LONDEN – Het VK zou de langverwachte vernieuwing van zijn buitenlands beleid en veiligheidsstrategie kunnen uitstellen tot eind maart, uit bezorgdheid dat het huidige ontwerp niet genoeg verandering brengt in de manier waarop de Britse strijdkrachten opereren.

Drie mensen die betrokken waren bij de update van de geïntegreerde evaluatie van het veiligheids-, defensie-, ontwikkelings- en buitenlands beleid zeiden dat de publicatie ervan nu kan worden uitgesteld tot de tweede helft van volgende maand, na de regeringsbrede voorjaarsbegroting die op 15 maart is gepland.

Downing Street nr. 10 zei echter dat het er nog steeds aan werkt om het te publiceren vóór de fiscale verklaring, en een datum voor de publicatie ervan moet nog worden vastgesteld.

Premier Rishi Sunak en zijn senior adviseur buitenlands beleid, John Bew, die de evaluatie leidt, waren ontevreden over de eerste inzendingen van het Britse leger, de marine en de luchtmacht en vroegen hen om verder werk uit te voeren, zei een van deze mensen. .

“De voorstellen van de diensten vertoonden niet genoeg verandering” in vergelijking met de oorspronkelijke Integrated Review, gepubliceerd in maart 2021 tijdens het premierschap van Boris Johnson, zeiden ze.

In die vlaggenschipstrategie zette het VK een neiging naar de Indo-Pacific uiteen en formuleerde het de ambitie om van Groot-Brittannië de leidende zeemacht van Europa te maken, de Royal Air Force te moderniseren en te investeren in R&D en cyberbeveiliging.

Maar hoge militaire officieren zijn huiverig om radicale veranderingen door te voeren die misschien niet gepaard gaan met extra geld van de belastingbetaler, zei dezelfde persoon die hierboven werd geciteerd.

Ben Wallace, de minister van Defensie, dringt er bij kanselier Jeremy Hunt op aan om het defensiebudget de komende twee jaar met tussen de £ 8 miljard en £ 11 miljard te verhogen om dergelijke bezuinigingen te voorkomen, volgens berichten in de media van vorige week. The Telegraph meldde in december dat het ministerie van Defensie minstens £ 1 miljard extra zou krijgen om de bezuinigingen op de begroting in 2024-2025 op te vangen, maar Wallace lobbyt nog steeds voor meer.

Terwijl Johnson een grote stijging van de defensie-uitgaven in de loop van het decennium signaleerde, zei de hierboven geciteerde persoon dat Sunak “diep gekant is tegen het herschikken van de basis van de economie om defensie te ondersteunen” – ondanks het feit dat hij begrijpt dat het nodig is om de Britse steun voor Oekraïne vol te houden.

Tijdschema kriebels

De vernieuwing van de Integrated Review zou tegen juli moeten worden gevolgd door een update van het defensiecommando, met meer gedetailleerde informatie over hoe de strategie zou worden geïmplementeerd.

Maar militaire chefs zijn bezorgd dat dit tijdschema te weinig tijd laat voor de volgende algemene verkiezingen, die volgens opiniepeilingen zouden kunnen leiden tot een nieuwe Labour-regering met haar eigen buitenlands beleid en defensieprioriteiten.

Ze verwachten dat een Labour-strategie tot zeer verschillende conclusies zal komen over de financiering van de drie diensten, met minder nadruk op marine-uitbreiding in de Indo-Pacifische regio.

Premier Rishi Sunak en senior adviseur buitenlands beleid John Bew waren ontevreden over de eerste inzendingen van het Britse leger, de marine en de luchtmacht | Finnbarr Webster/Getty Images

In een toespraak eerder deze maand zei Labour’s schaduwminister van Defensie, John Healey, dat zijn partij zich zou houden aan de beschrijving van de Integrated Review van China als een “systemische concurrent” en zijn ambitie om tegen 2030 een “wetenschappelijke en technologische supermacht” te worden.

Maar hij beloofde dat een Labour-regering zou proberen om wat hij noemde “ernstige tekortkomingen” in het huidige plan te herstellen, waaronder Johnson’s beslissing om het te promoten “als een nationale neiging naar de Indo-Pacific” ten koste van “de leidende rol van het VK in de NAVO”. .”

“Onze Indo-Pacifische militaire verplichtingen hebben realisme nodig”, voegde Healey eraan toe. “De Britse strijdkrachten zijn slecht gediend door leiders die doen alsof ze alles kunnen, overal.”

‘Verdubbeling’

Tijdens een parlementaire hoorzitting dinsdag leken ambtenaren van het Ministerie van Defensie het belang van de komende begroting voor de vernieuwing van de Integrated Review te bagatelliseren.

Parlementsleden van de defensiecommissie van het Lagerhuis spraken hun scepsis uit over het feit dat de update voorloopt op de begroting – en waarschuwden dat het moeilijk zou zijn voor ambtenaren van het Ministerie van Defensie om planningsaannames naar voren te brengen zonder kennis van de financiering die ze tot hun beschikking zullen hebben.

De topfunctionaris van het Ministerie van Defensie, David Williams, erkende het punt, maar zei dat ambtenaren kunnen werken met een “aanname” van hun budgetten die in een later stadium zullen worden uitgewerkt.

“We hebben duidelijk een aanname nodig over de toekomstige begroting om eventuele gedetailleerde wijzigingen in het plan voor het ministerie van Defensie en de strijdkrachten weer te geven”, zei hij. “Hoeveel daarvan moet worden ingekleurd voor een IR-verversing op hoog niveau, hangt eerder af van wat er staat.”

Hij vertelde de commissie dat hij niet wist wanneer de review refresh zou worden onthuld.

“Het werk is goed in handen, ik denk niet dat het erg lang zal duren,” zei hij. “Ik denk dat het voor mij gaat om een ​​verdubbeling en een verfijning, in plaats van een fundamentele verandering.”

Het ministerie van Defensie en het Foreign, Commonwealth and Development Office weigerden commentaar te geven.

Een regeringswoordvoerder zei: “Binnen de regering wordt gewerkt aan het updaten van de Integrated Review. Dit zal te zijner tijd worden gepubliceerd om ervoor te zorgen dat de diplomatieke, militaire en veiligheidsarchitectuur van het VK gelijke tred houdt met de veranderende dreigingen van vijandige naties.”