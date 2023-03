De Zweedse prinses Madeleine, die met haar Brits-Amerikaanse echtgenoot in de Verenigde Staten woont, verhuist in augustus terug naar Stockholm, zei het Zweedse koninklijke hof dinsdag.

“Prinses Madeleine en meneer Christopher O’Neill hebben besloten dat hun gezin voor onbepaalde tijd naar Zweden zal verhuizen”, aldus de rechtbank.

De prinses, de 40 en de 48-jarige O’Neill, die in de financiële wereld werkt, ontmoette elkaar in de Verenigde Staten en woonde sinds 2018 in New York, Londen en recentelijk in Florida.

Het stel, dat in 2013 trouwde, heeft drie kinderen: prinses Leonore van negen jaar, prins Nicolas van zeven jaar en prinses Adrienne van vier jaar.

De rechtbank zei dat de “familie permanent gaat wonen in een appartement in de Koninklijke Stallen in Stockholm”.

Prinses Madeleine is de jongste van de drie kinderen van de Zweedse koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia. Haar oudere broers en zussen zijn kroonprinses Victoria en prins Carl Philip.