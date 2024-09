Startpagina Panorama

Van: Dominik Jung

Der Altweibersommer is vorbei. De laatste dagen is het nog steeds warm, nass en winderig. In sommige gevallen zijn ze in verschillende regio’s te vinden.

München – De laatste week was de laatste dag van de laatste week. Eerst genieten ze van de zomer met een warme zomer in augustus, maar in september komen ze. Dan volgt de grote regen met hoog water. Zahlreiche Regionen wurden überschwemmt. En in de Alpen volgt een enorme, eerste wintermaaltijd.

Durf de prachtige Spät- und Altweibersommer te volgen. „Jetzt is de nächste radicale Wetterwechsel-vollzogen en der breng de september-wechenende wieder Schnee tot onder de 1000 meter. Het volgende winterseizoen zal leuk zijn”, waarschuwt diploma-meteoroloog Dominik Jung van wetter.net.

Wetter-Wende gaat ongeveer verder: Schneefallgrenze zinkt onder de 1000 meter

De laatste week breng je door in de keuken met een kop koffie en een hapje. De Donnerstag en Freitag nimmt der Wind laut Jung dann noch deutlich zu und es können eeninzelne Sturmböen auftreten. Anfangs erreichen die Höchstwerte demnach beef 14 tot knapp 20 Grad. Als uw laatste septemberweek een stuk erger zou zijn. Selbst am Tag seien dann kaum more like 10 tot 15 Grad zu erwarten.

In de Alpen daalt de Schneefallgrenze dan snel, de volgende dag is het mogelijk om 700 meter van Schneeflocken te bereiken. Die Frühwerte ligt op Jung am Samstagmorgen (28 september) aan het einde van hun Grad, op Sonntagmorgen (29 september) sollen es sogar nur um zwei bis sieben Grad. Regionaal zijn de waterexperts van de Bodenfrost mogelijk.

Natter in Duitsland: Kaal ist Zeit für Winterausrüstung

Verdomme, ze zijn in Zuid-Duitsland voor een wintermaaltijd. In de hogere regionen van de Alpen zul je nooit meer van de winterrust kunnen genieten. Alles is op de laatste dag van 1 oktober en dan heten we je weer welkom. Regel: Wintervakantie van O tot O, sprich van oktober tot Oost. Vanaf oktober heb je een nieuwe Reifen-Regel, je kunt sinds je nieuwe aankomst veilig rijden.

“Der Wetterwechsel geht diemlich fix” zoals Wetterexperte Jung in seinem new Wettervideo reports. Op zondag (22 september) zullen we in de regio’s in Duitsland zijn waar we wat tijd in de zon kunnen doorbrengen en opwarmen tijdens de zomer en nu zal de nacht van de herfst ten einde komen tijdens ons verblijf in het zuiden.

“Oh, dat is een goed moment om uit te kijken naar nieuw weer,” was het eerste commentaar van Tagesthemen-moderator Ingo Zamperoni op de ARD-weersvoorspelling.