Deadpool 3 und Venom 3 bleiben nach dem SAG-AFTRA-Angriff im Gleichgewicht – The Hollywood Reporter

Die Rettungsmission zur Rettung des Hollywood-Kalenders 2024 – und insbesondere der Sommeraufstellung – hat nun offiziell begonnen, nachdem der Streik der Schauspieler beigelegt wurde.

Am Mittwoch ereignete sich ein großes Drama, als die Studios SAG-AFTRA darüber informierten, dass sie bis 17:00 Uhr PT Zeit hätten, um zu entscheiden, ob sie ihr endgültiges Angebot annehmen würden. Ansonsten gebe es kaum Hoffnung, die neue TV-Staffel oder den Sommerveröffentlichungskalender 2024 zu retten, sagten die Studios. „Es ist katastrophal für den Zeitplan, wenn wir keinen Deal abschließen“, erklärte ein Studio-Insider wenige Minuten bevor bekannt wurde, dass SAG tatsächlich für die Annahme des Angebots gestimmt hatte.

Früher am Tag ließ auch Disney-Chef Bob Iger einen Warnruf ertönen, als er sagte, es sei nicht mehr viel Zeit, um die Sommerpläne seines Studios zu retten.

Dutzende Titel haben ihre Veröffentlichungstermine aufgrund des Schauspielerstreiks – und des vorangegangenen Autorenstreiks, der Ende September endete – bereits verschoben, und weitere werden mit Sicherheit folgen. Nur wenige Stunden nach Bekanntgabe des Deals verschob Sony beispielsweise die Veröffentlichung von Gift 3 vom 12. Juli 2024 bis 8. November 2024, um mehr Polsterung zu bieten.

In den letzten Wochen hat Disney die Veröffentlichung der Frühjahrszeltstangen für 2024 verschoben Schneewittchen Und Elio um ein Jahr oder mehr, während Paramount die Veröffentlichung des nächsten verzögerte Unmögliche Mission Rate von Sommer 2024 bis 2025 Und Ein ruhiger Ort: Tag eins um mehrere Monate von Frühjahr bis Juni 2024. Sony hat ebenfalls eine Reihe von Änderungen an seiner Veröffentlichungspalette vorgenommen. Und dann sind da noch die unzähligen kleineren und mittleren Filme von großen Studios, Mini-Majors und Indie-Firmen, die ihren Weg finden müssen.

„Die Streiks haben den Filmveröffentlichungskalender offensichtlich fast sofort durcheinander und chaotisch gemacht“, sagt Paul Dergarabedian, Chef-Kassenanalyst von Comscore. „Sie verursachten ein Maß an Unsicherheit und Bestürzung, das sogar mit der COVID-19-Pandemie, einem weiteren branchenverändernden Ereignis, mithalten kann.“

Seit Wochen warnen Studiovertriebsleiter und Kinobesitzer davor, dass die Arbeitskrise in Hollywood die Kinokassen ins Chaos stürzen könnte, gerade als die Kinobesuche nach der Pandemie wieder aufleben. Diese Warnung wurde am Wochenende vom 3. bis 5. November Wirklichkeit, als die Einnahmen an den Kinokassen drastisch einbrachen. In den letzten Jahren war das erste Novemberwochenende ein beliebter Startpunkt für Hollywood-Filme, die an der Weihnachtsparade zum Jahresende teilnehmen möchten, darunter auch die von 2017 Thor: Ragnarok oder 2018 Böhmische Rhapsodie.

In diesem Jahr gab es im Festzelt insbesondere nach Legendary und Warner Bros. keine hochkarätigen Produkte. Dune: Teil Zwei floh am Wochenende vom 3. bis 5. November für März 2024 wegen des SAG-AFTRA-Streiks, der Schauspielern wie Timothée Chalamet oder Zendaya jegliche Werbung untersagte.

Ohne Düne oder einer anderen großen Hollywood-Neuveröffentlichung beliefen sich die Einnahmen an den heimischen Kinokassen am Wochenende auf rund 65 Millionen US-Dollar, eine der niedrigsten Einspielungen des Jahres. Es wird erwartet, dass im ersten Quartal 2024 weitere Unruhen an den Kinokassen aufgrund der Verlangsamung der Inhalte folgen werden, aber jetzt, da der Streik der Schauspieler vorbei ist, werden die Studios bestrebt sein, ihre Zeltstangen für den nächsten Sommer sowie die für die zweite Hälfte geplanten Veranstaltungsbilder fertigzustellen 2024 oder darüber hinaus im Jahr 2025.

