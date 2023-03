Noot van de redactie: om meer verkiezingsdekking te lezen, ga naar Daily Chronicle Election Central op shawlocal.com/daily-chronicle/election/. Dekking van alle fora van deze week zal er zijn.

DeKALB – Vijf hoopvolle kandidaten – waaronder twee inschrijfkandidaten – die zich inzetten voor vier zetels van vier jaar in het bestuur van het DeKalb School District 428 schetsten deze week enkele prioriteiten en boden ideeën aan over het aanpakken van diversiteit en inclusie op scholen voorafgaand aan de verkiezingen van 4 april.

Het forum, deze week opgezet door de League of Women Voters DeKalb County en mede gesponsord door Northern Public Radio’s WNIJ, werd gemodereerd door Jan Dorner.

Kandidaat Vanta Bynum en zittende David Seymour, die zich kandidaat stelt als inschrijver, kwamen woensdag niet opdagen op het forum.

“Op dit moment weten we dat in het hele land de meerderheid van ons onderwijzend personeel blank is en Engels spreekt. Als we leerlingen hebben die zwart, bruin, inheems of meertalig zijn, helpt het als we die hiaten kunnen opvullen door ervoor te zorgen dat er iemand is die hen vertegenwoordigt op onze scholen, zodat we kunnen samenwerken met gemeenschapsorganisaties om dat ook te doen. — Samantha McDavid, DeKalb District 428 kandidaat voor het schoolbestuur over inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie

Maak kennis met de kandidaten

Christoper Michael Boyes zei dat ervoor zorgen dat de gemeenschap meedoet aan de inspanningen van het district een van zijn topprioriteiten zou zijn als hij wordt gekozen.

Boyes zei dat zijn tweede prioriteit neerkomt op het willen waarborgen van de veiligheid van studenten en personeel.

“Onze studenten moeten een omgeving hebben waar ze zich op hun gemak voelen en waar ze echt kunnen groeien en gedijen”, zei Boyes.

afstand 428 kandidaten Christopher Michael Boyes

In 2022 begonnen DeKalb-scholen met een schoolveiligheidsaudit, waarin onder meer werd aanbevolen een veiligheidsmanager voor het hele district aan te nemen, deurmechanismen van faciliteiten bij te werken, meer waakzaamheid voor recesmonitors en updates van camera’s op schoolterreinen.

Het schoolbestuur keurde het ook goed om in 2022 twee extra politieagenten voor schoolhulpmiddelen aan de loonlijst toe te voegen via een contract met de politie van DeKalb. Het SRO-programma is bedoeld om discipline en gedragscodes op school aan te pakken en de veiligheid op school en de ondersteuning van studenten te versterken.

Eric Larsen, die een inschrijfkandidaat is, zei dat hij van plan is prioriteit te geven aan de opvoeders van het district. Hij zei dat leraren de impact van het personeelstekort voelen. Larsen zei dat hij gelooft dat een groot aantal vacatures op districtsniveau bestemd is voor leraren en onderwijsassistenten.

“Dat legt een grote last op de leraren als ze niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben,” zei Larsen. ‘Dus we moeten die vacatures opvullen. Als alles prioriteit heeft, heeft niets prioriteit in onze organisatie. We moeten ons concentreren om hen en onze leraren de ondersteuning te geven die ze nodig hebben en verdienen.”

Larsen zei dat een ander gebied waar hij prioriteit aan zou geven, als hij wordt gekozen, gemeenschapsbereik is.

“Het tweede is gewoon meer betrokkenheid van de gemeenschap”, zei Larsen. “Er gaan niet veel mensen naar de bestuursvergaderingen. Niet veel mensen hebben hun input geleverd. Dus we moeten creatiever zijn in hoe we outreach doen en de gemeenschap informeren over de geweldige dingen die gaande zijn in het district en ook om hun input te krijgen, zodat hun stem wordt gehoord in termen van beslissingen die worden genomen.”

afstand 428 kandidaten Eric Larsen

Steven Byers, een voormalig wetenschapsleraar van de Huntley Middle School en huidige districtsouder, zei dat hij gelooft dat het district de goede kant op gaat en dat hij het schoolbestuur wil helpen dat traject voort te zetten. Hij is ook mede-eigenaar en exploitant van Byers Brewing Company in het centrum van DeKalb.

“(Ik ben van plan) ervoor te zorgen dat het bestuur een niveau van respect behoudt voor de professionals die in ons district werken,” zei Byers. “Dat onze administratie, onze leraren, ons personeel allemaal eerlijk en met respect worden behandeld en dat hun expertise wordt gewaardeerd.”

Byers zei dat hij het belangrijk vindt dat districtsleiders ervoor zorgen dat de schoolomgeving geschikt is voor elke leerling om te leren. Hij meent dat het schoolbestuur al op de goede weg is.

“(We zouden) ons echt moeten blijven concentreren op het verbeteren van de leeromgeving voor elke student of voor zoveel mogelijk studenten”, zei Byers. ‘Ik weet dat het bestuur dat doet. Maar doorgaan met dat werk is essentieel voor het succes van onze kinderen.”

