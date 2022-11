Deji sagt, dass Liegestütze zwischen den Runden Floyd Mayweather Jr. „p***** machen“ und enthüllt, dass die Legende hinter der Bühne auf sein Wort zurückgegriffen hat, dass er nicht zu hart schlagen würde

Deji hat alles von seinem Schaukampf mit Floyd Mayweather Jr. enthüllt, auch als er die Boxlegende „verarscht“.

Der YouTuber wurde in der sechsten Runde ihres Kampfes von Mayweather Jr. gestoppt, aber kurz bevor Deji für die letzte Runde des Kampfes herauskam, machte er Liegestütze in seiner Ecke und den selbsternannten „TBE“ (The Best Ever) nahm das Showboating nicht gut auf.

Twitter: @socialzonepromo Deji beschloss, am Ende der fünften Runde Liegestütze zu machen. Er wurde dann in der nächsten Runde gestoppt

„Mir wurde klar, dass er ein Ego hat“, sagte Deji auf seinem YouTube-Kanal. „Weil ich in meiner Ruhezeit Liegestütze gemacht habe [between rounds] und das p***** ihn ab.

„Als ich ihm das angetan habe, war er wütend, er meinte ‚cool, ich werde dir weh tun, Bruder‘, ich konnte es in seinen Augen sehen.“

Deji sprach weiter über den Grund für die Verzögerung des Hauptereignisses am Kampfabend und enthüllte, dass das Paar im ursprünglichen Vertrag mit 14-Unzen-Handschuhen kämpfen sollte. Aber in der Nacht entschied Mayweather Jr., dass er 10-Unzen-Handschuhe tragen wollte.

Anfangs weigerte sich Deji, was die Verzögerung verursachte, aber schließlich erlaubte der YouTuber es.

„Ich hatte Leute aus Floyds Team, die sagten: ‚Bro, Deji, Floyd will einfach nur reingehen und ein bisschen Spaß mit dir haben“, fügte Deji hinzu. „Er wird dich nicht hart schlagen oder so, das verspreche ich, darauf hast du mein Wort.“

Deji sagt, dass ihm das auch gesagt wurde, wenn er in den Clinch geht, nur um Mayweather Jr. zu bitten, sich zu entspannen, wenn er zu hart schlägt. Dies funktionierte jedoch nicht im Ring, als Deji erklärte, dass er Mayweather Jr. sagte, er solle sich entspannen, und Mayweathers Antwort war: „Halt die Klappe, ich bin Floyd Mayweather, ich mache, was ich will.“

Wie erwartet sah Mayweather Jr. absolut dominant aus, als er Deji in der Ferne stoppte

Reuters Aber der selbsternannte „TBE“ (The Best Ever) kam nicht ungeschoren davon, da er in der Folge ein blaues Auge trug

Abgesehen davon sagt Deji, dass es insgesamt eine gute Erfahrung war und er sehr zuversichtlich für seine Boxkarriere ist.

„Gegen wen auch immer ich als nächstes kämpfe, Sie tun mir buchstäblich nur leid, weil ich gegen Floyd gekämpft habe, ich werde keine Angst mehr haben, gegen jemanden zu kämpfen“, sagte Deji.

Wenn Deji seinen gewünschten nächsten Gegner bekommt, könnte es Grund zur Angst geben, da er in seinem Interview nach dem Kampf sagte, dass er es mit dem Weltmeister mit acht Gewichten, Manny Pacquiao, aufnehmen möchte.

„Zu diesem Zeitpunkt gibt es niemanden, der mich aufhalten kann“, fügte Deji hinzu.

„Ich bin bereit, gegen Manny Pacquiao oder irgendjemanden zu kämpfen.“