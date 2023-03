BERLIJN (AP) — De European Space Agency zei vrijdag dat een onderzoek naar het falen van een raket met twee aardobservatiesatellieten vorig jaar aangaf dat de oorzaak een defect onderdeel was dat uit Oekraïne was gekocht.

De Vega C-raket belandde in december minder dan drie minuten na de lancering vanuit een ruimtehaven in Frans-Guyana in zee. Arianespace, die de lanceerservice verzorgde, zei destijds dat er een afname van de druk werd waargenomen in de tweede trap van de raket, “wat leidde tot het voortijdige einde van de missie.”

“De oorzaak van de storing was een geleidelijke verslechtering van de straalpijp van de Zefiro 40”, aldus de European Space Agency.

De Zefiro 40 tweede trap, gemaakt door het Italiaanse ruimtevaartbedrijf Avio, leed aan “een onverwachte thermomechanische overerosie” van een koolstofcomponent die in Oekraïne was gekocht, zei het.

Pierre-Yves Tissier van Arianespace zei dat de conclusie was gebaseerd op een onderzoek van identieke onderdelen en nog moest worden bevestigd door middel van verdere tests.

ESA voegde eraan toe dat tijdens het onderzoek “geen zwakte in het ontwerp van de Zefiro 40 is onthuld.”

De lancering was de derde mislukking in de afgelopen acht lanceringen van Vega- en Vega C-raketten, een schande voor het bureau en zijn partners.

“We zullen dit zeer moeilijke moment overwinnen”, zei Arianespace-hoofd Stephane Israel tegen verslaggevers.

ESA-chef Josef Aschbacher voegde eraan toe dat er nu maatregelen zullen worden genomen “om sterker uit deze crisis te komen”.

De lancering was bedoeld om twee aardobservatiesatellieten van Airbus, Pleiades Neo 5 en 6, in een baan om de aarde te brengen. De satellieten zouden deel hebben uitgemaakt van een constellatie die in staat was om beelden te maken van elk punt op de wereldbol met een resolutie van 30 centimeter (12 inch).

De bijbehorende pers

Kulturelle En