Manchester City-spits Erling Haaland is tijdens zijn verbluffende seizoen door zijn zaakwaarnemer gewaardeerd op maar liefst € 1 miljard.

De 22-jarige is in sensationele vorm sinds hij afgelopen zomer overkwam van Borussia Dortmund en scoorde met 32 ​​doelpunten uit 31 wedstrijden, waarvan 26 in de Premier League.

AP Haaland is dit seizoen misschien wel de meest opvallende speler van Europa

Haaland heeft een aantal Premier League-records gebroken sinds hij uit Duitsland kwam voor £ 51 miljoen, waarbij de jongere vier hattricks sneller scoorde dan wie dan ook.

De ex-scherpschutter van Red Bull Salzburg scoorde ook 20 Premier League-doelpunten in een recordtijd – en behaalde deze prestatie in slechts 14 optredens.

En zijn oogverblindende vertoningen hebben ertoe geleid dat Haalands zaakwaarnemer Rafaela Pimenta een prijskaartje van tien cijfers op de spits heeft gezet.

In een gesprek met het Telefoot-programma van de Franse zender TF1 zei Pimenta – die ook Paul Pogba, Matthijs de Ligt en Marco Verratti vertegenwoordigt – dat haar cliënt bijna 20 keer meer waard is dan wat City voor hem betaalde.

Ze zei: “Erling Haaland is € 1 miljard waard. Dat is geen gok, daar ben ik zeker van.

“Ze zouden kunnen zeggen dat ik belachelijk ben, dat een club geen miljard gaat betalen.

Pimenta gelooft dat Haaland maar liefst 1 miljard euro waard is

“Maar zijn leeftijd, zijn kwaliteit, zijn progressie en de manier waarop hij zich gedraagt, is waarom ik het over een miljard heb.

“De toekomst is onbekend, maar hij komt eraan.

“Hij is zo simpel, niet onder de indruk van de ‘bling bling’. Hij eet lasagne voor lucifers, het is zijn magische formule.

“Hij vindt zichzelf niet belangrijk. Het is de toekomst.”

Getty Geen enkele speler in de top vijf van Europa heeft dit seizoen meer gescoord dan Haaland

Haaland speelde zaterdag een zeldzame nul in het 1-1 gelijkspel van City in Nottingham Forest, toen de mannen van Pep Guardiola van de eerste plaats werden gestoten door Arsenal.

De winnaar van de Duitse beker van 2021 maakte zich schuldig aan het verspillen van twee enorme kansen in de tweede helft, wat uiteindelijk kostbaar bleek toen Chris Wood een late gelijkmaker binnentrok.

Maar hij zal de kans krijgen om zijn missers goed te maken wanneer hij woensdag terugkeert naar Duitsland om het op te nemen tegen RB Leipzig in City’s Champions League achtste finales.