Deion Sanders verlässt den Bundesstaat Jackson, um Colorado-Trainer zu werden

Deion Sanders hat das Historically Black Timeline Universe (HBTU) der sozialen Medien in Brand gesteckt. Es gibt keinen Skandal der Untreue, es gibt keinen DUI, und es gibt keine strafrechtliche Untersuchung, um Geld von armen Leuten abzuschöpfen. Nein, er hat gerade einen Job an einer anderen Schule angenommen und die HBTU ist empört. Naja, zumindest ein Teil der HBTU…

Die Jackson State University war in den letzten 3 Jahren das Gesprächsthema des College-Footballs, weil „Coach Prime“ seine Talente an ein historisch schwarzes College und eine Universität mit der Mission gebracht hatte, Spiele zu gewinnen und Schulen Glanz zu verleihen, die normalerweise keine nationale Fanfare bekommen . Der Auftritt gab Sanders auch eine Plattform, um seine Coaching-Fähigkeiten zu demonstrieren. Es gab viele Fragen und die 27-5 Bilanz der JSU lieferte alle Antworten.

Letzte Woche wurde Sanders direkt gefragt, ob ihm die University of Colorado Boulder einen Job angeboten habe und im Gegensatz zu den meisten College-Trainern antwortete er laut einem USAToday-Bericht direkt:

„Ja, der Bericht ist definitiv wahr“, sagte Sanders am Montag gegenüber Reportern, als er nach dem Job in Colorado gefragt wurde und ob es beiderseitiges Interesse gebe. „Sie sind nicht die Einzigen. Der Bericht ist wahr. Ich werde nicht hier sitzen und alles über mich erzählen, aber sie sind nicht die Einzigen. Und ich wäre ein Lügner, wenn ich Ihnen sagen würde, dass sie es nicht getan haben. Sie wissen, dass sie es taten. Ich weiß, dass sie es getan haben. Jeder dort weiß, dass sie es getan haben. Es ist also, was es ist.“

CBSNews berichtet, dass die Buffaloes Sanders ein Jahresgehalt von fast 6 Millionen US-Dollar (29,5 Millionen US-Dollar für fünf Jahre) angeboten haben, was deutlich mehr ist als die 300.000 US-Dollar pro Jahr, die ihm die JSU zahlte, von denen er die Hälfte an die Schule zurückspendete, damit sie konnten modernisieren und renovieren ihre Sportanlagen. Das Verrückte an Colorados Gehaltsangebot ist, dass sie nicht einmal das Geld haben, um Coach Prime zu bezahlen, und das kommt direkt von Sportdirektor Rick George:

Er macht sich keine Sorgen, weil er weiß, dass die Nachricht von Sanders‘ Ankunft auf dem Campus bedeutet, dass reiche Alumni der Schule mehr als ein paar Dollar zuwerfen werden, um dies zu ermöglichen.

Der verärgerte Teil der HBTU ist der Ansicht, dass Sanders ein Scharlatan und ein Ausverkaufer ist, weil er den Job in Colorado angenommen hat, weil er den HBCUs hätte treu bleiben und dazu beitragen sollen, die Erzählung über das Niveau sportlicher Talente und Möglichkeiten, die nicht gewährt werden, zu ändern zu ihnen. Viele sind der Meinung, dass seine Anwesenheit die Dinge bei allen HBCUs zum Besseren hätte ändern können, und sein Abgang nach drei erfolgreichen Spielzeiten kennzeichnet ihn als Opportunisten.

Coach Prime für seinen Teil verliert keinen Schlaf …

Viele seiner Super-Bowl-Gewinner, Hall of Fame, Superstar-Football-Kollegen verteidigen ihn …

Wo bist du damit? Bist du sauer auf Deion, weil er die Stadt verlassen hat, oder froh, dass er eine weitere Gelegenheit bekommt, ein College-Football-Team zu trainieren?