Beim Auftakt der Saison kam es zu einem überraschenden Ergebnis: Arsenal setzte sich gegen den Triple-Gewinner Manchester City durch.

Die Gunners holten sich trotz der Niederlage den Sieg, als sie in der 11. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielten, bevor sie im Elfmeterschießen siegten.

11 Cole Palmer schien City mit einem wunderbaren Treffer in der 77. Minute den Sieg beschert zu haben Bildnachweis: Getty

11 Doch dieser Versuch von Leandro Trossard, der von Manuel Akanji stark abgefälscht wurde, führte dazu, dass das Spiel im Elfmeterschießen endete Bildnachweis: Getty

11 Und Fabio Vieira besiegelte den Sieg von Arsenal im Elfmeterschießen Bildnachweis: Getty

„Es fühlt sich großartig an. Ich glaube nicht, dass es viel besser ist, als im Wembley-Stadion gegen die beste Mannschaft der Welt eine Trophäe zu gewinnen, und vor allem die Art und Weise, wie wir das gemacht haben“, fügte Arteta hinzu.

„Es ist großartig, wenn die Spieler davon überzeugt sind, dass sie jedes Team schlagen können. Ich denke, wir haben echte Entschlossenheit gezeigt und darum gekämpft, das Spiel zu gewinnen.“

„Der Grund, warum wir hier sind, um Trophäen für diesen Verein zu gewinnen und ihn erfolgreich zu machen. Ich habe so viele glückliche und stolze Menschen gesehen.“

Da Arteta als Assistent von Pep Guardiola bei City gearbeitet hat, weiß er, dass Fußball besser ist als der Gewinn eines Community Shield.

Das heißt aber nicht, dass wir aus dem, was sich am Sonntagnachmittag abspielte, nichts lernen können, und talkSPORT.com hat vor dem ernsten Geschäft der Saison 2023/24 sechs Erkenntnisse aus dem Triumph von Arsenal herausgesucht.

11 Arsenal gewann im Elfmeterschießen mit 4:1 Bildnachweis: Getty

Neue Regeln

Leandro Trossard konnte mehrere Minuten lang den Ausgleich erzielen, da der Fußballverband sich bemühte, die Zeitverschwendung aus dem Spiel zu verbannen.

Schiedsrichter Stuart Atwell vergab gelbe Karten an Thomas Partey und Julian Alvarez wegen relativ geringfügiger zeitraubender Vorfälle, die einst einfach als Teil des Spiels angesehen wurden.

Auch die Versuche der Zeitverschwendung werden protokolliert und anschließend bei der Zeitanrechnung am Ende berücksichtigt. Atwell und seine Assistenten haben gezeigt, dass diese Regeln Bestand haben.

11 Der Schiedsrichter und seine Assistenten haben die neuen Regeln für diese Saison sehr effektiv durchgesetzt Bildnachweis: Rex

Arteta-Possen

Ein weiterer im Arsenal-Lager, der eine gelbe Karte erhielt, war Trainer Arteta, der verwarnt wurde, nachdem er Atwell angefleht hatte, City-Mittelfeldspieler Rodri für ein Foul an Kai Havertz zu verpflichten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Arteta für seine Eskapaden an der Seitenlinie auffällt, da er vor allem während eines Premier-League-Spiels an der Anfield Road in der Saison 2021/22 von Liverpools Trainer Jürgen Klopp getrennt werden musste.

Zu seiner gelben Karte fügte Arteta hinzu: „Ich kann mein Verhalten nicht in drei Tagen ändern und ich kann morgen nicht sagen, dass wir ohne Abseits spielen und was macht der Linienrichter? Ich versuche mein Bestes.“

Arteta hat sechs Tage Zeit, sein Verhalten rechtzeitig zu ändern, sonst riskiert er, bestraft zu werden, wenn es in der Premier League wirklich darauf ankommt.

11 Arteta forderte, dass Rodri zu Beginn des Spiels verwarnt wird, wurde aber stattdessen selbst wegen seines Gestikulierens verwarnt

Rice, Rice Baby

Er erzielte weder ein Tor noch eine Vorlage und schoss auch keinen Elfmeter, aber der englische Star Declan Rice zeigte, warum Arsenal die Bank sprengte, um ihn zu holen.

Rice spielte eine fortgeschrittenere Rolle, als wir ihn normalerweise in seiner Karriere gesehen haben, deckte das Feld sehr gut ab und spielte eine Schlüsselrolle im Pressing von Arsenal, was ein paar Mal fast dazu führte, dass City-Torhüter Stefan Ortega den Ball in gefährlichen Positionen verschenkte .

Roy Keane deutete vor dem Spiel an, dass Arsenal zu viel für Rice bezahlt habe, doch die handwerkliche Arbeit des ehemaligen West-Ham-Stars beeindruckte die englische Legende Stuart Pearce.

