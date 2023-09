Von Silicon Intelligence erstelltes Video eines KI-Streamers. SILIKON-INTELLIGENZ

Sobald der Avatar erstellt ist, bewegen sich Mund und Körper im Takt der geskripteten Audiosequenz. Während die Skripte einst von Menschen vorab geschrieben wurden, verwenden Unternehmen heute auch große Sprachmodelle, um sie zu generieren.

Jetzt müssen die menschlichen Mitarbeiter nur noch grundlegende Informationen wie den Namen und den Preis des verkauften Produkts eingeben, das erstellte Skript Korrektur lesen und zusehen, wie der digitale Influencer live geht. Eine fortschrittlichere Version der Technologie kann Live-Kommentare erkennen und passende Antworten in ihrer Datenbank finden, um sie in Echtzeit zu beantworten, sodass es so aussieht, als ob der KI-Streamer aktiv mit dem Publikum kommuniziert. Es könne sogar seine Marketingstrategie basierend auf der Anzahl der Zuschauer anpassen, sagt Sima.

Diese Livestream-KI-Klone werden auf die gängigen Skripte und Gesten trainiert, die in E-Commerce-Videos zu sehen sind, sagt Huang Wei, Leiter des Livestreaming-Geschäfts für virtuelle Influencer beim chinesischen KI-Unternehmen Xiaoice. Das Unternehmen verfügt über eine Datenbank mit fast hundert vorgefertigten Uhrwerken.

„Zum Beispiel (wenn menschliche Streamer sagen) ‚Willkommen auf meinem Livestream-Kanal.‘ „Bewegen Sie Ihre Finger und klicken Sie auf die Schaltfläche „Folgen“. Sie zeigen definitiv mit dem Finger nach oben, denn dort befindet sich die Schaltfläche „Folgen“ auf dem Bildschirm der meisten mobilen Livestream-Apps“, sagt Huang. Ebenso zeigen Streamer, wenn sie ein neues Produkt vorstellen, nach unten – auf den Warenkorb, wo Zuschauer alle Produkte finden können. Die KI-Streamer von Xiaoice reproduzieren all diese gängigen Tricks. „Wir wollen sicherstellen, dass die gesprochene Sprache und die Körpersprache übereinstimmen. Sie möchten nicht, dass es über die Schaltfläche „Folgen“ spricht, während es in die Hände klatscht. Das würde seltsam aussehen“, sagt sie.

Xiaoice wurde 2020 aus dem Microsoft Software Technology Center Asia ausgegliedert und hat sich schon immer darauf konzentriert, eine menschenähnlichere KI zu schaffen, insbesondere Avatare, die Emotionen zeigen können. „Herkömmliche E-Commerce-Websites wirken für die meisten Kunden einfach wie ein Warenregal. Es ist kalt. Beim Livestreaming entsteht eine emotionalere Verbindung zwischen Moderator und Zuschauern und sie können die Produkte besser vorstellen“, sagt Huang.

Nachdem Xiaoice letztes Jahr mit einigen Kunden ein Pilotprojekt durchgeführt hatte, startete Xiaoice in diesem Jahr offiziell seinen Dienst zur Generierung digitaler Klone für unter 1.000 US-Dollar; Wie Silicon Intelligence benötigt Xiaoice lediglich menschliche Streamer, die ein einminütiges Video von sich selbst bereitstellen.

Und wie bei seinen Konkurrenten können Kunden von Xiaoice mehr Geld für die Feinabstimmung der Details ausgeben. Beispielsweise hat Liu Jianhong, ein chinesischer Sportsprecher, während der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 einen exquisiten Klon von sich selbst erstellt, um die Spielergebnisse und andere relevante Nachrichten auf Douyin vorzulesen.

Der KI-Klon von Liu Jianhong verkündet Neuigkeiten zur Weltmeisterschaft.

Ein günstiger Ersatz für menschliche Streamer

Diese generierten Streamer werden die Star-E-Commerce-Influencer nicht schlagen können, sagt Huang, aber sie sind gut genug, um mittelständische Influencer zu ersetzen. Menschliche Schöpfer, einschließlich derjenigen, die ihre Videos zum Trainieren ihrer KI-Klone verwendet haben, spüren bereits in gewissem Maße den Druck ihrer digitalen Konkurrenten. Laut dem Analyseunternehmen iiMedai Research ist es in diesem Jahr schwieriger, einen Job als E-Commerce-Livestream-Moderator zu finden, und das Durchschnittsgehalt für Livestream-Moderatoren in China ist im Vergleich zu 2022 um 20 % gesunken.