit Keulen (5) steht auf dem elften Platz.