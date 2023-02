LONDEN – Terwijl Westminster (opnieuw) wacht op een Brexit-deal, geeft Rishi Sunak al belangrijke bondgenoten de opdracht om het aan zijn mopperende parlementsleden te verkopen.

De Britse premier is op zoek naar een oplossing voor de langlopende post-Brexit-ruzie tussen het VK en de EU over handelsregels in Noord-Ierland. Naast het vinden van een deal waar Brussel mee kan leven, zal Sunak ook moeten worstelen met het tevredenstellen van zijn eigen aarts-Eurosceptische parlementsleden.

Terwijl de onderhandelingen voortduren, zijn hier de zes mannen die het team van Sunak vertrouwt om Tory Brexiteers te overtuigen dat hij de man is met een plan.

Chris Heaton-Harris: Noord-Ierse secretaris en voormalig chief whip. Centraal in de onderhandelingen en nu centraal in het verkopen van een overeenkomst aan Tory-parlementsleden. Als voormalig voorzitter van de European Research Group of Conservative MPs zijn zijn Brexiteer-referenties onberispelijk en dit betekent dat zijn mening over de deal zwaar zal wegen bij eurosceptici. “Hij vertelt iedereen hoe goed het is”, zei een senior Tory tegen de FT.

CraigWilliams: Sunak’s parlementaire privésecretaris. Belangrijke intermediair tussen parlementsleden en de premier, door een parlementslid beschreven als een “poortwachter die ervoor zorgt dat mensen met ministers kunnen praten voor de geruststelling die ze nodig hebben”. De 37-jarige wordt ook vertrouwd door de binnenste cirkel van Sunak. Heeft enkele Brexit-littekens, nadat hij als speciaal adviseur van Steve Barclay in DExEU heeft gediend – het voormalige ministerie voor het verlaten van de Europese Unie.

Rupert Yorke: Nr. 10’s parlementaire verbindingsman. Veteraan van Brexit-crises, die in nummer 10 heeft gewerkt als adviseur van voormalig premier Theresa May. Maakte deel uit van de nr. 10 en nr. 11 economische eenheid opgericht door de toenmalige nr. 10 assistent Dominic Cummings om Johnson en Sunak gezamenlijk te ondersteunen. Heeft Sunak geholpen zijn parlementaire steun te vergroten tijdens de leiderschapswedstrijden van 2022.

John Bew: De supremo van het buitenlands beleid van nr. 10. Lid van de academische royalty van Belfast, als zoon van de vooraanstaande historicus Paul Bew, die hielp bij het vormgeven van het Goede Vrijdagakkoord. Vloog vorige week voor het bezoek van Sunak om met belangrijke figuren van de Democratische Unionistische Partij te spreken. Britse onderhandelaars Mark Davies en Brendan Threlfall waren ook de sleutel tot die inspanningen.

Oliver Lewis: Voormalig Vote Leave-man, die voormalig Brexit-onderhandelaar David Frost verving toen hij onderhandelde over een Brexit-deal. Was later de adviseur van Johnson om het Verenigd Koninkrijk een beetje bij elkaar te houden. Werkt nu in een onbetaalde hoedanigheid voor Downing Street om te helpen bij pogingen om wantrouwige ERG-parlementsleden voor zich te winnen.

James Forsyth: Goede vriend van Sunak uit zijn schooltijd die naar verluidt getuige was op zijn bruiloft. Goede connecties onder Tory-parlementsleden na ongeveer twee decennia als politiek journalist te hebben gewerkt, meest recentelijk als politiek redacteur bij het rechtse tijdschrift Spectator. Die banden zullen nu de sleutel zijn tot zijn rol als politiek secretaris nr. 10.