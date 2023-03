Toen de miljonair-deposanten bij de Silicon Valley Bank al hun geld terugkregen met dank aan een Amerikaanse overheidsinstantie, waren er ongetwijfeld opgeluchte zuchten onder die bankklanten die anders een zware financiële pak slaag zouden hebben gekregen.

Totdat de Amerikaanse regering maandag inviel, omvatte dat de overgrote meerderheid van de deposito’s bij SVB, die zich richtte op startups en durfkapitaalbedrijven in Silicon Valley. Stortingen van meer dan $ 250.000 US zijn niet verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation of FDIC.

Zelfs de conservatief ingestelde Wall Street Journal, die teruggrijpt op de honderden miljarden dollars die zijn uitgedeeld na de ineenstorting van de banken in 2008, debatteert of de steun aan onverzekerde spaarders bij het op een na grootste bankfaillissement in de geschiedenis van de VS moet worden uitgeroepen tot “een reddingsoperatie”. “

Een punt van zorg is ‘moreel risico’, het concept dat geld uitdelen aan mensen die het hadden moeten verliezen in een vrijemarkttransactie, betekent dat ze in de toekomst roekeloos zullen zijn, en misschien zullen hun banken ook roekelooser zijn.

Maar dat is slechts een van de vele financiële overwegingen die plotseling veranderen door de onverwachte capitulatie van de vooraanstaande bankier voor startups in Californië.

Misschien wel de grootste vraag die is opgeworpen door de ineenstorting die heeft geleid tot een golf van verkoop op de wereldmarkten, inclusief Canada, is waarom we dit niet hebben zien aankomen? Daarbij komt de vraag welke andere onverwachte gevolgen er zouden kunnen zijn als de wereld kampt met inflatie en hogere rentetarieven?

KIJK | Hoe de ineenstorting van een Californische bank de startup-gemeenschap zorgen baart: Amerikaanse bankfaillissementen laten de Canadese technologiesector geschokt achter De bankfaillissementen in de VS hebben schokgolven naar het noorden gestuurd en de Canadese technologiesector opgeschrikt. Deposanten haasten zich om hun geld eruit te halen, maar er is een bredere vrees dat het investeringen zal afschrikken.

Bankaandelen stortten in

Libertarische ideologen in de durfkapitaalgemeenschap die Ronald Reagan’s beroemde bon mot hebben geciteerd: “De negen meest angstaanjagende woorden in de Engelse taal zijn: ik ben van de regering, en ik ben hier om te helpen”, kunnen de geld.

Het Amerikaanse Federale Depositoverzekeringsagentschap dat de activa van de failliete bank effectief overnam, handelde snel en kondigde zondag aan dat alle verzekerde deposanten onmiddellijk toegang zouden hebben tot hun contanten. Maandag zei het dat onverzekerde spaarders, degenen met meer dan $ 250.000 US, hun geld ook zouden terugkrijgen. Maar ze zeiden dat de belastingbetaler niet aan de haak zou slaan.

“Alle verliezen aan het depositoverzekeringsfonds om onverzekerde deposanten te ondersteunen, zullen worden teruggevorderd door een speciale beoordeling van banken, zoals wettelijk vereist”, aldus de FDIC-release van maandag.

Ondanks die snelle actie daalden de bankaandelen over de hele wereld.

De Canadese Big Five daalden aan het begin van de dag tussen de twee en vier procent, hoewel ze later op de dag het grootste deel van hun verliezen goedmaakten. Sommige kleinere Amerikaanse banken werden harder getroffen toen de FDIC en de Amerikaanse regering zeiden dat hun beslissing om onverzekerde deposanten terug te betalen een speciaal geval was en niet voor iedereen zou gelden.

Het filiaal van de Silicon Valley Bank in Toronto deze week. De ineenstorting van de Californische bank heeft gevolgen over de hele wereld terwijl investeerders proberen te begrijpen hoe het heeft kunnen gebeuren. (Alex Lupul/CBC)

Tarieven te hoog te snel?

Grote bankfaillissementen zijn een zorgwekkend signaal voor alle financiële markten, maar voor banken in het bijzonder was de manier waarop de SVB omviel bijzonder verontrustend. En dat had allemaal te maken met de rente.

