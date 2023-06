Es wird erwartet, dass Arsenal ein offizielles Angebot im Wert von 90 Millionen Pfund für den Kapitän von West Ham United, Declan Rice, abgibt.

Das Eröffnungsangebot der Gunners in Höhe von 80 Millionen Pfund plus Zuschläge – das in langsamen Raten gezahlt worden wäre und mit vielen harten Eventualverbindlichkeiten verbunden gewesen wäre – wurde von West Ham abgelehnt, das auf 120 Millionen Pfund wartet.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Hammers 100 Millionen Pfund plus einen Spieler akzeptieren würden.

Auch Manchester City und Manchester United haben Interesse am 24-Jährigen.

Declan Rice könnte im Sommer aus dem Londoner Stadion wechseln





Rice, der vor Beginn dieser Saison Mark Noble als Kapitän der Hammers ablöste, hat seine gesamte Profikarriere bei der Mannschaft aus Ost-London verbracht.

Die Gunners machten im Januar-Transferfenster Angebote für Brightons Moises Caicedo und verpflichteten schließlich Jorginho vom Londoner Rivalen Chelsea.

Aber Mikel Arteta, der in der vergangenen Saison vor allem auf Thomas Partey, Granit

