We zijn erg blij dat dit na 43 jaar de eerste keer is dat de wereld zich echt bezighoudt met de mensen die een alternatief voor dit regime vertegenwoordigen. Het paradigma is veranderd – en de manier waarop we zien dat regeringen actie ondernemen – ook in Duitsland. Voor de onderdrukten is dit ongelooflijk krachtig. We willen uitleggen dat alles verband houdt met dit regime: of het nu gaat om de nucleaire dreiging, terrorisme, door Iran gemaakte drones die Oekraïne aanvallen of steeds meer vluchtelingen die naar een toch al verzadigd Europa komen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat Iran de exporteur van gas voor uw energiebehoeften zou kunnen zijn, zodat u zich niet elke winter zorgen hoeft te maken over wat Poetin nu gaat doen. Maar dat hangt ervan af of we dit gevecht winnen.

Europa, en vooral de VS, legt Iran al sancties op. Moeten ze doorgaan met de strategie van maximale druk of wat zouden ze anders kunnen doen om de oppositie te steunen?

Het volgende niveau zou zijn om de Islamitische Revolutionaire Garde als doelwit te nemen om achter specifieke personen en hun bezittingen in het buitenland aan te gaan. Begin echter ook met het uitbouwen van een beleid van maximale ondersteuning. Een van de belangrijkste elementen voor Iraniërs is bijvoorbeeld toegang tot internet om de censuur van het regime te omzeilen. Dat soort technologische hulp moet worden ingezet. Een ander idee is het opzetten van een stakingsfonds om Iraanse arbeiders die staken te compenseren, omdat dit de snelste manier is om het systeem lam te leggen.

Hoe zou u het geld naar Iran sturen in tijden van Amerikaanse sancties tegen financiële overdracht?

Bevroren tegoeden van het regime kunnen worden gebruikt, dat is het geld van het Iraanse volk. Dat geld kan worden hergebruikt. We vragen Duitsers niet om geld in de zak van het Iraanse volk te steken. Het is gewoon een kwestie van de beslissing nemen om de middelen te gebruiken die er al zijn. Ik weet zeker dat er enkele opties moeten zijn om uitzonderingen op de sancties te maken om het geld naar de mensen te brengen, niet naar de dictator.

Ben je teleurgesteld dat Europa de Revolutionaire Garde nog niet op de lijst van terreurorganisaties heeft gezet?

Nou, onze Spaanse vriend (Josep Borrell, hoofd buitenlands beleid van de Europese Unie) helpt niet al te veel, nietwaar? Er moet een legale manier zijn om dat te doen. Wat er ook voor nodig is, maar dat is onze verwachting. De IRGC is een gelegaliseerde maffia. Het heeft niet alleen de controle over de economie, maar het is ook een paramilitair instrument, de ruggengraat van de leider van het regime, (Ayatollah Ali) Khamenei. De Islamitische Republiek zet troepen, tanks en artillerie in, niet om een ​​buitenlandse indringer te bestrijden, maar om haar eigen volk te doden. De EU kan niet zeggen dat ze voor vrijheid en mensenrechten staan ​​en tegelijkertijd het grootste repressie-instrument niet goedkeuren.

Hoe cruciaal is de notering voor het slagen van een revolutie?

Het is noodzakelijk om afwijkingen te laten optreden. We willen het niveau van menselijke verliezen verminderen door het leger te laten zien dat ze deel kunnen uitmaken van de toekomst, vooral degenen die geen gruwelijke misdaden hebben begaan. Hoe meer ze zien dat ze ook het doelwit zijn, het zal hen meer stimuleren om van kant te wisselen.

Hoe waarschijnlijk is het dat ze dat zullen doen?

Het hoogste echelon van de IRGC is als de top van het Politburo tijdens de Sovjet-Unie. Ze profiteren van hun financiële controle en corruptie. Maar dat sijpelt niet door naar de lagere rangen. De gemiddelde man heeft twee banen om rond te komen. In de harten is het leger bereid om naar de mensen toe te komen. Maar om dat te doen, moeten ze een duidelijk idee hebben van het alternatief en de cruciale rol begrijpen die ze zouden kunnen spelen tijdens de overgang om de openbare orde te handhaven. Daar hebben we ze voor nodig. Maar hiervoor moeten ze zien dat de wereld die verandering ondersteunt.

Pahlavi spreekt tijdens een interview met WELT in München, Duitsland op 17 februari 2023. | Robert Brembeck/WELT

Ziet u scheuren binnen het islamitische regime?

