Der Söldner mit dem Mund kann wieder sprechen.

Nach einer viermonatigen Unterbrechung aufgrund des SAG-AFTRA-Streiks wird „Deadpool 3“ vor Thanksgiving wieder in Produktion gehen, wie eine produktionsnahe Quelle bestätigt hat Vielfalt.

Die Marvel Studios-Produktion vereint Ryan Reynolds sowohl mit seinem „Free Guy“- und „The Adam Project“-Regisseur Shawn Levy als auch mit dem Schauspieler Hugh Jackman, der seine Rolle als Wolverine zum zehnten Mal wiederholen wird. (Reynolds erfand die Rolle des Wade Wilson, auch bekannt als Deadpool, in „X-Men Origins: Wolverine“ aus dem Jahr 2009 und ließ die Figur dann mit „Deadpool“ aus dem Jahr 2016 neu aufleben.)

Das Projekt ist einer der bekanntesten Filme, dessen Dreharbeiten aufgrund des Streiks unterbrochen werden mussten, was seine geplante Veröffentlichung am 3. Mai 2024 in Frage stellt. Es ist auch die erste Marvel-Produktion, die ein von 20th Century Fox ins Leben gerufenes Franchise fortsetzt, bevor die Walt Disney Company das Studio 2019 übernahm.

Da kommt noch mehr.