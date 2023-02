Haat je het niet als een financiële expert een voorspelling doet, maar niet zowel een tijd als een getal in dezelfde zin vermeldt? En dan, als hij of zij het fout heeft, is het op naar het volgende slimme idee.

Heard on the Street doet het net even anders. Onze aandelenselectiewedstrijd, die nu voor de zesde keer plaatsvindt, loopt tot en met 4 augustus, waarbij onze winsten en verliezen regelmatig worden bijgewerkt. Gedurende drie weken in augustus 2022 gaven onze 15 columnisten in zes wereldsteden u onze beste ideeën in de vorm van een column waarin we ons argument voor of, in het geval van een ‘kort’ idee, tegen een aandeel uiteenzetten.