De cohesie van het regime is Khamenei zelf. Hij heeft wanhopig geprobeerd zijn zoon te promoten als zijn opvolger, wat erg moeilijk te bereiken is als hij er niet meer is. Er zitten al veel splinters in wat wij de tent van de leider noemen. Er is een breuk en die heeft ook invloed op de IRGC. Ondertussen is er een groot aantal van wat we de grijze laag noemen – mensen die besluiteloos zijn. Voormalige reformisten komen nu ten tonele en zeggen dat we verder moeten gaan dan hervormingen.

U en andere prominente figuren van de oppositie in ballingschap presenteerden onlangs het idee van een gemeenschappelijk handvest voor transitie. Is het al geschreven?

Het is voor 95 procent afgerond. We zijn heel dicht bij de aankondiging ervan. Maar eerst willen we ervoor zorgen dat het de goedkeuring van de mensen in Iran doorstaat. Het handvest gaat in op de minimale voorwaarden waarover het grootste deel van de seculiere democratische krachten het eens kan worden. Het instrument dat de uiteindelijke beslissing zal nemen, zou de grondwetgevende vergadering moeten zijn. Er kunnen enkele meningsverschillen zijn, die we overlaten aan een nieuw parlement om te beslissen. Belangrijk nu is: wat doen we als het regime instort? We hebben groepen die zich bijvoorbeeld bezighouden met economie, juridische kwesties en overgangsjustitie.

Kunt u ons de eerste zin van het handvest vertellen?

Ik heb geen zin voor je, maar een concept van wat ik heb geleerd door naar zoveel verschillende landen te reizen. Er zijn drie basisprincipes – eisen die elk mens op deze planeet, ongeacht nationaliteit of cultuur, zal hebben. De eerste is vrijheid en een echt gevoel van vrijheid. De tweede is participatie. En de derde, die volgens mij nog belangrijker is dan de eerste twee, is waardigheid. Deze principes zijn verankerd in de Verklaring van de Rechten van de Mens, de referentietekst waarop hopelijk de toekomstige grondwet van Iran zal worden gebaseerd.

Hoeveel mensen in Iran benadert u voor handtekening?

Het is een heel brede benadering. De berichtgeving gaat vooral via sociale media. We hebben constant Zoom-oproepen of Google Meets met mensen binnen, activisten, politieke gevangenen. Het is een directe dialoog. Daarna wordt het verspreid onder hun eigen netwerken op universiteiten, onder docenten. De studentenbeweging is erg belangrijk.

Waarom duurde het meer dan 40 jaar voordat de oppositie samenwerkte?

Ik wou dat het 40 jaar geleden was gebeurd. Dat was de eerste keer dat ik in een artikel vermeldde dat we een referendum en een grondwetgevende vergadering nodig hebben om over de toekomst te beslissen. Maar soms kost het tijd, en dan is er nog de factor religie. Tegenwoordig hebben geestelijken het volledige respect verloren, moskeeën zijn leeg en dat komt door degenen die religie als voorwendsel hebben gebruikt om misdaden te plegen. Veel mensen die toegewijde moslims zijn in Iran willen dat niet. Ze hebben het op de harde manier moeten leren.

En waarom was er eerder geen verenigde oppositie in ballingschap?

Het is niet dat we niet samen wilden komen. De dynamiek van politieke verandering in Iran is tegenwoordig veel meer afgestemd op de vraag van de straat dan op sommige groepen die op ideologische voorkeuren in een rij stonden. De oppositie moest zichzelf opnieuw uitvinden – in die zin dat wat we vandaag doen of zeggen relevant moet zijn voor de mensen op straat.

Een van de groepen die niet vertegenwoordigd zijn in de verenigde oppositie is er een die zichzelf de grootste Iraanse oppositiegroep in ballingschap noemt: de Mujahedeen-e-Khalq. Welke rol spelen ze eventueel? Praten u en andere oppositieleden ook met hen?

Voor mij is het grootste probleem dat ze hun eigen interne beperkingen hebben wat betreft het voeren van een open dialoog met andere democratische krachten. Het is een beetje een cult-mentaliteit die haar leden verbiedt om een ​​vrije dialoog aan te gaan. Deelnemen aan een open proces is voor hen dan ook bijna onmogelijk, want zodra ze zich daaraan committeren, storten ze intern in. Politieke inclusie is gebaseerd op het aanvaarden van democratische regels. Als deze principes die in het handvest zullen staan ​​iets zijn waarvoor ze bereid zijn te ondertekenen, waarom niet? Maar dat is aan hen. Tot op de dag van vandaag hebben ze dat nooit echt willen accepteren.

