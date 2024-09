In de machtige Regierungspartei van Rijnland-Palts SPD begint vandaag een dag en een nieuwe dag. Fractieleider Sabine Bätzing-Lichtenthäler (49) is benieuwd naar zijn opvolger van Roger Lewentz. Dem 61-Jährigen ist damit zum Ende seiner Karriere in der Landespolitik ein geäuschloser Stabwechsel gelungen, de alles nicht für möglich content hatten. Het is ongeveer 22 jaar geleden dat de Spitze der Partei plaatsvond.

Was een der Regierungsspitze mit der Amtsübergabe von Malu Dreyer (63) en Alexander Schweitzer (51) gelang, soll jetzt zweieinhalb Monate später auch an der Parteispitze waren vollzogen. Sneller en sneller. De nieuwe generatie is een generatiewisseling.

Lewentz organiseerde de organisatie na het Vorbild von Kurt Beck-geräuschlos

Met deze slechte ervaringen, aangezien de afgelopen jaren sinds 2012 zijn verstreken, zullen de langdurige partijpartners 2023 beëindigen en nooit meer worden opgelost. Seine Kandidatur – een jaar later is er sprake van een hervorming als minister van Binnenlandse Zaken met de Flutkatastrofe – we blijven op de hoogte van de Verwunderung en de Kritiek.

Lewentz zou met de regelung seiner Nachfolge begründet moeten zijn. “Dat is een proces, een tijd, een regel en gematigdheid”, betoogde hij. Onder: „De veranderingen in de partij die de kans heeft ontwikkeld zullen leiden tot toekomstig succes.“

Damit wollte Lewentz is een stafmedewerker van de minister-president Kurt Beck steun en de Einvernehmlichkeit in de Partei erneut als een ihrer großen Stärken herausstellen. Der inzwischen 75 Jahre alte Beck hatte vor gut zehn Jahren (2012/13) seine Ämter übergeben. De Parteivorsitz na een korte levensduur van 20 jaar en het Bureau van de Regierungschefs na een langere periode.

Entscheidender Faktor im von Lewentz leidde de Übergangsprozess een de volgende generatieoorlog Dreyer. Die Frage, ob en sihr Amt vorzeitig aufgibt. In beide landen – regerings- en partijpitzes – is de SPD zelf aanwezig, maar zij is nog steeds noodzakelijk Schweitzer en Bätzing-Lichtenthäler zumindest noch Innenminister Michael Ebling, evenals mogelijke kandidaten.

Bätzing-Lichtenthäler is de eerste Frau van de Spitze van de SPD in Rijnland-Palts

Met Bätzing-Lichtenthäler steht eerst Frau an der Spitze der Rheinland-Pfälzischen SPD. Zugleich sind Fraktions- und Parteivorsitz al meer dan 30 jaar in één hand. Overlijdt bij Beck tot 1994.

De ontwerper partijleiders en de nieuwe minister presidenten kennen zichzelf heel goed en werken heel goed. Kontinuität zu Beck’s Heritage recept «Nah bei de Leut’» is beide. Schweitzer wil politiek bespreken met mensen die mensen in de keuken bespreken. Bätzing-Lichtenthäler verspreiding van de „Mittendrinpartei“ en wil, dat de SPD ook aanwezig is op Tiktok evenals de Theken van de Landes.

