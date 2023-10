De YouTube-ster, de miljoenen artistieke Intelligenz erklärt

Yannic Kilcher is een IT-expert, een IT-expert en de ‘slimste AI aller tijden’. Seine Video’s in een woonkamer in de Zürcher Kreis 4 begeistern Studenten in der ganzen Welt.

Yannic Kilcher heeft een artistieke achtergrond in ETH Zürich. Karin Hofer

Yannic Kilcher zou het Letzigrundstadion kunnen vullen met een publieke uitzending. In het midden van het land zijn er een aantal afbeeldingen en de kennis van alfa-tensoren, de schalen van autoregressieve modellen gebaseerd op op pixels gebaseerde tekst- en beeldverspreidingsreferenties. In de Rängen 30.000 Zuschauer – dus vide weer die Video, das gerade aufnimmt, schätzungsweise anschauen: Fachleute und Students, jongen uit de VS en de Software-Nation If. „Een hele Letzigrund“, zegt Kilcher, bedankt, als er hints zijn van een microfoon, „dat is schoon.“