Umfragen unter wahrscheinlichen republikanischen Wählern auf nationaler Ebene und unter denjenigen in den Bundesstaaten, in denen die Wähler früher gewählt haben – Iowa, New Hampshire, South Carolina und Nevada – haben gezeigt, dass der ehemalige Präsident Donald Trump in dieser Phase des Rennens durchweg deutlich vor seinen Rivalen liegt.

Trump hatte in einer am Montag veröffentlichten Umfrage von Des Moines Register/NBC News/Mediacom unter wahrscheinlichen GOP-Fraktionsteilnehmern in Iowa einen klaren Vorsprung vor seinen Rivalen, obwohl etwas mehr als die Hälfte angibt, dass sie nicht an ihre Wahl gebunden sind und überredet werden könnten, jemand anderen zu unterstützen.

Insgesamt sagen 42 %, dass Trump ihre erste Wahl ist, gefolgt von 19 %, die den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, unterstützen. Kein anderer Kandidat erreicht zweistellige Zahlen. Dahinter stehen 9 % für den Senator von South Carolina, Tim Scott, jeweils 6 % für die frühere Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley und den ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence, 5 % für den ehemaligen Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, 4 % für den Unternehmer Vivek Ramaswamy, 2 % unterstützen den Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum, und 1 % unterstützen den ehemaligen texanischen Abgeordneten Will Hurd, während der Rest des getesteten Feldes unter 1 % landet.

Ungefähr zwei Drittel geben an, einen positiven Eindruck von DeSantis (66 %) und Trump (65 %) zu haben, wobei die Mehrheit auch eine positive Meinung von Scott (59 %) und Haley (53 %) äußert. Die Ansichten über Christie (60 % negativ bis 28 % positiv) und Pence (53 % negativ bis 42 % positiv) fallen negativ aus. Viele der anderen Kandidaten haben einen geringen Bekanntheitsgrad, vier von zehn oder mehr sind sich bei ihnen nicht sicher.

Ungefähr die Hälfte, 52 %, der wahrscheinlichen Caucus-Teilnehmer sagen, dass sie überredet werden könnten, jemand anderen als ihren ersten Wahlkandidaten zu unterstützen, während 40 % sagen, dass sie sich entschieden haben. Bei Trumps Unterstützern ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich an die Befürworter binden (66 % sagen dies), doch ein Drittel sagt, sie könnten überredet werden, jemand anderen zu unterstützen (34 %). Unter denjenigen, die einen anderen Kandidaten als Trump unterstützen, sagen 69 %, dass sie überredet werden könnten, jemand anderen zu unterstützen, und 31 % sagen, dass sie sich entschieden haben.

Die Umfrage wurde von Selzer und Co. vom 13. bis 17. August unter einer Zufallsstichprobe von 406 wahrscheinlich republikanischen Fraktionsmitgliedern in Iowa durchgeführt. Der Stichprobenfehler liegt bei plus/minus 4,9 Prozentpunkten.

Der Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu, der über eine eigene Präsidentschaftskandidatur nachdachte, bevor er Anfang des Jahres scheiterte, sagte am Montag in der CNN-Sendung „Inside Politics“, dass das Teilnehmerfeld der GOP-Vorwahlen kleiner werden müsse, bevor das Rennen die Vorwahlen in Iowa und New Hampshire erreicht.

Er sagte, Kandidaten, die in den Umfragen Anfang Dezember im niedrigen einstelligen Bereich stecken, sollten ausscheiden.

„Bei New Hampshire braucht man drei oder vier Kandidaten im Rennen, um es wirklich zu einer echten Chance und Option für den republikanischen Wähler zu machen“, sagte er.

Und Sununu wies Trumps stabile landesweite Umfragenführung zurück und sagte, dass sein Vorsprung sinken werde, „während Weihnachten vor der Tür steht“, und verwies auf frühe landesweite Umfragen, bei denen der frühere Präsident immer noch führt, wenn auch mit geringerem Vorsprung.