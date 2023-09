De Zwitserse koeienparade (désalpe/alpabzug) 2023 en zijn geschiedenis

Door Bill Harry

Wat is precies de alpine afdaling of désalpe/alpabzug? Dit artikel onderzoekt de geschiedenis van het evenement en waar je het kunt zien.

In Zwitserland weten we dat de klok binnenkort de herfst zal slaan als processies van koeien, gekroond met bloemen en opgehangen met enorme rinkelende bellen, van de zomeralpenweiden naar hun winterschuren afdalen voordat de sneeuw komt. Onder leiding van koeherders en kinderen gekleed in geborduurde traditionele jassen en jurken komen de kleurrijk versierde melkkoeien via bergpaden naar de dorpsstraten, waar mensen de kleurrijke parades begroeten.

Deze eindezomertraditie, bekend als de Désalpes in het Frans, of Alpabzug in het Zwitsers-Duits, vindt sinds ongeveer 3000 v.Chr. plaats in Zwitserland en andere Europese landen.

Het is nu een feestelijke tijd, maar dat was niet altijd zo. Turfoorlogen over alpenweiderechten stelden zelfs de moed van de jonge Zwitserse confederatie op de proef tijdens de slag bij Morgarten in 1315. Na een geschil over de toegang tot weilanden vielen burgers uit het kanton Schwyz de door Habsburg beschermde abdij van Einsiedeln binnen. De Oostenrijkse Habsburgers vielen binnen, nadat ze al hun oog hadden laten vallen op de nabijgelegen Gotthardpas, de kortste route naar Italië. De Zwitserse soldaten versloegen de Oostenrijkers en verdienden de dankbaarheid van generaties Zwitserse melkkoeien.

Tegenwoordig omvatten de festiviteiten meer dan mooie koeien in de parade. In sommige dorpen zullen bezoekers alpenhoorns en jodelen horen, en traditionele dansen, vlaggenwerpen en mannen zien die in koor marcheren op de melodie van de koebellen om hun nek. Er worden ook regionale ambachten en gerechten aangeboden, waaronder natuurlijk kazen, mogelijk gemaakt door de prachtige runderdames die die dag langskwamen.

Van zomermelk uit de hoge weilanden wordt kaas gemaakt, omdat het verse gras er een voorkeurssmaak aan geeft in tegenstelling tot melk uit winterkuilvoer, en omdat het te duur zou zijn om al die melk van de hoge weilanden naar beneden te transporteren.

Zwitserland herbergt bijna 590.000 melkkoeien, waarvan er vele de zomerzon kunnen vangen op hoge bergweiden, dus er zijn een aantal mogelijkheden om de Désalpes / Alpabzug-festiviteiten bij te wonen. Hier volgen enkele goede gebeurtenissen die de komende weken zullen plaatsvinden:

West-Zwitserland

1. Désalpe in St. Cergue – 30 september 2023

De désalpe in Saint-Cergue, Vaud, is een van de meest indrukwekkende van het land. Zo’n 700 koeien, geiten, ezels en honden lopen met hun herders door de dorpskern.

De gebruikelijke kleurrijke bloemen sieren de koeien, grote bellen hangen om hun nek en boeren dragen traditionele klederdracht. Bij het spektakel horen zweepslagen, vlaggenzwaaien, alpenhoorndemonstraties en natuurlijk kaas. Veel ervan.

2. Grimentz Eringer koeienparade – 23 september 2023

De kenmerkende Eringer-koeien die de zomer op Alp Moiry grazen, dalen elk jaar in september af via Grimentz, een mooi traditioneel Walliser dorp in de Val d’Anniviers, op 1.570 meter hoogte.

Deze stevige zwarte koeien produceren een veelgevraagde kaas, die zich onderscheidt door hun dieet van berggras en kruiden. Deze kaas kun je op het festival proeven terwijl je de koeien voorbij ziet paraderen.

3. Charmey Désalpe – 23 september 2023

De désalpe in Charmey in het kanton Fribourg, niet ver van het heuvelstadje Gruyère, is een zeer populair evenement dat bekend staat om zijn opvallende bloemstukken. De melk van deze koeien wordt gebruikt om de wereldberoemde Gruyèrekaas te maken. Charmey is ook de thuisbasis van een uitstekende spa.

4. Crans-Montana Désalpe – 16 september 2023

De désalpes in de regio zijn een spektakel op het platteland waar je maar moeilijk genoeg van krijgt. Sommige zijn in de loop der jaren veranderd, niet alleen omdat dingen snel kunnen veranderen, maar ook omdat de steden en dorpen waar ze van oudsher te gast waren, zich hebben gerealiseerd dat ze mogelijkheden bieden om een ​​paar centen te verdienen door lokale producten te verkopen en soms niet zulke lokale producten.

Daar is natuurlijk niets mis mee, de désalpes zijn een levende traditie en moeten voor toekomstige generaties levend gehouden worden. De laatste tijd zijn sommige daarvan echter net iets te commercieel geworden. De désalpe van Crans-Montana is daar niet één van. De vreugde op de gezichten van zowel boeren als stedelingen toen de boeren en hun vee zich een weg door de stad baanden, was oprecht en voelbaar. Dit waren vrienden en families die samenkwamen en anticipeerden op een tijd samen in de winter na een zware zomer werken in de alpenweiden…lees meer.

Deze vier zijn zeker niet de enige désalpes in Suisse Romande. De meeste dorpen met een bergachtige achtergrond en koeien hebben er een. De gemeente Blonay, onder Les Pleiades bij Vevey en Montreux, heeft er bijvoorbeeld ook een op 23 september 2023.

Oost-Zwitserland

In Oost-Zwitserland hebben koeien- en natuurliefhebbers keuze te over. Hier zijn vier van de meest populaire evenementen in de regio. Onderstaande videoclips geven u een voorproefje van de belfestiviteiten.

1. Kerns Alpabfahrt – 30 september 2023

Ver van het dorp hoor je de klokken van de naderende kudde. Na vier maanden in de bergen keert de herder met zijn koeien terug naar de vallei. Voor meer informatie klik hier.

2. Engelberg Alpabfahrt – 13 oktober 2023

De boerenmarkt wordt gerund door 30 lokale en regionale verkopers die zelfgemaakte producten verkopen, zoals brood, kaas, jam, gedroogd vlees, thee, wijn, cognac, wol en houtproducten. Daarnaast zijn er drankjes raclette, pannenkoeken, worstjes en andere bergdelicatessen. Voor meer informatie klik hier.

3. Urnäsch Alpabfahrt – 16 september 2023

Het Urnäsch-evenement omvat een boerenmarkt met meer dan 50 kraampjes met lokale producten. Ook is er livemuziek, spelletjes voor de kinderen en een kans om de dieren te ontmoeten. Voor meer informatie klik hier.

4. Prättigauer Alpabfahrt – 7 t/m 8 oktober 2023

Naast koeien omvat dit evenement ook een markt, kaasproeverij en tal van activiteiten voor alle leeftijden. Een groot deel van de actie vindt plaats in Seewis. Voor meer informatie klik hier.

Deze lijst is verre van uitputtend. Om een ​​lokale koeienparade te vinden, typt u “désalpe” of “alpabzug” en de naam van uw regio in een zoekmachine en kijkt u wat er naar voren komt.

Volg ons voor meer verhalen zoals deze over Zwitserland Facebook En Twitteren.

Gerelateerde berichten