Er sagte im Kommentar zu talkSPORT: „Er wird für Arsenal eine große Bereicherung sein, daran besteht kein Zweifel.“

„Man würde nicht sagen, dass er wirklich ein Hingucker ist, aber er macht bestimmte Dinge und blockt bestimmte Angriffe, er macht potenzielle Bedrohungen für Ihr Tor an der Mittellinie zunichte.“

„Er wird immer besser werden und ich freue mich, ihn weiter oben auf dem Platz zu sehen.“

11 Rice hat bereits damit begonnen, Arsenal die unglaublichen 105 Millionen Pfund zurückzuzahlen, die sie für seine Verpflichtung ausgegeben haben Bildnachweis: Getty

Ein weiterer Haaland-Albtraum

Der norwegische Spitzenspieler hatte letztes Jahr beim Community Shield einen schlechten Auftritt und verpasste bei der Niederlage von City gegen Liverpool eine Reihe leichter Chancen – aber die 52 Tore, die der PFA-Spieler des Jahres in der letzten Saison erzielte, zeigen, dass das mehr oder weniger ein Einzelfall war.

Allerdings ging Haaland ziemlich schlecht ins Spiel und die Art und Weise, wie die 64 Minuten, die er auf dem Platz verbrachte, einfach an ihm vorbeigingen, wird City Sorgen bereiten.

Haaland hat in seinen letzten sechs Pflichtspielen kein Tor erzielt – eine Bilanz, die umso bedeutsamer ist, als er zuvor noch nie länger als drei Spiele ohne Tor für den Verein verbracht hat.

Der 23-Jährige scheiterte auch zum zweiten Mal seit seinem Wechsel zu City an einem Schuss, das letzte Mal bei einer Niederlage gegen Tottenham im Februar.

11 Haalands Form ließ in den letzten Spielen der letzten Saison nach und zeigte auch am Sonntag keine Anzeichen einer Besserung Bildnachweis: Getty

Havertz kämpft immer noch

Aber Arsenal hat im Angriff seine eigenen Probleme, da die Sommerverpflichtung von Havertz im Norden Londons noch nicht begonnen hat.

Dem ehemaligen Chelsea-Spieler fehlte in der ersten Halbzeit zweimal die Gelassenheit vor dem Tor – die Verwertung dieser Chancen hätte Arsenal das nervenaufreibende Elfmeterschießen auf dem Weg zum Sieg ersparen können.

Dies hat zu neuen Zweifeln an der Fähigkeit des Deutschen geführt, bei einer Mannschaft, die sich um den ersten Meistertitel seit 20 Jahren bewirbt, die Führung zu übernehmen, eine Sorge angesichts der Tatsache, dass Gabriel Jesus die ersten paar Wochen der Saison verpassen wird.

11 Mit dieser Chance hätte Havertz Arsenal kurz vor der Halbzeit in Führung bringen sollen Bildnachweis: Getty

Das Titelrennen ist eröffnet

Ja, es ist nur das Community Shield, und ja, Trossards Tor hatte mehr als ein Glücksmoment, aber auf diese Weise zu gewinnen, wird ein starkes Zeichen für City sein, die auf dem Weg zum vierten Meistertitel sind.

Für Arsenal wäre es ein Leichtes, den Sommer damit zu verbringen, seine Wunden zu lecken, nachdem es so nah dran war, englischer Meister zu werden, aber das Transfergeschäft und die Bereitschaft, bis zum Ende zu kämpfen, zeigen, dass es sich um eine Mannschaft handelt, die bereit ist, in dieser Saison wieder zu gehen.

Zum Triumph von Arsenal sagte Pearce am Ende: „Ja, ich denke, das ist eine persönliche Aussage.“

„Sie haben viel Geld ausgegeben, sie haben den Kader verstärkt, sie hatten letztes Jahr eine wirklich gute Leistung in der Premier League, sind aber wegen einer Verletzung und ein oder zwei anderen Dingen zu kurz gekommen.“

11 Arsenal hat am Sonntag gezeigt, dass sie erneut versuchen werden, im Titelrennen der Premier League noch einen Schritt weiter zu gehen Bildnachweis: Getty

11 Wenn Guardiola vorher nicht wusste, dass er mit Arsenal im Titelrennen ist, dann weiß er es jetzt sicherlich Bildnachweis: ITV

„Sie sind heute rausgekommen und haben City in die Finger bekommen und sind vielleicht am Hoodoo vorbeigekommen.“

„Wir sind die Ersten, die sich umdrehen und sagen: ‚Neun Spiele ohne Sieg gegen City‘, das haben sie heute auf jeden Fall geschafft.“