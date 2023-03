SANTA FE, NM (AP) – De wetgevers van New Mexico hebben dinsdag een voorstel verworpen om staats- en lokale overheidsinstanties te verbieden contracten aan te gaan met de Amerikaanse immigratie- en douanehandhaving om immigranten vast te houden terwijl ze asiel aanvragen in de VS.

Het wetsvoorstel mislukte op een 17-21 stemming van de staat Senaat. Het zou ook de deelname van de lokale overheid aan drievoudige overeenkomsten met particuliere detentiecentra en federale autoriteiten hebben afgebouwd.

Het wetsvoorstel had gevolgen voor drie particuliere detentiecentra in New Mexico – en zou begin 2025 effectief een einde hebben gemaakt aan de detentie van migranten in het particuliere Otero County Processing Center in Chaparral in het zuiden van New Mexico aan de rand van El Paso, Texas.

Wetgevers in Colorado en New York overwegen soortgelijke wetsvoorstellen die lokale overheidscontracten met federale immigratieautoriteiten of met particuliere aannemers via intergouvernementele dienstverleningsovereenkomsten zouden beperken.

Voorstanders van het wetsvoorstel in New Mexico benadrukten meldingen van gevangenisachtige discipline, slechte sanitaire voorzieningen en zelfmoordpogingen in detentiecentra voor immigranten, en drongen er bij wetgevers op aan actie te ondernemen op humanitaire gronden.

“We hebben het hier over die immigranten die het land zijn binnengekomen in overeenstemming met onze wetten en asiel hebben aangevraagd”, zei de democratische senator Gerald Ortiz y Pino uit Albuquerque, mede-indiener van het wetsvoorstel. “We ontdekten dat velen van hen … worden vastgehouden onder omstandigheden die verre van adequaat zijn.”

Tijdens het debat bagatelliseerden Republikeinse senatoren de ernst van de levensomstandigheden in het detentiecentrum voor migranten in Otero County, gerund door de in Utah gevestigde Management & Training Corporation, en zeiden dat het beëindigen van het overheidscontract daar een ernstige financiële klap voor de gemeenschap zou opleveren.

De Republikeinse senator Ron Griggs, wiens district het Otero County Processing Center omvat, zei dat Otero County in 2007 geld leende om het migrantenverwerkings- en detentiecentrum te bouwen, in de hoop uiteindelijk obligaties af te betalen en een duurzame bron van inkomsten te creëren om openbare diensten te ondersteunen.

Hij noemde het wetsvoorstel een “directe aanval op voorzieningen in sommige van onze armere plattelandsgebieden”.

Het verwerkingscentrum van Otero County biedt doorgaans plaats aan ongeveer 600 mannelijke en vrouwelijke migranten.

Vijf Democratische senatoren sloten zich aan bij de Republikeinen om het wetsvoorstel te verslaan. Vier andere Democratische senatoren waren verontschuldigd of afwezig bij de stemming.

Griggs voerde ook aan dat een lokaal detentieverbod in New Mexico niet noodzakelijkerwijs de omstandigheden zou verbeteren voor migranten die in detentiecentra in andere staten terechtkomen in afwachting van hun asielprocedure.

Jazmin Irazoqui-Ruiz, senior advocaat bij het New Mexico Immigration Law Center, betwistte dat en zei dat migranten uit kostenoverwegingen zouden kunnen worden vrijgelaten om tijdelijk bij familieleden of andere sponsors te gaan wonen, of dat ze zouden worden overgebracht naar staten zoals Colorado die een andere aanpak hanteren door het verzekeren van wettelijke vertegenwoordiging voor behoeftige immigranten.

In de afgelopen jaren hebben Californië, Illinois en New Jersey wetgeving uitgevaardigd om detentiecentra voor migranten op hun grondgebied te beteugelen.

Morgan Lee, The Associated Press

