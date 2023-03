WASHINGTON (AP) — Het Pentagon is van plan geavanceerde raketten, ruimteverdediging en moderne jets te laden in zijn grootste defensieverzoek in decennia om de dreiging die het vanuit China waarneemt het hoofd te bieden. Het bestedingstraject zou het jaarlijkse budget van het leger binnen enkele jaren boven de drempel van $ 1 biljoen brengen, zei de financieel directeur maandag.

De regering vraagt ​​het Congres om 842 miljard dollar voor het Pentagon in het begrotingsjaar 2024. Het is het grootste verzoek sinds het hoogtepunt van de oorlogen in Irak en Afghanistan in het midden van de jaren 2000, toen het gewicht van honderdduizenden troepen die in die overzeese conflicten werden ingezet, de overzeese oorlogsuitgaven deed stijgen.

Nu kan het budget weer stijgen. Dat is gedeeltelijk om de hogere kosten van wapens en onderdelen te dekken, maar ook om de kwetsbaarheden te beantwoorden die de oorlog in Oekraïne heeft blootgelegd in de Amerikaanse defensie-industriële basis, en de strategische dreiging die de VS zien van China’s snelgroeiende nucleaire arsenaal, zijn hypersonische capaciteiten en zijn winst in de ruimte.

Zelfs als het alleen maar groeit om rekening te houden met de inflatie, “zal het budget een biljoen dollar bereiken”, waarschijnlijk binnen de komende vijf jaar, vertelde Pentagon-controleur Michael McCord tijdens een persconferentie. “Misschien wordt dat een psychologisch, groot keerpunt voor velen van ons, of sommigen van ons, maar het is onvermijdelijk.”

Hoewel het aantal astronomisch hoog lijkt, is het slechts ongeveer 3% van het bruto binnenlands product van het land. Ter vergelijking: tijdens de Tweede Wereldoorlog besteedde het land ongeveer een derde van zijn BBP aan defensie, zei McCord.

Het budgetverzoek maakt deel uit van een algemeen bestedingsvoorstel van $ 6,8 biljoen dat vorige week door Biden is uitgerold, dat de Republikeinen zeggen te zullen afwijzen. Maar het is niet duidelijk hoe ze zullen reageren op het voorstel van het Pentagon.

Sommige Republikeinen willen verder gaan dan het verzoek om militaire uitgaven. Maar sommigen hebben ook scherpe verlagingen van de federale uitgaven geëist – iets dat moeilijk te bereiken zou zijn zonder de defensiebegroting aan te raken.

Hoewel personeels- en operatiekosten de grootste delen van het jaarlijkse defensiebudget blijven, noemde plaatsvervangend minister van Defensie Kathleen Hicks het verzoek van dit jaar “een aanschaffingsbudget”, waarbij het Pentagon over de hele linie steeds meer moderne wapensystemen koopt.

Een van de grootste nieuwe prioriteiten is om de Amerikaanse defensie-industriële basis ertoe te brengen de productie van munitie te versnellen. Het gebruik van 155 houwitsergranaten en andere precisiemunitie in Oekraïne heeft aangetoond dat de industriële basis van de Amerikaanse defensie “niet is waar hij moet zijn”, zei McCord.

Het is een les geweest die we het afgelopen jaar hebben geleerd, vooral omdat de VS nagaat hoe ze een soortgelijk gevecht om Taiwan, dat het tegen China zou kunnen opnemen, het beste kan voorkomen.

Het doel van de begroting is ervoor te zorgen dat China “elke dag wakker wordt, de risico’s van agressie overweegt en concludeert: ‘vandaag is niet de dag'”, zei Hicks.

De regering vraagt ​​het Congres bijvoorbeeld 30 miljard dollar om meer raketten te produceren. Maar het zijn “niet het soort raketten dat essentieel is in de strijd tegen Oekraïne”, zei McCord. “Deze zijn de sleutel tot de afschrikking van de Indo-Pacific”, een doel dat ook betrekking heeft op geavanceerde lucht-luchtraketten, anti-scheepsraketten en afstandsraketten voor lange afstanden.

Het Pentagon streeft ook naar een snelle modernisering van zijn lucht-, ruimte- en kernwapens. Het verzoek omvat bijna $ 38 miljard om nieuwe nucleaire onderzeeërs te kopen, de nieuwe B-21 stealth-bommenwerper te gebruiken en nieuwe intercontinentale ballistische raketten op de grond te vervaardigen.

Het verzoek zou ook onderzoek en testen financieren voor een nieuw type gevechtsvliegtuig, genaamd Next Generation Air Dominance, dat een bestuurde moderne straaljager zal hebben, zoals de F-35, die het bevel voert over onbemande drones die het op missies vergezellen. De luchtmacht wil niet veel zeggen over de drones, die ze “gezamenlijke gevechtsvliegtuigen” noemen, behalve dat ze van plan zijn er 1.000 in te zetten.

Het verzoek omvat het “grootste ruimtebudget ooit”, zei McCord, aangezien de ruimte van vitaal belang is gebleken in de oorlog in Oekraïne en een cruciaal front is in elke toekomstige confrontatie. Het Pentagon vraagt ​​33 miljard dollar om zijn satellietcommunicatie weerbaarder te maken tegen storingen of aanvallen en snel een nieuwe constellatie van raketwaarschuwingssystemen in werking te stellen om te helpen bij het detecteren, volgen en verdedigen tegen een nieuwe generatie Chinese en Russische hypersonische raketten.

Zelfs de aflevering van de Chinese spionageballon had impact, ook al was het budgetverzoek grotendeels voltooid voordat de ballon werd ontdekt, door het land dreef en werd neergeschoten. Het Pentagon zoekt ongeveer $ 90 miljoen om mogelijkheden toe te voegen om soortgelijke objecten in de atmosfeer in de toekomst beter te kunnen detecteren.

Tara Copp, The Associated Press