Een belangrijke les voor banken is dat stijgende rentes betekenden dat spaarders bij SVB op zoek waren naar een beter rendement op hun spaargeld. Dat kan voor elke bank een probleem zijn, want hoewel het nog maar een paar maanden geleden leek dat er te veel geld door de economie rondsloeg dat bereid was kleine rendementen te accepteren, kan het plotseling duurder worden om het geld van mensen te gebruiken en uit te lenen.

Het is soms gemakkelijk om de essentiële regel te vergeten dat banken deposito’s nemen en dat geld vervolgens voor een langere termijn uitlenen tegen een hogere rente. Als mensen hun deposito’s beginnen op te nemen, zoals vorige week bij de SVB, weet de bank dat ze haar leningen niet snel genoeg kan opvragen om de deposanten het geld te betalen dat ze hen schuldig is.

Over het algemeen is dat geen probleem, omdat spaarders er zeker van zijn dat hun bank goed beheerd wordt en dus niet iedereen tegelijkertijd zijn geld wil hebben. Niet alleen dat, maar banken houden contanten en geldachtige activa aan om te voldoen aan een plotselinge toename van degenen die graag geld willen opnemen.

En hier raakten de rentetarieven de SVB voor de tweede keer. Sommige van die contante activa zaten in obligaties die een paar jaar geleden waren gekocht toen de rentetarieven laag waren. Behouden gedurende de looptijd van de obligatie, zou de bank al dat geld terugkrijgen. Maar door de soms verwarrende manier waarop de obligatiemarkt werkt, kunnen obligaties die vóór de vervaldatum worden verkocht, veel minder waard zijn.

Toen spaarders hoorden dat SVB een pak slaag kreeg bij de verkoop van haar obligaties die nodig waren om spaarders te betalen, haastten ze zich naar de uitgang. In de Californische techcultuur wachtten ze niet om in de rij te gaan staan ​​bij de bank, zoals bij bankruns van weleer. In plaats daarvan gebruikten ze hun mobiele telefoons om hun geld direct te verplaatsen. Maar door zichzelf te beschermen, maakten ze de zaken erger.

Particuliere winsten, socialistische verliezen

Of de stap van de FDIC nu wel of niet wordt beschouwd als een reddingsoperatie, het is onvermijdelijk dat critici zullen zeggen dat de redding van miljoenenbedrijven een ander voorbeeld is van “winsten privatiseren en verliezen socialiseren”.

Maar net als in 2008 zijn er enkele goede redenen voor regeringen en centrale banken om steun te betuigen.

Sommige commentatoren, waaronder John Rapley die dit weekend in de Globe and Mail schreef, verklaarden dat bedrijven moeten kunnen falen, het idee dat alleen crises de reinigende werking van “creatieve vernietiging” mogelijk maken, waarbij instortende bedrijven plaats maken voor nieuwe en betere bedrijven.

Nu de zorgen groeien dat de rente mogelijk te hoog en te snel is gestegen, ziet de gouverneur van de Bank of Canada, Tiff Macklem, er goed uit nadat de Canadese centrale bank de rentetarieven de vorige keer had onderbroken. (Blair Gable/Reuters)

Kennelijk waren er vele anderen die besloten dat het voorkomen van de ondergang van een hele generatie dynamische jonge technologiebedrijven door een eigenaardig bankfaillissement belangrijker was dan een of ander sober economisch principe.

De vraag blijft echter of de ineenstorting van SVB een eigenaardigheid was of een soort van systemisch probleem. En als we die niet zagen aankomen, liggen anderen dan op de loer?

Zeker, de markten gokken er nu op dat de rentetarieven niet zo snel zullen blijven stijgen als de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, onlangs voorspelde. Of het nu door geluk of door goed management is, de recente pauze aangekondigd door Tiff Macklem van de Bank of Canada ziet er vooruitziend uit.

Zoals economische historici me in het verleden hebben verteld, komen financiële crises vaak onverwacht, waarvan de oorzaken pas achteraf worden begrepen.

Regelgevers, die ons zouden moeten beschermen tegen crises, zullen de horizon afspeuren naar meer gevolgen.

Beleggers ook. En de onvoorspelbaarheid van hoe ze reageren is een van de redenen waarom wat er daarna gebeurt moeilijk te voorspellen is.