De Zwitserse economie stagneert in het tweede kwartaal van 2023

Volgens gegevens van het Staatssecretariaat voor Economische Zaken (SECO) is de Zwitserse economie er in het tweede kwartaal van 2023 niet in geslaagd te groeien en noteerde zij een nulgroei. Bovendien verlagen economen nu hun groeivoorspellingen voor dit jaar, zo meldde SRF.

Foto door Pixabay op Pexels.com

De economische vertraging wordt veroorzaakt door een aantal economische tegenwind. Vertragende economieën in Duitsland en Italië en het uitblijven van een verwacht post-Covid-herstel in China hebben een impact op de Zwitserse export. Bovendien verhogen centrale banken over de hele wereld de rentetarieven om de inflatie te beteugelen. Dit helpt de prijzen omlaag te brengen, maar tempert de economische groei.

Tegelijkertijd verwacht SECO niet dat de Zwitserse economie in 2023 zal krimpen en voorspelt zij een groei van ongeveer 1% over het hele jaar. Economen bij UBS zijn minder optimistisch en voorspellen een groei van 0,7% voor 2023, vergeleken met een eerdere voorspelling van 0,7%, zo meldt SRF.

Meer hierover:

SECO-persbericht (in het Frans) – Doe nu een Franse test van 5 minuten

Voor meer verhalen zoals deze over Zwitserland volgt u ons op Facebook en Twitteren.

Gerelateerde berichten