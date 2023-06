Manchester City hat sich aus dem Rennen um die Verpflichtung von West Ham-Mittelfeldspieler Declan Rice zurückgezogen, nachdem Arsenal ein drittes Angebot im Wert von 105 Millionen Pfund abgegeben hatte.

City hatte am Dienstag ein 90-Millionen-Pfund-Angebot von West Ham abgelehnt, nachdem der Premier-League-Meister 80 Millionen Pfund im Voraus geboten hatte, plus 10 Millionen Pfund Zuschläge für den englischen Mittelfeldspieler.

Aber die Mannschaft von Pep Guardiola hat beschlossen, Arsenals 105-Millionen-Pfund-Angebot für Rice nicht zu erreichen oder zu übertreffen. Die Gunners bieten eine Startgebühr von 100 Millionen Pfund plus 5 Millionen Pfund an leistungsabhängigen Zuschlägen.

Bild:

Declan Rices bevorzugtes nächstes Ziel ist Arsenal





Mit dem Ausstieg aus dem Rennen um die Verpflichtung von Rice folgt City seiner Strategie, nicht mehr als seinen eigenen Wert an die Spieler zu zahlen, selbst wenn dies bedeutet, dass man sie an einen Premier-League-Rivalen verliert.

Beispiele hierfür sind Harry Maguire, als er zu Manchester United wechselte, und als Jorginho und Marc Cucarella beide zu Chelsea wechselten – sie wollten alle verpflichten, wollten aber lieber weggehen, als der Preis zu hoch wurde.

Arsenal und West Ham werden die Rice-Gespräche am Mittwoch fortsetzen

Die bisher abgelehnten Rice-Angebote… Arsenals erstes Angebot – 15. Juni: 80 Millionen Pfund plus Zuschläge

Zweites Angebot von Arsenal – 20. Juni: 90 Millionen Pfund (75 Millionen Pfund plus 15 Millionen Pfund Zuschläge)

Das erste Angebot von Man City – 26. Juni: 90 Millionen Pfund (80 Millionen Pfund plus 10 Millionen Pfund Zuschläge)

Sky Sportnachrichten Den Gunners wurde mitgeteilt, dass sie über die Struktur ihres rekordverdächtigen Angebots für den 24-Jährigen verhandeln müssen. Die Gespräche werden am Mittwoch fortgesetzt.

Man geht davon aus, dass West Ham die garantierte Ablösesumme in kürzerer Zeit zahlen möchte, aber der Gesamtbetrag von 105 Millionen Pfund dürfte kein Problem darstellen.

Das Angebot bricht Arsenals Transferrekord – die 72 Millionen Pfund, die sie 2019 an Lille für Nicolas Pepe gezahlt haben.

Rice war diesen Sommer das Hauptziel von Arsenal und das bevorzugte Ziel des Spielers sind die Gunners.

Für Arsenal wurden bereits zwei rekordverdächtige Angebote von den Irons abgelehnt – ein 90-Millionen-Pfund-Angebot, das eine Ablösesumme von 75 Mio. £ und 15 Mio. £ an Zuschlägen beinhaltete, und ein Eröffnungsangebot mit einem geschätzten Wert von 80 Mio. £ plus Zuschläge.

Rices potenzieller rekordverdächtiger Schritt in Zahlen

Reis ist bereit, West Ham zu verlassen

Rice wird West Ham in der Schlusssaison verlassen, nachdem er den Verein als Kapitän zum ersten europäischen Titel seit 58 Jahren geführt hat.

David Sullivan, Vorstandsvorsitzender der Hammers, sagte, ein Gentleman’s Agreement bedeute, dass Rice trotz einer Laufzeit von einem Jahr seinen Vertrag verlassen könne, mit der Option, ihn um weitere zwölf Monate zu verlängern.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Während die Spekulationen über Rices Zukunft zunehmen, werfen wir einen Blick auf seine besten Momente in der Premier League für West Ham



Rice kam als Teenager von Chelsea zur Akademie von West Ham und ist seit seiner Durchbruchssaison 2017/18 allgegenwärtig. Er übernahm das Kapitänsamt nach Mark Nobles Rücktritt im letzten Jahr.

Der 24-Jährige bestritt in der vergangenen Saison 50 Spiele in allen Wettbewerben, als West Ham in der Premier League den 14. Platz belegte, bevor er die Europa Conference League in Prag gewann.

Rice hat seit seinem Länderspieldebüt im Jahr 2019 mehr als 200 Spiele für West Ham bestritten und außerdem 41 Länderspiele für England bestritten.

Neville: Ich würde 50 bis 60 Millionen Pfund für Rice ausgeben

Bild:

Rice führte letzte Saison als Kapitän von West Ham den Titel in der Europa Conference League





Rede im März, Sky Sports Experte Gary Neville sagte, Rice sei nur etwa 50 bis 60 Millionen Pfund wert – etwa die Hälfte des aktuellen Betrags, der von West Ham und Arsenal diskutiert wird.

„Ich liebe Declan Rice“, sagte Neville. „Natürlich kennt Declan die Position, aber wenn ich mir Weltklasse-Mittelfeldspieler und Spieler dieser Art anschaue, ordne ich ihn eher einem Zerstörer zu, weil er nicht genug Tore schießt oder vorbereitet.“

„(Dann) muss man meiner Meinung nach jemand sein, der den Ball sehr gut beherrscht und das Spiel miteinander verbindet, und der über die Feinheiten verfügt, wie man von der Viererkette aus an den Ball kommt.“

„Ich persönlich habe zum jetzigen Zeitpunkt das Gefühl, dass Declan unter einer anderen Konstellation arbeiten muss, dass er seine Karriere vorantreiben muss, dass er bei einem anderen Verein spielen muss.“

„Ich denke, es gibt viel Wachstum und Declan muss noch viel tun, um auf das Niveau von Casemiro, Rodri und den Spielern an der Spitze des Spiels auf diesen Positionen aufzusteigen.“

„Aber für mich würde ich nicht 110 oder 120 Millionen Pfund ausgeben … Ich würde 50 bis 60 Millionen Pfund für Declan Rice ausgeben, aber ich würde nicht die gemeldeten Zahlen ausgeben.“