Es wird eine Herkulesaufgabe für alle Beteiligten sein, da es einen Rückstand an Projekten geben wird, die um knappe Ressourcen, einschließlich Tonbühnen und Crews, konkurrieren. Auch die Abteilungen für visuelle Effekte werden überlastet sein, und es wird ein Wettlauf um die Fertigstellung von Effekten für jeden Tentpole sein, der den Sommer anstrebt.

Nachfolgend sind die wichtigsten Titel aufgeführt, die noch in der Schwebe sind.

Erscheinungsdatum: 3. Mai 2024

Star/Produzent Ryan Reynolds, Regisseur Shawn Levy und Co-Star Hugh Jackman wollten unbedingt wieder an ihrem Marvel-Studios-Film arbeiten, der neben allem anderen das wichtigste Projekt für das Studio ist Rächer im Titel. Es gibt heftige Spekulationen darüber, dass das Threequel – dessen Dreharbeiten zu Beginn des SAG-Streiks etwa zur Hälfte abgeschlossen waren – die Veröffentlichungstermine mit anderen Marvel-Filmen tauschen wird Captain America: Schöne neue Weltder größtenteils fertig ist und am 26. Juli in die Kinos kommen wird. Deadpool 3 kann noch im Sommer erscheinen, ein lukrativer Korridor für Superheldenkost. (Ein weiteres Zeichen dafür, dass der Film nicht am 3. Mai in die Kinos kommt, ist die Tatsache, dass Regisseur John Krasinski Wenn, (Der Film mit Reynolds in der Hauptrolle startet jetzt am 17. Mai. Dieser Film stammt ebenfalls von Paramount.) Die Filmemacher haben auch Schnitt- und Spezialeffektarbeiten an dem gedrehten Teil durchgeführt.

Deadpool 3 könnte in ein paar Wochen wieder in London gedreht werden, obwohl noch kein offizieller Plan bekannt gegeben wurde. Die Hollywood-Studios zahlten für die Aufrechterhaltung der Ausstattung einiger Filme, die mitten im Stream abgeschaltet wurden. das Bild ist darunter.

Furiosa (Warner Bros.)

Erscheinungsdatum: 24. Mai 2024

George Miller wickelte die Hauptfotografie auf seine Mad Max: Fury Road Prequel letztes Jahr, also wird es offenbar einsatzbereit sein. Darüber hinaus soll Warners daran interessiert sein Senden Sie es an die Filmfestspiele von Cannes. Die Erwartungen sind hoch, da Fury Road wurde sofort zum Klassiker und gilt als der vielleicht größte Actionfilm dieses Jahrhunderts. Anya Taylor-Joy, die als jüngere Furiosa für Charlize Theron einspringt, schrieb im Oktober 2022 auf Instagram: „Es war eine Ehre und ein Privileg, mit euch allen etwas zu schaffen … Danke, dass ihr mich härter gemacht habt, als ich jemals gedacht hätte, dass ich es könnte.“ Sei. Feuer, Blut und Guzzolin.“

Twister (Universal)

Erscheinungsdatum: 19. Juli 2024

Universal verankert sein Live-Action-Sommerprogramm mit Twister, die Fortsetzung des Hits von 1996 mit Bill Paxton und Helen Hunt. Quellen zufolge sollte genügend Zeit vorhanden sein, um die Dreharbeiten abzuschließen und die Postproduktion abzuschließen, die zahlreiche visuelle Effekte umfassen wird. Twister‚ Besetzung unter der Leitung von Daisy Edgar-Jones, Glenn Powell und Anthony Ramos.

Gift 3 (Sony)

Erscheinungsdatum: 8. November 2024 (vorheriges Datum war 12. Juli 2024)

Obwohl Sony aufgrund des Streiks eine Reihe von Filmen verschoben hat, gab es tatsächlich nach Gift 3 ein Veröffentlichungstermin ist der 12. Juli 2024 inmitten der Arbeitsprobleme. Dies signalisierte dem Studio, dass der Film, für den Anfang des Jahres eine unbekannte Menge an Material in Spanien gedreht wurde, für 2024 fertig sein soll. Doch als der Streik endete, verschob Sony den Termin um drei Monate, also nicht mehr im Sommer. Tom Hardy spielt erneut die Rolle des Marvel-Antihelden, Regie führt die langjährige Mitarbeiterin Kelly Marcel.

