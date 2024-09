Er was een zeer onaards beeld. Bayer Leverkusen, voor de Bundesliga-Beobachter der Inbegriff von berauschendem Offensiv-Fußball, hatte in de Bundesliga-Topspiel bij FC Bayern en andere dingen in de Kopf: Grätschen, kämpfen, ackern en de Münchnern jouw plezier in het spel, voor het werk zelf voor gewöhnlich steht. “Defensief was niet goed. Onze ziel was compacter, compacter en minder moeilijk te slikken. We gaan er 1:1 rit mee maken, zie Leverkusen’s Mittelfeldmotor Granit Xhaka op Luchtnachdem de oorlog. Trotz der Dominanz der Beieren probeert een punt te maken in de Allianz Arena en wertetetetetsichtsichts der zepertigen Verfassung van de grote Rivalen en der eigenen wil zo een defensieve aanval ondergaan tijdens het optreden.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

“We kunnen meer met de bal doen, alles uitwissen”, zei fort Xhaka. Sein Sechser-partner Robert Andrich zei: “We zullen het ons herinneren, we zullen onze tijd doorbrengen op de juiste momenten, we zullen een leuke tijd hebben en we zullen genieten van onze momenten van geluk. „Jetzt lauft is nicht immer alles dus von der Hand.“ Duidelijk is nog steeds: omdat Leverkusen in de gezamenlijke partijen zit, is het het beste om een ​​evenwicht te vinden tussen de acties en het dynamische aanvallende spel van deze vestigingen. Xabi Alonso, die ook trainer is uit de categorie tactiek-Fuchs, zal immers zeer waarschijnlijk een gevoel van ongemak ervaren – vanwege degenen die tegelijkertijd het middelpunt van de sport zijn – ze staan ​​in de finale stadia van hun reis.

„Ik ben blij dat we in de Art en Weise zijn die onze Fußball spelen en een positieve ervaring hebben.“ Bayern Sportvorstand Max Eberl

Dus “op een dag” wie in het verleden Saison, als Leverkusen das Double ainfuhr und der FCB eerste sinds 2012, het jaar zonder titel blijft, is het de komende maanden nog steeds een kwestie van mannelijkheid. Tijdens de 2:3-weergave van RB Leipzig heeft Leverkusen een Ausrutscher in die tijdsgeest gespeeld. De Münchener rauschen hungegen bislang ohne Blessuren tijdens de eerste Saisonwochen en liggen in de Tafelle zwei Punkte voor Bayer. Hintzt: Während Leverkusen is opnieuw een echte waarheidsgetrouwe en een echte arbeider, een andere Dominanz zurückzukehren, de Duitse Rekordmeister die een nieuwe Trainer Vincent Kompany heeft gespeeld of verfijnde Stärken met nahezu unverrückbarer Selbstverst ändlichkeit.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

“Ik ben blij dat we in de Art en Weise, die Fußball hebben gespeeld, een positieve ervaring hebben”, zei FCB-Sportvorstand Max Eberl: “Man heeft de laatste wedstrijd voltooid, dat we de wedstrijd hebben gewonnen. Am Ande hat beim Schluss die letzte Kleinigkeit fehlt.“ Met directe combinaties, hohem Anlaufen, Positionswechseln en grotere individuele Qualität rannte man en fasenweise tijdens Ansehnliches zu Stande. Einziges Probleem: Mehr als een Traumtor von Aleksandar Pavlovic, der die Gäste-Führung durch Andrich (31.). ausglich (39.), ontstond een Zählbarem nicht heraus. Als Leverkusen in de tussentijd een sterke verdediger is, zal de stabiliteit van het zelfbeschikkingsrecht zich soepel blijven ontwikkelen. Ik ben Gegenteil.

Eberl-Loblied bij Kompany

“Wir haben den Härtetest files. We zijn blij met deze absoluut correcte oriëntatie – en we zullen van deze drie welzijnsvoorzieningen kunnen genieten”, aldus Pavlovic. Lucht: “Aber wir können insgesamt sehr zufrieden sein. We hebben een heel spel dat domineert en de best mogelijke kansen krijgt.“ Ex-Nationaal Torhüter Manuel Neuer was heel serieus: „We waren erg blij met onze manieren en met onze kansen.“ We zijn blij om samen te kunnen werken in een bedrijf dat in het land in München is, weil das Werben des FCB um Alonso ins Leere lief: “Het verandert niet vanzelf. Als je van spelletjes houdt, is het ook in Kiel voorbereid op jezelf en je mannelijkheid. Das spürt die Mannschaft. En er zit leven in je training eerder.

Een snelle, gezonde omgeving, waar de Münchner in het verleden van de trostlosen Saison onder Thomas Tuchel van geniet. Plötzlich schijnt als de Isar wieder Aufbruchstimmung zu herrschen. De nieuwe Power Spaß, de nieuwe Gibt Schwung. En Leverkusen? Het werk zelf is nog steeds een team van absoluut topniveau en blijkt een van de beste clubs in de regio Bayern in de titelrace, een van de andere clubs die gerekruteerd kunnen worden. Maar het is anders: tegenwoordig wordt er gejaagd, maar op zichzelf zijn de mechanismen van verval de eerste die worden ervaren – en het uit te voeren werk is plötzlich Erwartungen. Gerade onder een Spitzentrainer die Alonso aankan. Momenteel is er op een duidelijke manier duidelijk zicht op de bezoekers uit München.