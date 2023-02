CNN

Amerikanen aan de westkust en in het noordoosten hebben te maken met hevige sneeuwval, harde wind, stroomuitval en gevaarlijke wegomstandigheden terwijl een reeks stormen aan weerszijden van de VS teisteren.

Bijna 50 miljoen mensen in het noordoosten zijn gewaarschuwd voor winterweer, terwijl een storm die tornado’s, schadelijke winden en hagel naar het midden van de VS heeft gebracht, de regio binnendringt.

De storm die het noordoosten teistert, zal zich dinsdag verder verspreiden in het noorden van New England als koude lucht zich over de regio sluit en er 4-8 inch sneeuw valt, volgens de National Weather Service.

Er zijn winterweerwaarschuwingen voor Boston – waar tot 15 cm kan vallen – en New York City, waar de grootste sneeuwgebeurtenis van een bijna sneeuwloos seizoen zou kunnen plaatsvinden. Central Park, dat dit jaar slechts 0,4 inch sneeuw heeft gekregen, zou dinsdagmiddag 3-5 inch sneeuw kunnen zien vallen.

De gouverneur van New York, Kathy Hochul, zei tegen de inwoners dat ze zich moesten voorbereiden op gevaarlijke reisomstandigheden, aangezien de staat zich schrap zet voor ijzel, sneeuwval van minstens 2,5 cm per uur en windstoten tot 40 mijl per uur.

In Rhode Island, waar gouverneur Daniel McKee ook waarschuwde voor een moeilijk woon-werkverkeer in de ochtend, waren alle Providence-scholen dinsdag gesloten. Connecticut kondigde ook de sluiting aan van scholen in Hartford, evenals alle staatskantoorgebouwen, aangezien de staat zich voorbereidde op een aanzienlijke sneeuwstorm die zou kunnen leiden tot zware sneeuwval tussen 5-7 inch en geïsoleerde hoeveelheden tot 10 inch.

Ten zuiden van de vrieslijn, wordt voorspeld dat Philadelphia, Pennsylvania, dinsdag regen zal zien.

Meer dan 217.000 Amerikaanse huizen en bedrijven zaten maandagmiddag zonder stroom, de meerderheid in Michigan, volgens PowerOutage.us.

Terwijl sommige inwoners van het noordoosten dit seizoen voor het eerst sneeuw proeven, treft een nieuw stormsysteem de westkust met meer sneeuw, harde wind, sneeuwstormen en ongewoon koude temperaturen – direct nadat een andere storm vorige week dikke sneeuw heeft gedumpt.

De komende dagen worden er nog twee zware sneeuwrondes verwacht in de Sierra Nevada en Noord-Californië, met sneeuwvalsnelheden van meer dan 2 inch per uur en windstoten tot 60 mph in de voorspelling, zegt de Weather Service. In de hogere bergketens is sneeuwval van meer dan een voet waarschijnlijk.

Er geldt een lawinewaarschuwing tot en met woensdagochtend voor de Central Sierra Nevada Mountains, inclusief voor het Greater Lake Tahoe-gebied.

Zware sneeuw zal het zo ver naar het oosten als de Colorado Rockies en zo ver naar het zuiden als het noorden van Arizona brengen, waardoor er dinsdag en woensdag gevaarlijke reisomstandigheden ontstaan, zegt de weerdienst.

Californië is nog steeds aan het herstellen van een zware winterstorm die vorige week voor onbekende winterse omstandigheden op grotere hoogten zorgde, waaronder zeldzame sneeuwstormwaarschuwingen voor het zuidelijke deel van de staat. Veel belangrijke wegen waren maandag afgesloten.

Sommige inwoners van de San Bernardino Mountains in Zuid-Californië zitten sinds vorige week vast in de sneeuw en kijken nu toe hoe hun benzinestations en supermarkten bijna leeg zijn, aldus de sheriff van San Bernardino County.

Terwijl bemanningen werken aan het creëren van wegen met één rijstrook voor eerstehulpverleners, heeft San Bernardino County maandag een lokale noodsituatie afgekondigd om staats- en federale hulp te zoeken bij het ruimen van de sneeuw, aldus functionarissen.