Gladiator 2 (Vorrangig)

Erscheinungsdatum: 24. November 2024

Ridley Scott drehte etwa die Hälfte seiner Fortsetzung des 2000 mit dem Oscar ausgezeichneten Spielfilms, der in Marokko und Malta gedreht wurde. Zur Besetzung gehören Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen und Denzel Washington. Scott hat Werbeaufgaben für sein Apple-Feature Napoleonder am 22. November über Sony in die Kinos kommt, aber voraussichtlich wieder in Arbeit sein wird Gladiator 2 möglicherweise bis zum Jahresende oder Anfang des neuen Jahres. Scott hat bereits rund 90 Minuten des bereits gedrehten Filmmaterials bearbeitet.

Böse 1 Und Böse 2 (universell)

Erscheinungsdatum: 27. November 2024 und 26. November 2025

Filmemacher Jon M. Chu enthüllt 19. Juli, dass die Filme nur ein paar Tage lang die Hauptfotografie abschlossen. „Es war sehr schmerzhaft, dem Ganzen ein Ende zu setzen, aber wir werden zurückkommen“, schrieb er auf X. „Und wir werden richtig stark abschließen, wenn die Zeit reif ist.“ Mein Mitgefühl gilt unserer Besetzung und unserem Team, denen das, was wir hier gemeinsam erreichen wollten, nicht möglich war. Es folgen noch mehr, aber in der Zwischenzeit freue ich mich darauf, das auszugraben, was wir im vergangenen Jahr hier in Oz gedreht haben (das Veröffentlichungsdatum sollte davon nicht betroffen sein).“

Mission: Unmöglich 8 (Vorrangig)

Erscheinungsdatum: 23. Mai 2025 (um ein Jahr verschoben)

Paramount gab am 23. Oktober bekannt, dass es die Veröffentlichung des nächsten Titels verschieben werde Unmögliche Mission Film vom 28. Juni 2024 bis 23. Mai 2025. Bis heute ist es mit Abstand der größte Film, der den Sommerkorridor 2024 verlassen hat.

Die Produktion des Spielfilms wurde zunächst eingestellt, damit Star Tom Cruise und die Besetzung Werbung machen konnten Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins, der im vergangenen Juli in die Kinos kam. Die Pause dauerte an, als der SAG-AFTRA-Streik begann.

Regisseur Christopher McQuarrie und Cutter Eddie Hamilton verbrachten während des Streiks die freie Zeit, um gemeinsam zu schneiden, was sie bisher vom nächsten Film hatten. Es ist unklar, wie viel gefilmt wurde (eine Quelle geht davon aus, dass es etwa 40 bis 50 Prozent sind, aber McQuarrie hat aufschlussreich angegeben, dass noch viel mehr gemacht wurde). Collider im Juli: „Wir haben bis auf einen alle unserer internationalen Standorte gedreht. Wir haben unsere große Action gedreht, mit Ausnahme des größten Versatzstücks, des zentralen Versatzstücks des Films, das gewaltig ist und anders ist als alles, was wir bisher gemacht haben.“

Wie auch immer, das zusätzliche Jahr wird dem Film etwas Luft zum Atmen geben und es dem Team vielleicht ermöglichen, seine Pläne nach der enttäuschenden Leistung an den heimischen Kinokassen zu optimieren Dead Reckoning Teil eins. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass die nächste Folge einen Titel tragen sollte Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Zweiaber das scheint nicht mehr der Fall zu sein.

Im Allgemeinen sagen Insider des Studiovertriebs, dass der Grund dafür, einen Film um ein ganzes Jahr zu verschieben, anstatt einen anderen Termin im Jahr 2024 zu finden, darin besteht, eine Wiederholung der COVID-19-Pandemie zu vermeiden, bei der einige Zeltstangen mehrmals verschoben wurden – darunter auch Dead Reckoning Teil eins oder James-Bond-Folge Keine Zeit zum Sterben in einem nie endenden Dominospiel.