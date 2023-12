Debatte in der Ukraine: Neue Straßen statt neuer Drohnen?

Stand: 6. Dezember 2023 19:23 Uhr

Müssen Straßen saniert werden, wenn jeden Tag Soldaten sterben? Darüber gibt es in der Ukraine eine erbitterte Debatte. Kritiker kommunaler Sanierungsmaßnahmen sprechen bereits von „Blutasphalt“.

Baumaschinen rollen die Gagarin-Straße in Tscherkassy entlang. In einem Wohngebiet werden die Straße und der Fußweg erneuert. Die mehr als fünf Kilometer lange Straße ist eine wichtige Verkehrsader im Norden der Stadt. Hier verkehren mehrere Buslinien.

Allerdings fehlt Ivan Podolian jegliches Verständnis für die Bauarbeiten. „Diese verdammten Straßen“, sagt er wütend. „Menschen sterben. Wir könnten sie unterstützen und der Ukraine zum Sieg verhelfen, aber stattdessen bauen wir Straßen.“

Podolian ist ein Aktivist. Seit Wochen spricht er regelmäßig auf Demonstrationen. Er und die anderen Demonstranten sind besorgt über die kommunalen Haushalte von Tscherkassy. Statt Geld in Straßen zu stecken, sollten alle verfügbaren Ressourcen derzeit in die Landesverteidigung fließen, fordern sie.

„Blutiger Asphalt“, der Menschenleben kostet?

„Blutiger Asphalt“, nennt Podolian die sanierten Straßen. Er ist sich sicher: Jede ukrainische Griwna, die dafür und nicht für militärische Ausrüstung ausgegeben wird, kostet Menschenleben.

Der Aktivist geht davon aus, dass in Tscherkassy, ​​einer Stadt mit rund 270.000 Einwohnern, mehrere Millionen Euro für den Straßenbau gezahlt würden. „Wenn man sich zwischen der Straße und der Rettung von Soldatenleben entscheiden muss, dann sollte natürlich der Sieg der Ukraine und das Leben unserer Kämpfer Vorrang haben.“

Podolian leitet das Tscherkassy Municipal Institute, eine NGO, die sich für die Entwicklung der Stadt einsetzt. Vor der Invasion im Februar 2022 fanden hier Workshops statt, bei denen die Arbeit der Kommunalverwaltung im Mittelpunkt stand.

Podolian und seine Kollegen wollten den Bürgern erklären, wie sie sich stärker in die Politik einbringen können. Hier werden jetzt Drohnen gebaut. Zivilisten und Soldaten können in den Räumen der Organisation lernen, sie zu kontrollieren.

Der Bürgermeister verteidigt sich

„Zu Beginn der Invasion haben alle mobilisiert, auch die örtlichen Behörden“, sagt Podolian. „Aber im Laufe des letzten Jahres scheinen sie sich entspannt zu haben und zu einem normalen, friedlichen Leben zurückgekehrt zu sein.“ Die Menschen, die in diesem Krieg sterben, seien aus dem Blick geraten, sagt er.

Diesen Vorwurf will Anatoly Bondarenko nicht akzeptieren. Er ist Bürgermeister von Tscherkassy. Letztlich kümmere sich die Stadt auch um die Behandlung der verwundeten Soldaten, sagt Bondarenko. „Niemand sonst kann uns dabei helfen. Wenn wir technische Geräte brauchen, kaufen wir sie und stellen sie in unseren Krankenhäusern auf.“

In diesem Krieg mussten sich Ärzte mit Wunden auseinandersetzen, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Sie brauchten andere Ausrüstung und Medikamente, erklärt Bondarenko.

Bürgermeister Bondareko verteidigt seinen Kurs. Doch ein Dialog mit den vielen Kritikern ist kaum möglich.

Kontroverse Umfrage

Die Demonstranten hätten ihre Forderungen zu einfach formuliert, glaubt Bondarenko und verweist auf Anweisungen der Polizei. Schließlich müssen Straßen für den Verkehr geeignet sein. Und auch Bürgerbefragungen ergaben, dass die Mehrheit der Einwohner von Tscherkassy einen guten Zustand der Straßen befürwortet.

Allerdings hält Podolian diese Umfragen für wenig glaubwürdig. Die Frage war nur, ob die Anwohner die Straßenarbeiten unterstützten.

Deshalb möchte er eine eigene Umfrage durchführen. Seiner Meinung nach sollte die Frage so lauten: „Was ist Ihrer Meinung nach sinnvoller, die Mittel der Stadt für Straßen auszugeben oder für die Unterstützung der Streitkräfte?“ Dann ist er sicher, dass die Leute den Preis der Straßen verstehen würden.

