Dead to Me Staffel 3: Nein, wir sind noch nicht vorbei [Spoiler]’s Tod

Wir müssen Judy Hale einen einschenken.

Netflix hat die letzte Staffel für veröffentlicht Tot für mich 17. November, Enthüllung des bittersüßen Endes für die beste Freundin Judy (Linda Cardellini) und Jens (Christina Applegate). Während das Duo nicht wegen des Mordes an Steve unterging (James Marsden), Judys krimineller Ex-Verlobter, hatten sie nicht unbedingt ihr Happy End.

Wieso den? Nun, weil Judy im Serienfinale ihrem Gebärmutterhalskrebs im vierten Stadium erlag.

Das war besonders niederschmetternd für Jen, die wollte, dass ihre beste Freundin bis zum Schluss gegen den Krebs kämpft. Leider hatte Judy andere Pläne und wollte die Dinge zu ihren eigenen Bedingungen beenden.

„Ich hatte die beste Zeit mit dir“, sagte Judy in der Nacht zu Jen, bevor sie in Mexiko abhob, um alleine zu sterben. „Du hast das Loch in meinem Herzen gefüllt.“

Während dieses Ende für Judy gehänselt wurde, seit sie ihre Diagnose erhalten hatte, hoffte ein kleiner Teil von uns, dass sie dieses Ding schlagen würde. Also, wenn wir vorher nicht geweint haben, dann tun wir es bestimmt weine jetzt.