Uit recent gepubliceerde gegevens van het Federaal Bureau voor de Statistiek (FSO) blijkt dat de totale bevolking van Zwitserland eind juni 2023 de grens van 9 miljoen mensen heeft overschreden, zo meldt RTS.

Eind juni 2023 woonden er 9.006.664 mensen in Zwitserland. 8.902.308 waren permanente ingezetenen en nog eens 104.356 waren aanwezig met een visum voor niet langer dan een jaar, een groep die voornamelijk bestond uit asielzoekers (11.000), EU- en EVA-onderdanen met een visum voor kort verblijf (54.000) en Oekraïense vluchtelingen.

Ongeveer 73% van de inwoners had de Zwitserse nationaliteit. De meeste van degenen die geen paspoort hadden van een EU- of EVA-land.

De Zwitserse bevolking is de afgelopen eeuw aanzienlijk gegroeid. In 1920 bedroeg de bevolking 3,9 miljoen. In 1960 was dit aantal gestegen tot 5,7 miljoen, en in 2000 weer tot 7,2 miljoen, voordat het in 2023 de 9,0 miljoen bereikte.

