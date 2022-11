Debütantin Lys bringt das Damentennis in Kroatien an die Spitze

Debütantin Eva Lys sicherte den deutschen Tennis-Frauen überraschend den ersten Punkt in der Relegationsrelegation im Billie Jean King Cup in Kroatien.

Die erst 20-jährige Hamburgerin gewann in Rijeka gegen die ehemalige Top-20-Spielerin und kroatische Nummer eins Petra Martic mit 6:1, 6:4. Bei ihrem ersten Auftritt im prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb war Lys die deutlich bessere Spielerin für a lange Zeit und mit dem Sieg rechtfertigte sie das Vertrauen, das ihr Teamchef Rainer Schüttler für dieses wichtige Duell entgegengebracht hatte.

Lys, in Kiew geboren und Nummer 123 der Welt, spielte selbstbewusst, aggressiv und gleichzeitig konstant. Mit zwei Breaks dominierte sie den ersten Satz. Lys ging auch in der zweiten Halbzeit sofort in Führung und spielte unbeeindruckt von dem Druck und der Musik, die den elf Jahre älteren Martic unterstützen sollte. Erst beim 5:1 im zweiten Durchgang hatte Lys Probleme, wurde aber mit dem Erfolg des eigenen Aufschlags belohnt.

Im Anschluss bestreitet Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier das zweite Einzel des ersten Tages, die Dortmunderin muss sich kurzfristig mit der erst 16-jährigen Petra Marcinko (Tennis Channel) auseinandersetzen. Donna Vekic, die eigentlich geplant war, wurde verletzt.

Am Samstag fällt die Entscheidung über den Verbleib im Nationenwettbewerb, lange bekannt als Fed Cup. In der ersten Runde verlor Deutschland mit der inzwischen schwangeren Angelique Kerber gegen Kasachstan.