Der chinesische Ki-AP Deepseek, der überraschenderweise die Spitze der Download-Charts in den USA erreichte, ist in den digitalen Geschäften von Google und Apple in Italien nicht mehr verfügbar. Die ANSA News Agency berichtet. Die App verschwand aus den italienischen App Stores, nachdem die Datenschutzbehörde des Landes Einzelheiten zur Verwendung personenbezogener Daten angefordert hatte.

Der folgende Hinweis wird im Bereich „Service Status“ angezeigt: „Es wurde ein Problem identifiziert und eine Lösung implementiert.“ Die Nachricht ist heute, 29. Januar.

Italien legt einen Zeitraum von 20 Tagen fest, um Informationen von Deepseek zu erhalten

„Die Nachricht vom Rückzug der Deepseek -App wurde erst vor einigen Stunden veröffentlicht. Ich kann nicht sagen, ob es unser Einkommen ist oder nicht“, sagte Pasquale Stanzion, Datenschutzbeauftragter, gegenüber Ansa. Die italienische Datenschutzbehörde möchte nun unter anderem wissen, welche Informationen zur Ausbildung des Programms verwendet wurden. „Wir haben um Informationen gefragt. Jetzt hat das Unternehmen 20 Tage Zeit zu beantworten. Sobald es beantwortet wird, werden unsere Büros eine Intastuntersuchung einleiten, um festzustellen, ob die DSGVO beobachtet wird “, fügte er hinzu.

Die italienische Datenschutzbehörde hatte das chinesische Unternehmen Deepseek mit Fragen zur Verwendung von Benutzerdaten über seine Ki-Prgrams kontaktiert. Angesichts des hohen Risikos der Daten von Millionen von Menschen fragte sie sich „, welche personenbezogenen Daten aus welchen Quellen und zu den Zwecken gesammelt werden“, sagte die Behörde am Mittwoch. Sie wollte auch aus dem Unternehmen wissen, ob die Daten der Benutzer auf Servern in China gespeichert wurden.

Der AI -Assistent R1 von Deepseek hatte eine kurze Zeit bis zur am meisten heruntergeladenen kostenlosen Anwendung im US -App Store von Apple. Laut Experten ist R1 mit seiner Leistung mit der KI -Software der US -amerikanischen Wettbewerbsunternehmen in gleichem Betrag. Da die Entwicklung der KI -Anwendung laut Deepseek nur einen Bruchteil dessen gekostet hat, was US -Unternehmen ausgibt, waren die Kurse der US -amerikanischen Technologieunternehmen am Montag stark.

Italien blockierte bereits Chatgpt von openaai

Im Jahr 2023 war Italien das erste westliche Land, das das generative KI -Chatt der US -Firma Openai für einige Wochen blockierte. Zu diesem Zeitpunkt kritisierte die Datenschutzbehörde die Tatsache, dass Openaai keine rechtliche Grundlage für das Massensammeln und das Speichern personenbezogener Daten hat, mit denen das ChatGPT auf der Grundlage des Algorithmus geschult wird. Es bezog sich auch auf einen Mangel an Klarheit darüber, wessen Daten gesammelt würden.

OpenAI reagierte, veröffentlichte Informationen zur Datenerfassung und adaptierte seine KI teilweise. Italien nahm dann das Schloss wieder auf. (mit AFP)