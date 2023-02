Starkweather pelde weg in de Packard. Hij snelde naar de stad, tegen die tijd een aantal auto’s achtervolgd, en stopte pas toen een kogel zijn raam verbrijzelde en het glas in zijn oor sneed. Daarna stopte de gezochte moordenaar de auto, stapte uit, stopte zijn overhemd in en ging, starend naar alle wapens die op hem gericht waren, op de grond liggen met zijn handen achter zijn hoofd.

Een onvermijdelijk glamoureuze foto van Starkweather in handboeien, een sigaret die uit zijn mond hing en zijn witte button-down bevlekt met bloed, zowel weerzinwekkend als gefascineerd.

Sheriff Karnops vrouw, Gertrudewas belast met het begeleiden van Fugate terug naar Nebraska, en ze herinnerde zich later dat de tiener opmerkte, verwijzend naar de gestolen bovenkleding die ze droeg: “Is dit geen mooie jas?”

Echter, volgens De 12e slachtofferzat er een briefje in de zak van die jas met de tekst “Help, politie, niet negeren”, dat in Lincoln nooit als bewijsmateriaal werd gebruikt.