Shaw Local 9 februari 2023 bestandsfoto – Steven Byers, een voormalige DeKalb District 428-leraar en een huidige districtsouder, zei dat hij gelooft dat het district de positieve kant op gaat en hij wil het schoolbestuur helpen dat traject voort te zetten . Hij is ook mede-eigenaar en exploitant van Byers Brewing Company in het centrum van DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Zittende kandidaat Samantha McDavid streeft naar herverkiezing en dient voor de tweede keer als voorzitter van het schoolbestuur. McDavid zei dat het een van haar topprioriteiten is om te blijven kijken naar billijke resultaten voor studenten, en ervoor te zorgen dat het district beleid, procedures, curricula en omgevingen blijft beoordelen op culturele vooringenomenheid en structureel racisme.

McDavid zei dat ze ook wil dat het district prioriteit geeft aan veiligheid en beveiliging, wat volgens haar gepaard moet gaan met sociaal-emotionele ondersteuning.

“Ik denk dat sociaal-emotionele steun onder (veiligheid en beveiliging) valt, omdat dat onze klaslokalen en onze scholen veiliger zal maken,” zei McDavid, die het plan van het district uiteenzette om financiering toe te wijzen aan dergelijke initiatieven. “Ik denk dat het ook belangrijk is om ervoor te zorgen dat het personeel zich gesteund voelt om hun eigen behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid te helpen.”

Samantha McDavid (Geleverde foto)

Howard Solomon, die kandidaat is om zich in te schrijven, zei dat het principe waarop hij zal leunen als leidraad voor hoe hij zal regeren, als hij wordt gekozen, eenvoudig is.

“Mijn uitgangspunt is dat alle studenten kunnen leren”, zei Solomon. “De meesten zullen leren en dat we zoveel mogelijk moeten doen om dat mogelijk te maken.”

Solomon was tot 2019 lid van de DeKalb School Board.

Salomo’s naam op het stembiljet werd eerder dit jaar verwijderd nadat de kiesraad van DeKalb County oordeelde dat hij zijn kandidatuurpapieren verkeerd had ingebonden.

Howard Salomon

Byers zei ook dat hij prioriteit geeft aan het leren van studenten.

“Het principe zou liefde en balans zijn”, zei Byers. “Ik vond het heel leuk om hier in DeKalb leraar te zijn. Ik hou van deze gemeenschap. Ik heb een bedrijf geopend in deze gemeenschap. Ik hou van de kinderen in deze stad. … Er is ook een evenwicht dat moet gebeuren. We hebben veel mensen in de stad. We moeten de liefde met iedereen delen. We moeten de belastingbetalers de liefde laten voelen wanneer ze de liefde moeten voelen. Maar we moeten de kinderen geven wat ze nodig hebben.”

De kandidaten debatteerden ook over diversiteit en inclusie en spraken over hoe zij dit op scholen willen aanpakken.

McDavid zei dat diversiteit iets is dat het district moet accepteren, omarmen en vieren. Ze zei dat het schoolbestuur het personeel zou moeten ondersteunen bij hun streven om meer cultureel responsief te worden in het onderwijzen en helpen van studenten. McDavid zei dat de inspanningen kunnen worden versterkt in samenwerking met de gemeenschap.

“Op dit moment weten we dat de meerderheid van ons onderwijzend personeel in het hele land blank is en Engels spreekt”, zei McDavid. “Als we leerlingen hebben die zwart, bruin, inheems of meertalig zijn, helpt het als we die hiaten kunnen opvullen door ervoor te zorgen dat er iemand is die hen vertegenwoordigt op onze scholen, zodat we kunnen samenwerken met maatschappelijke organisaties om dat ook te doen. Ik denk dat we op dezelfde manier naar mensen moeten luisteren, en we moeten geven om wat ze nodig hebben en wat ze willen, en we moeten vertrouwen op hun geleefde ervaring en waarheid.

Solomon zei dat hij gelooft dat het district een rijkdom heeft die moet worden gedeeld met de gemeenschap.

Boyes zei dat het belangrijk is om belanghebbenden in de gemeenschap te betrekken om ervoor te zorgen dat verschillende stemmen worden gehoord.

Larsen zei dat hij het district zou aanmoedigen om manieren te promoten om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen.

“Zelfs als volwassenen ervaringen hebben gedeeld met andere mensen uit verschillende culturen, begin je echt te begrijpen waar ze vandaan komen en begin je dichterbij te komen”, zei Larsen. “Je kunt alle (equity) trainingen doen die je wilt. … Als je ervaringen hebt gedeeld, begin je een aantal van die muren af ​​te breken, begin je naar elkaar toe te groeien, begin je te begrijpen. Alles wat je kunt doen op het gebied van sport, muziek, alles wat je kunt doen om mensen bij elkaar te brengen, is wat mensen echt helpt elkaar beter te leren kennen en de culturele diversiteit te verbeteren.”