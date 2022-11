Debatte um Bürgereinkommen – Kaum Stimmen von Betroffenen

Das Leben der meisten Grundsicherungsempfänger hat nichts mit einer „sozialen Hängematte“ zu tun. (Bild/Michael Gstettenbauer)

Das Bild des faulen Arbeitslosen, der lieber Sozialleistungen bekommt als Arbeit, ist in der Gesellschaft weit verbreitet. 2020 zeigte eine repräsentative Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und der Initiative „Sanktionsfrei“: Ein Drittel der Befragten glaubt, dass Menschen, die Hartz IV beziehen, gar nicht arbeiten wollen.

„Hartz-IV-Fernsehen“ prägte Klischees

Dazu trug auch die mediale Darstellung von „Hartz IV“ bei, unter anderem in diversen Sendungen im Privatfernsehen, die den Alltag vermeintlich „typischer Hartz-IV-Familien“ nachzeichneten.

Berufskraftfahrer Andreas Meyer, der selbst Hartz-IV-Leistungen bezieht, ärgert sich über diese Beschreibung: „Es verstärkt die Meinung in der Bevölkerung, dass Hartz-IV-Menschen zu Hause sitzen, Zigaretten rauchen und Bier trinken“, sagte er Ende Oktober im Dlf-Podcast „Nach Redaktionsschluss“.

Andreas Meyer arbeitet Vollzeit und verdient mehr als den Mindestlohn. Er hat weiterhin Anspruch auf Sozialleistungen, weil er sich mit seiner Ex-Partnerin abwechselnd um die Kinder kümmert. Dafür reicht der Lohn des 56-Jährigen nicht aus, weil seine Ex-Partnerin das Kindergeld bekommt.

Menschen wie Andreas Meyer werden oft als „Topper“ bezeichnet. Umso mehr stört ihn, dass in der aktuellen Debatte um das geplante sogenannte Bürgergeld oft so getan wird, als seien Hartz-IV-Empfänger meist arbeitslos. „Es gibt die, die faul zu Hause auf dem Sofa liegen, das bestreite ich gar nicht. Es gibt auch die, die Termine beim Jobcenter schwänzen“, sagt Meyer – und betont: „Aber die Mehrheit ist es nicht.“

Wenige betroffene Arbeitslose

Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit geben ihm recht. Im Mai 2022 gab es in Deutschland fast fünf Millionen Menschen, die Grundsicherung erhielten – knapp ein Drittel davon waren allerdings „nicht erwerbsfähig“, das waren vor allem Kinder unter 15 Jahren. Von den 3,5 Millionen erwerbsfähigen Hartz IV Die Mehrzahl der Empfänger war nicht arbeitslos: So waren etwa zwei Drittel berufstätig, in Aus- oder Weiterbildung, in der Kindererziehung oder in der Pflege von Angehörigen oder krank und arbeitsunfähig.

Zahlen vom Februar 2022 zeigen zudem, dass fast ein Viertel der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten erwerbstätig ist. Wenn es also darum geht, Geringverdiener gegen Sozialhilfeempfänger auszuspielen, gibt es viele Menschen, die beiden Gruppen angehören.

Der Politjournalist Okan Bellikli glaubt jedoch, dass diese Differenzierung in der Debatte meist untergeht. Schuld daran seien nicht nur die genannten TV-Sendungen, sondern auch die Berichterstattung großer Medien, die immer wieder Klischees über „Hartz IV“ und Armut transportieren würden. „Das ärgert viele Betroffene“, sagt Bellikli.

Politjournalistin Bellikli: Kaum Lobby für Armutsbetroffene

Im Netzwerk Recherche, einem Zusammenschluss von Journalisten, hat er kürzlich eine Fachgruppe Sozialjournalismus gegründet, die die Berichterstattung über Armut und soziale Ungleichheit verbessern will. Die Gruppe will unter anderem den direkten Austausch zwischen Medienschaffenden und Betroffenen fördern. Denn die Grundsicherungsempfänger kommen in den Berichten oft nicht zu Wort. „Es gibt viele Texte über sie, aber selten welche mit ihnen“, kritisiert Bellikli. Es gibt keine große politische und gesellschaftliche Lobby für von Armut betroffene Menschen.

Debatten werden oft so geführt wie in der ARD-Talkshow „Anne Will“ am 13. November: Dort ging es um die Frage, ob das Neubürgereinkommen gerecht sei. Eingeladen waren Gäste aus Politik und Wissenschaft, nicht Betroffene. Sie waren nur indirekt vertreten durch eine Sozialarbeiterin aus Brandenburg, die mit armutsbetroffenen Kindern arbeitet.

Positiv sieht Bellikli, dass die Berichterstattung über das Thema zuletzt durch die Pläne der Regierung zum „Bürgergeld“ zugenommen habe. Allerdings sind viele Redaktionen noch nicht divers genug, an den Journalistenschulen fehlt es bereits an sozialer Durchmischung – Menschen, die selbst Armutserfahrungen gemacht haben, sind in den Medien unterrepräsentiert.

Wirtschaftsjournalist Beise: Recherchieren Sie nicht nur am Schreibtisch

„Die große Gefahr besteht darin, dass man am Schreibtisch über gesellschaftspolitische Maßnahmen schreibt, ohne den Alltag der Menschen, über die man schreibt, wirklich zu kennen“, pflichtet Marc Beise bei, der bei der „Süddeutschen Zeitung“ das Ressort Wirtschaft verantwortete (SZ ) bis Oktober. gerichtet. Um dies zu vermeiden, verfasste etwa der für gesellschaftspolitische Themen zuständige SZ-Bundestagskorrespondent kürzlich einen Bericht direkt vom Jobcenter.

„Es bringt wenig, wenn man in einem Artikel die Rechtslage beschreibt, im zweiten Arbeitsminister Heil interviewt und im dritten einen Sozialbericht aus der Praxis macht“, sagt Marc Beise. „Die Kunst besteht eigentlich darin, all diese Dinge in möglichst vielen Artikeln zusammenzubringen.“ Das Ressort Sozialpolitik ist in Redaktionen lange Zeit sehr unbeliebt, weil es so komplex ist. Das soll sich ändern, sagt Beise. Auch Okan Bellikli kennt das Problem: Das Sozialversicherungssystem ist nicht nur für Betroffene, sondern auch für Reporter schwer verständlich.

Irreführende Berechnungen

Das haben gerade erst Äußerungen von Unionspolitikern zum geplanten Bürgergeld gezeigt. Sie hatten mit Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) argumentiert, dass die Reform des „Bürgergeldes“ es für Geringverdiener unattraktiv mache, ins Berufsleben zu gehen. Allerdings berücksichtigen die Zahlen nicht, dass Geringverdiener Anspruch auf zusätzliche Sozialleistungen wie Wohngeld oder Kindergeld haben. Inzwischen haben die Autoren der Berechnungen ihre Ergebnisse zurückgezogen, wie unter anderem die „Tagesschau“ berichtet.

Andreas Meyer, der neben seinem Einkommen selbst Sozialleistungen bezieht, hätte die irreführende Rechnung vermutlich schnell durchschaut – er kennt die Unterschiede zwischen den einzelnen Leistungen genau. Er fordert, dass die Medien einen besseren Überblick darüber bieten, wie das Sozialsystem in Deutschland aufgebaut ist. Vielen fehlen grundlegende Kenntnisse zu Themen wie der Zuverdienstgrenze oder Steuerbefreiungen.