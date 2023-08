Viele hoffen, dass die Ukraine den Verteidigungskrieg gegen Russland mit immer mehr Waffen aus dem Westen gewinnen wird. Aber das ist nicht der Fall.

Pünktlich zum parlamentarischen Sommerloch gibt es die nächste Diskussion über eine Ausweitung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Nach einigen Monaten des Schweigens an der Heimatfront versuchen mehr oder weniger kompetente Europaabgeordnete der Union und – wieder einmal – auch der beiden kleineren Ampelparteien, eine Stellungnahme zur Forderung nach Lieferung deutscher Marschflugkörper abzugeben.

Es ist das alte Spiel. Der deutschen Regierung immer wieder vorzuwerfen, sie sei zu zögerlich, mag zwar Ihrer Bekanntheit dienen, aber den Menschen in der Ukraine hilft es nicht.

Alle Beteiligten wissen: Nachdem Großbritannien seit Mai liefert und Frankreich im Juli nachzog, wird sich auch Deutschland in absehbarer Zeit dazu entschließen, Marschflugkörper in die Ukraine zu schicken. Und ganz im Sinne von Bundeskanzler Olaf Scholz, in enger Absprache mit den USA. Obwohl man angesichts der schwierigen Kriegslage in der Ukraine derzeit noch vorsichtig ist, gibt es Anzeichen für einen Richtungswechsel.

Allerdings sind Marschflugkörper auch keine Wunderwaffen – sonst hätte übrigens Putin, der sie seit Beginn dieses Krieges einsetzt, längst gewonnen. Die Vorstellung, sie seien der „Game Changer“, der der mehr als schleppenden Gegenoffensive der Ukraine zum endgültigen Erfolg verhelfen könnte, ist illusorisch.

Dies zeigt jedoch das allgemeine Problem. Wer nur in militärischen Logiken denken kann, glaubt vielleicht, dass die Ukraine diesen Krieg mit einem Sieg auf dem Schlachtfeld beenden kann. Mit der Realität hat das wenig zu tun. Auch mit der Lieferung immer stärkerer Angriffswaffen bleibt es ein Stellungs- und Zermürbungskrieg, dessen Folgen hoch sind und der sehr lange andauern kann.

Die Ukraine muss umfassend militärisch unterstützt werden, um ihr Volk bestmöglich zu schützen und der russischen Aggression standzuhalten. Letztlich kann der Abzug der Putin-Truppen jedoch nur am Verhandlungstisch erreicht werden. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.