Proteste in vielen Städten

Nicht nur in Tscherkassy, ​​sondern auch anderswo in der Ukraine werden derzeit kommunale Haushalte diskutiert. In allen größeren Städten kommt es regelmäßig zu Protesten. In Kiew marschieren an einem Samstag Hunderte Menschen durch die Innenstadt. „Geld für die ukrainischen Streitkräfte“, rufen sie.

Ein Teilnehmer hält ein Schild hoch. „Wir brauchen keine Stadien, wir brauchen Drohnen“, heißt es darin.

Auch in Charkiw kam es zu Demonstrationen gegen kommunale Sanierungsmaßnahmen.

Der Zentralregierung verteilt Mittel um

Vitaly Pylypiv sagt, es sei nicht richtig, dass Städte und Gemeinden während des Krieges das Geld völlig nutzlos ausgegeben hätten. Er lehrt an der Nationalen Wirtschaftsuniversität Kiew und ist Experte für Kommunalfinanzen.

Es gebe einzelne Ausgaben der Kommunen, die Fragen aufwerfen, sagt er. Doch vor allem die Gemeinden trugen einen erheblichen Teil der kriegsbedingten Kosten bei. „Sie verursachen Kosten nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch beim Wiederaufbau und der Wiederherstellung von Energiesystemen und Infrastruktur. Oder für den Bau von zivilen Unterkünften.“

Der ukrainische Staat will weiterhin Gelder aus lokalen Haushalten in den Zentralhaushalt der Regierung in Kiew umschichten. Anfang November verabschiedete das Parlament, die Werchowna Rada, ein neues Gesetz.

Von nun an fließen sämtliche Einnahmen aus der Einkommensteuer des Militärpersonals in den zentralen Staatshaushalt. Sie sollen künftig für Drohnen, die Produktion von Waffen und Munition sowie für Militäreinheiten ausgegeben werden.

Kommunale Haushalte profitieren davon Militäreinheiten

Zuvor hatten einige Gemeinden stark von der Militäreinkommenssteuer profitiert. Laut Pylypiw hatten sie insgesamt fast 2,6 Milliarden Euro pro Jahr aus der Steuer eingenommen.

Allerdings profitierten die Städte und Gemeinden in unterschiedlichem Maße. Einnahmen aus der Militäreinkommensteuer waren nur dort verfügbar, wo Einheiten stationiert waren.

Teilweise erhielten einzelne Gemeinden zehnmal so hohe Einnahmen wie vor der Invasion. Deshalb hält der Finanzexperte die Gesetzesänderung für richtig: „Wir haben ein Ungleichgewicht. Das hat die Politik zu dieser Entscheidung bewogen.“

Dialog kaum möglich

In Tscherkassy sieht Bürgermeister Bondarenko nun die Arbeit seiner Verwaltung bedroht. Drei Millionen Euro kassierte seine Stadt jährlich aus Steuern.

Doch auch in dieser schwierigen finanziellen Situation seiner Stadt ist der Bürgermeister davon überzeugt, dass Straßenreparaturen das Richtige sind. Deshalb lud er die Demonstranten zu einer Stadtratssitzung ein. Es kamen fast 100 Bürger. Doch statt Dialog gibt es nur gegenseitige Vorwürfe.

„Niemand hat dir das Recht gegeben, die Stadt zu vertreten“, schreit er wütend den Aktivisten im Raum zu. „Sie sind nicht die Gemeinschaft. Sie wird durch gewählte Stadträte vertreten.“ Die Menge reagiert mit Buhrufen.

Auch Aktivist Podolian ist bei der Stadtratssitzung dabei und steht auf dem Rednerpult. „Wir fühlen uns betrogen“, sagt er zum Bürgermeister. „Jedes Mal, wenn ihr uns angreift, kommen mehr zu den Protesten.“

Eine vollständige Bürgerversammlung – am Ende ging es unversöhnlich auseinander.

Der kleinste gemeinsame Nenner

Die Situation scheint durcheinander zu sein. Nach dem Treffen gibt es keine Lösung. Einig sind sich beide Seiten lediglich darin, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss und dass die Soldaten bestmöglich ausgerüstet sein müssen.

Für Podolian bedeutet das, dass Straßen und andere Projekte in der Stadt bis nach dem Krieg warten müssen. Dafür will er weiter demonstrieren.