Uw familie maakte deel uit van de monarchie. Hoe kunnen mensen erop vertrouwen dat je deel uitmaakt van een democratisch proces?

Ten eerste omdat ze weten dat ik mijn eigen man ben en dat geen enkele zoon of dochter verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat hun ouders ook deden. Ik was 17 jaar oud toen ik mijn land verliet. En alles wat ik sindsdien heb gezegd is: “Hé, ik ben hier niet kandidaat voor een kantoor.” Ik probeer gewoon een overgang te zien waarbij mensen kunnen beslissen. Dit is een veel waardevollere rol die ik kan spelen zonder verstrikt te raken in de patronen van staat of bestuur.

We hebben ook een culturele verandering nodig, en de democratische cultuur is niet geïmpregneerd in de natie. Ik kan meer bijdragen aan die richting omdat ik 40 jaar van mijn leven in vrije landen heb gewoond, in Amerika, in Frankrijk, en landen als Duitsland heb bezocht. Helpen met het onderwijsproces interesseert me veel meer dan met een stel ministers aan tafel te zitten en het beleid van de dag te bepalen, of zelfs vast te zitten in het paleis als een symbolische leider, gemuilkorfd en niet vrij om mijn mening te uiten. Ik vecht niet voor jouw vrijheid om er zelf het eerste slachtoffer van te zijn.

Enkele honderdduizenden mensen tekenden een online petitie om u de volmacht te geven. Wat vind je daarvan?

Veel mensen begrijpen hoe cruciaal mijn rol kan zijn in een transitie. Maar dat heeft niets te maken met of we in de toekomst een republiek of een monarchie hebben. Mensen gaan er automatisch van uit dat ik de kandidaat voor de monarchie ben. Niet noodzakelijk. Als ik moet kiezen tussen een door het volk gekozen seculiere republiek versus een instelling die nog steeds gebaseerd is op erfelijke overgang, kan ik dat niet rijmen met democratische normen.

De onderhandelingen over een nieuwe nucleaire deal zijn vastgelopen, maar Iran is op dit moment bezig met het verrijken van uranium. Is er enig advies dat u buitenlandse leiders geeft over hoe hiermee om te gaan?

Ons argument is: de beste manier om het gevaar voor eens en voor altijd uit te schakelen, is door het regime uit te schakelen. Want hoe betrouwbaar was het regime ervoor, zelfs na het ondertekenen van een overeenkomst? Tijdens de regering-Obama zagen we dat de vrijgekomen middelen naar de verschillende brigades in Libanon of Syrië gingen in plaats van de belangen van het land te dienen. De tijd raakt op. En we hebben nu de kans om samen met het Iraanse volk zelf voor eens en voor altijd een einde te maken aan het probleem.

In Israël was er onlangs een zeer grote militaire oefening samen met de VS. Mensen praten over de zogenaamde militaire optie om het nucleaire programma van Iran te beëindigen …

… wat een nachtmerrie is. Vooral op een moment waarop de mensen van dat land zeggen: “Hé, we zijn op straat, help ons om van het regime af te komen.” . “ Hoe hebben we een einde gemaakt aan de apartheid? Op een gegeven moment kwamen we ter verdediging van degenen die er een einde aan wilden maken. Hoe hebben we een einde gemaakt aan (Gen. Wojciech) Jaruzelski in Polen? Door Lech Walesa en zijn bedrijf te helpen in hun Solidariteitsbeweging.

Waarom zou Iran niet deel uitmaken van dezelfde grondgedachte? We zetten ons leven al op het spel en verliezen elke dag mensen. Werk met ons. Je hebt het beste leger: de mensen. Zodra dit regime verdwijnt, zullen we hard werken om stabiliteit te bereiken. We moeten samenwerken met de Israëli’s, met de Arabische buren. We moeten met de Europeanen samenwerken op het gebied van energie en veiligheid.

Kun je je voorstellen terug te gaan naar Iran?

Ik zie mezelf in een caravan door de vier hoeken van het land reizen, gewoon kamperen om met mensen om te gaan. Zo kun je voelen wat mensen echt willen en hen vervolgens manieren laten zien om meer impact te hebben bij het nemen van beslissingen. Ik denk dat het geheim van gevestigde democratieën is dat hun burgers proactief zijn. Het is heel moeilijk om een ​​mentaliteit van proactiviteit in te passen in een zeer traditionele Midden-Oosterse cultuur die altijd achterover leunt en zegt: “Iemand doet iets voor mij.” Maar deze generatie wacht niet meer.