Bevor er vor zwei Jahren in Pennsylvania seine Ex-Freundin vor den Augen ihrer Kinder brutal tötete, schien Danelo Souza Cavalcante ein positiver Partner zu sein – ein brasilianischer Landsmann, der ein guter Nachbar und freundlich war – sagt die Schwester der ermordeten Frau.

Aber Cavalcante, der nun Gegenstand einer Fahndung ist, nachdem er letzte Woche aus einem Gefängnis in Pennsylvania geflohen war, schien sich im Laufe der Zeit zu verändern, strahlte schließlich Eifersucht aus und bedrohte Deborah Brandão vor ihrem Tod, sagte ihre Schwester gegenüber CNN.

Jetzt hat die Schwester Sarah Brandão, die in der Nähe von beiden wohnte und sich um Deborahs zwei Kinder und ihre eigene Tochter in Pennsylvania kümmert, Angst vor seiner Flucht und macht sich Sorgen, dass er ihr nachjagen könnte.

„Ich habe viele Tage lang nicht geschlafen. Seit (seiner Flucht) wache ich nachts vor Angst auf. Ich mache ein Nickerchen und wache vor Angst auf“, sagte Sarah Brandão in einem vom Portugiesischen ins Englische übersetzten Interview gegenüber CNN.

Cavalcante, 34, der erst letzten Monat wegen Mordes ersten Grades bei der Ermordung von Deborah Brandão im Jahr 2021 verurteilt wurde, floh am 31. August aus dem Chester County Gefängnis etwa 30 Meilen westlich von Philadelphia, was eine Durchsuchung mit Hunderten von Beamten auslöste.

Cavalcante, der es auch ist Gesucht in einem Mordfall im Jahr 2017 in BrasilienEr sei äußerst gefährlich und wolle unbedingt nicht erwischt werden, so die Behörden habe gesagtund sie haben Bewohner in Bereichen in der Nähe des Gefängnisses aufgefordert, ihre Türen verschlossen zu halten, drinnen zu bleiben und ihre Überwachungskameras zu überprüfen.

Deborah traf Cavalcante zum ersten Mal, weil sie Nachbarn im Chester County waren, sagte Sarah gegenüber CNN. Er habe geholfen und sei nett zu Deborah gewesen, sagte sie.

Laut Sarah waren sie etwa anderthalb Jahre zusammen.

„Sie sagte, er sei nett zu ihr, er sei nett zu ihren Kindern, er habe ihr geholfen“, sagte Sarah gegenüber CNN. „Er leistete ihr Gesellschaft. Sie fühlte sich nicht mehr allein.“

„Er wirkte normal, aber er war immer sehr still, aufmerksam und zurückhaltend“, fügte sie hinzu.

Er behandelte Deborahs zwei Kinder gut, aber „es gab nicht viel Bindung zu ihnen – keine Liebe, keine Umarmung, nichts; sehr kalt“, sagte Sarah.

Sein Verhalten gegenüber Deborah habe sich im Laufe der Zeit geändert, sagte Sarah.

„Sie sagte immer wieder, dass er extrem eifersüchtig sei – dass er ein anderer Mensch sei, wenn er trank; dass er ständig ihr Handy durchsucht hat“, sagte Sarah.

Cavalcante würde Deborah drohen und ihr sagen, dass er ihr „das Schlimmste antun“ würde, wenn sie jemals betrüge, sagte Sarah.

Cavalcante tötete die 33-jährige Deborah im April 2021, indem er vor den Augen ihrer damals sieben- und vierjährigen Kinder 38 Mal auf sie einstach, teilte die Staatsanwaltschaft von Chester County mit. Einer eidesstattlichen Erklärung zufolge hatte sie im Jahr zuvor eine Schutzanordnung gegen ihn gegen ihn eingereicht.

Nur wenige Tage nach seiner Verurteilung im letzten Monat wurde Cavalcante zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer Bewährung verurteilt.

Als Cavalcante letzten Monat verurteilt wurde, war Sarah erleichtert. Deborah sei geehrt worden und habe Gerechtigkeit erfahren, sagte sie.

Doch seit Cavalcantes Flucht lebe Sarah in Angst, sagte sie gegenüber CNN.

„Ich war verzweifelt, verzweifelt, hatte große Angst. Ich habe natürlich an meine Kinder gedacht“, sagte Sarah.

Sarah ist besorgt, dass Cavalcante in ihrem Haus in Chester County auftauchen könnte und hat Angst, dass er hinter ihr her ist.

Trotz ihrer Befürchtungen glaube sie, dass die Polizei Cavalcante festnehmen werde, sagte sie.

Als Sarah vom Mord an ihrer Schwester erfuhr, „ging meine Welt unter“, sagte Sarah gegenüber CNN.

Die Schwestern seien beste Freundinnen gewesen, sagte sie: Die einzige Zeit, in der sie nicht zusammen waren, war vor dem Schlafengehen.

„Wir haben den ganzen Tag zusammengearbeitet. Wenn wir nicht zusammen waren, haben wir den ganzen Tag mit dem Handy geredet“, sagte Sarah.

Deborah brachte ihre Kinder in die USA, „weil die Lebensqualität hier besser ist als in Brasilien“, sagte Sarah.

„Sie wollte beiden ein besseres Leben ermöglichen“, sagte Sarah.

Jetzt versuche Sarah, Deborahs Kindern das Leben zu ermöglichen, das sich ihre Schwester für sie gewünscht habe, sagte sie.

„Ich habe eine Hausreinigungsfirma. Mein Mann hat ein Unternehmen für Bodenbelagsarbeiten. Und wir arbeiten weiter an unserem kleinen Leben und versuchen, das Beste für die Kinder zu tun, was ich tue, seit ich meine Schwester verloren habe“, sagte sie.

„Ich versuche mein Bestes, oder?“