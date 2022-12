Deion Sanders wird Colorados neuer Cheftrainer

Die letzten zwei Jahre von Deion Sanders an der Jackson State University waren geradezu erstaunlich, und am Samstag gewann die JSU die SWAC-Meisterschaft und beendete eine ungeschlagene Saison. Trotzdem ist Coach Prime wegen einiger großer Neuigkeiten Gegenstand von Kontroversen.

Während es in Ihrer zweiten Saison ungeschlagen bleiben und der Gewinn des SWAC-Champions ein glorreiches Ereignis sein sollte, gerieten die Dinge kurz nach dem Sieg schnell aus den Fugen. Deion ließ die Pressekonferenz nach dem Spiel sehr zur Enttäuschung der Medien aus, aber die Reporter würden bald erfahren, dass etwas viel Größeres im Spiel war.

Anstatt an der Presse nach dem Spiel teilzunehmen, versammelte Coach Prime seine Spieler, Mitarbeiter und Schulleiter, um eine Ankündigung zu machen, die viele kommen sahen.

Deion Sanders gibt bekannt, dass er seine Talente nach Colorado bringt, um der neueste Cheftrainer der Schule zu werden

Nach dem Gewinn der SWAC-Meisterschaft bestätigte Coach Prime, dass er die Jackson State University verlassen würde, um eine Stelle als Cheftrainer an der University of Colorado anzunehmen.

Viele in den sozialen Medien waren verärgert über den Abgang von Coach Prime, aber Prime hat ein Video hochgeladen, in dem er seine Entscheidung erklärt, und bestritt, dass er die Position wegen eines höheren Gehaltsschecks angenommen habe. Stattdessen sagte er nur, dass er „erhöht“ statt „beendet“ werde.

„Ich weiß, dass Sie alle die Gerüchte gehört haben und alles, was sich über meinen Aufenthaltsort und was ich tun werde, herauskristallisiert hat. Ich möchte, dass Sie es alle von mir und nicht von irgendjemand anderem hören“, sagte Prime. „Im Coaching wird man entweder hochgehoben oder gekündigt. … Ich habe mich entschieden, den Job nächstes Jahr woanders anzunehmen. Ich werde beenden, was wir begonnen haben. Wir werden dominieren. Ich werde bis zu diesem Ende und dieser Schlussfolgerung hier sein und dann werde ich nach dieser Schlussfolgerung weitermachen.

Nachdem Coach Prime die Nachricht überbracht hatte, verschwendete er keine Zeit und fuhr direkt nach Colorado, um das Stadion der Schule zu besuchen.

Was denkst du darüber, dass Deion Sanders den Bundesstaat Jackson verlässt?

Unabhängig davon, wie Sie sich fühlen, würde jeder eine Beförderung in seinem jeweiligen Bereich annehmen, und es gibt Berichte, dass Sanders in Colorado zehnmal so viel bezahlt wird.