Dead Space Remake: 7 nützliche Tipps zum Überleben im Weltraum

Leerer Raum könnte das beste Videospiel-Remake sein, das jemals erstellt wurde. Egal, ob Sie ein Fan der Serie oder ganz neu im Spiel sind, der Sci-Fi-Survival-Horror-Titel kann ein wenig knifflig sein.

Das Remake des Spiels von 2008 kam am Freitag heraus und die Spieler schlüpfen zurück in die Rolle von Isaac, einem Ingenieur, der sich mitten in einem absoluten Albtraum wiederfindet. Obwohl das Spiel 15 Jahre alt ist, hat der Entwickler Motive Studios einige kleine Änderungen an seiner Formel vorgenommen, um allen Spielern ein frisches Erlebnis zu bieten.

Hier sind sieben Tipps, um Dead Space zu überleben.

Gehen Sie immer für die Gliedmaßen

Mehrere Charaktere im Spiel erwähnen das Abschneiden der Gliedmaßen der Necromorphs, der außerirdischen Bösewichte des Spiels. Es kann gar nicht oft genug gesagt werden, wie wichtig das ist.

Schüsse auf Kopf und Körper richten nicht annähernd so viel Schaden an wie das Abschneiden eines Gliedes, wodurch die Anstrengung zu einer Verschwendung von Munition wird. Die meisten Waffen, die Isaac zur Verfügung stehen, sind dazu bestimmt, die Gliedmaßen abzuschneiden, aber Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Gliedmaßen entsprechend anvisieren.

Setze die richtige Waffe gegen den richtigen Feind ein

Apropos Waffen, bei so vielen Optionen ist es wichtig zu wissen, welche für den Job am besten geeignet ist. Isaac beginnt mit dem Plasma Cutter, ideal für die häufig anzutreffenden Slasher mit ihren langen Gliedmaßen oder die hundeartigen Lurker. Isaacs zweite Waffe, das Plasmagewehr, ist perfekt für die Exploder, an denen ein Beutel mit Chemikalien befestigt ist. Es braucht nur ein paar Kugeln, bis der Beutel explodiert. Da die Munition in Dead Space begrenzt ist, hilft die Wahl der richtigen Waffe, zu verhindern, dass Ihnen im ungünstigsten Moment die Munition ausgeht.

Vergiss nie zu stampfen

Necromorphs können viel Schaden einstecken und sich trotzdem mit nur ein oder zwei funktionierenden Gliedmaßen bewegen. Aus diesem Grund besteht eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass sie tot sind, darin, auf ihnen herumzutrampeln. Sie mit Isaacs Stiefeln zu zertrümmern, ist nicht nur befriedigend, sondern lässt auch einen Gegenstand vom Necromorph fallen. Praktisch jeder wird einen nützlichen Gegenstand dabei haben.

Verwenden Sie Ihre Stasis

Das Stasis-Modul ist ein Anzug-Upgrade, mit dem Sie ein Objekt oder einen Feind verlangsamen können. Zu Beginn des Spiels kann Isaac es nur ein paar Mal verwenden, bevor es aufgebraucht ist, aber Upgrades seines Anzugs erweitern die verfügbare Menge. Obwohl Statis anfangs verwendet wird, um an einer außer Kontrolle geratenen Tür vorbeizukommen, ist es ein unglaublich hilfreiches Werkzeug für den Umgang mit Necromorphs. Ein Schuss auf eine Einzelperson oder eine Gruppe von Feinden verlangsamt diese enorm, sodass Sie mehr Zeit haben, Angriffen auszuweichen, auf ein Glied zu zielen oder wegzulaufen.

Verwenden Sie Kinesis, um schwer zugängliche Gegenstände zu erhalten

Kinesis ist ein weiteres Modul, das Isaac früh im Spiel erwirbt, um Hindernisse auf seinem Weg zu bewegen. Es kann auch verwendet werden, um Rätsel zu lösen und Rohre und explodierende Kanister auf Necromorphs zu werfen.

Kinesis kann auch zum Greifen von Gegenständen verwendet werden. Achten Sie auf die leuchtenden grünen oder weißen Punkte auf den Gegenständen. Anstatt zu rennen oder zu schweben, um sie zu bekommen, können Sie Kinesis verwenden, um Gegenstände direkt zu Ihnen zu bringen. Es gibt einige Gegenstände, die absichtlich außer Reichweite platziert wurden und nur mit Kinesis erworben werden können.

Lassen Sie Ihre Gesundheit nicht zu sehr sinken

Isaacs Gesundheit ist auf seinem Rücken sichtbar und wechselt von grün über gelb zu rot, wenn sie erschöpft ist. Da Dead Space ein Survival-Horror-Spiel ist, sind Heilungsgegenstände schwer zu bekommen. Das Problem ist, dass bestimmte Necromorphs einen Greifangriff haben, der Isaac sofort töten kann, wenn seine Gesundheit im roten Bereich ist. Wenn es so niedrig ist, achten Sie darauf, etwas Abstand zu den Feinden zu halten.

Speichern Sie oft

Moderne Spiele speichern den Fortschritt eines Spielers häufig automatisch. Dead Space ist jedoch älter als diese Funktion, was bedeutet, dass es wichtig ist, Ihren Fortschritt häufig zu speichern. Es gibt Segmente des Spiels, in denen automatisch gespeichert wird, aber verlassen Sie sich nicht darauf, sonst riskieren Sie einen Rückschlag.