Onder degenen die vastzaten waren meer dan 600 studenten die afgelopen vrijdag naar huis zouden terugkeren, maar door de storm vast kwamen te zitten in hun kampen. California Highway Patrol begeleidde de kinderbussen maandag de berg af zodat ze konden herenigen met hun families, volgens een woordvoerster van het Irvine Unified School District.

Sneeuw en wind combineren in de bergen van de Sierra Nevada om sneeuwstormen te creëren en reizen “zeer gevaarlijk tot onmogelijk’, waarschuwde de National Weather Service.

“Als u van plan bent om over de weg te reizen op hoogtes van meer dan 300 voet door staten aan de westkust, wees dan voorbereid op snel veranderende omstandigheden en zorg voor benodigdheden voor auto’s in de winter.” Nationale Weerdienst gewaarschuwd.

Interstate 80 op de staatsgrens Californië-Nevada was maandagavond gesloten vanwege white-out-omstandigheden.

ANNND WIJ ZIJN GESLOTEN!! (27-02-23 11:00 uur) De I-80 is in oostelijke richting gesloten bij Applegate en in westelijke richting bij de Nevada State Line vanwege gevaarlijke rijomstandigheden en white-outs. Geen geschatte tijd van heropening… pic.twitter.com/TF4XVyf0mP — WKK Truckee (@CHP_Truckee) 27 februari 2023

“Reizen zou onmogelijk kunnen zijn met soms bijna nul zicht tot woensdagochtend vroeg. Sterke wind kan boomschade en stroomuitval veroorzaken. Als je het risico neemt om te reizen, kun je urenlang vast komen te zitten in voertuigen’, zei het National Weather Service-kantoor in Reno.

California Highway Patrol in Truckee getweet dat “REIZEN ZEER ONTMOEDIGD WORDT”, waardoor chauffeurs worden verteld dat ze lange vertragingen, harde wind, nul zicht moeten verwachten.

In Oregon was een deel van de 5 Freeway afgesloten, terwijl de weerdienst daar waarschuwde dat fragmentarische stuifsneeuw het zicht aanzienlijk zou kunnen verminderen.

Met het risico om op een besneeuwde weg vast te komen te zitten in een auto, dringen ambtenaren er bij degenen die zich op de weg wagen op aan om voorbereid te zijn.

“Breng kettingen mee en weet hoe je ze moet gebruiken. Neem een ​​noodpakket mee met daarin warme kleding, snacks en water voor het geval je vertraging oploopt. Zorg ervoor dat uw voertuig gereed staat met goede banden en werkende wisserbladen”, aldus het Oregon Department of Transportation.

Terwijl de noordoost- en westkust zich voorbereiden op meer sneeuw, herstellen de inwoners van Centraal-VS van tornado’s en harde wind.

Het midden van de VS ontving zondag 14 tornadomeldingen – waaronder 9 in Oklahoma – en nog eens vijf in Illinois op maandag.

In Oklahoma heeft de storm daken van huizen gerukt, auto’s omgegooid, bomen omgewaaid en wijken bezaaid met puin. Tot nu toe zijn in Oklahoma maar liefst twaalf mensen gewond geraakt door de stormen.

Ambtenaren in Oklahoma zijn nog bezig met het beoordelen van de schade, hoewel de meest geconcentreerde gevolgen lijken te zijn in Norman, Shawnee en mogelijk Cheyenne, volgens een woordvoerder van het Oklahoma Department of Emergency Management and Homeland Security.

In totaal werden zondag meer dan 140 stormmeldingen gedaan over de Southern Plains, voornamelijk wind in Kansas, Texas en Oklahoma. Dit omvat ook 14 hagelmeldingen in die staten, met naar verluidt verschillende hagelstenen met een diameter van 1,75 inch.

Weerexperts zullen proberen te bepalen of het systeem kan worden geclassificeerd als een derecho, een wijdverspreide, langlevende storm, die doorgaans schade veroorzaakt in één richting over een relatief recht pad.