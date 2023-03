Het Global Engagement Center van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag een nieuw rapport uitgebracht over de pogingen van Rusland om desinformatie over Amerikaanse en Oekraïense biologische wapens te verspreiden.

Het acht pagina’s tellende rapport lijkt geen nieuwe informatie te geven over de desinformatie-inspanningen, maar geeft eerder een alomvattend overzicht van de wijdverbreide inspanningen ter zake, vanaf de dagen van de Sovjet-Unie tot de huidige oorlog in Oekraïne.

De release van het rapport komt een dag nadat een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Rusland en China zich “duidelijk” hebben aangesloten bij propaganda en desinformatie over de oorlog in Oekraïne, en dat de Verenigde Staten en het Westen in de loop der jaren niet genoeg hebben geïnvesteerd bij het tegengaan van dergelijke desinformatie.

In het rapport van dinsdag werd opgemerkt dat “Rusland, net als de Sovjet-Unie ervoor, al tientallen jaren valse beweringen over biologische wapens naar voren brengt in een poging wantrouwen te creëren in de vreedzame wereldwijde inspanningen en volksgezondheidsinstellingen die biologische bedreigingen tegengaan.”

“Sinds de grootschalige invasie van Oekraïne in februari 2022 heeft het desinformatie- en propaganda-ecosysteem van Rusland het volume en de intensiteit van zijn desinformatie over biologische wapens vergroot in een mislukte poging om de aandacht af te leiden van zijn invasie in Oekraïne, om de internationale steun voor Oekraïne te verminderen, en om zijn ongerechtvaardigde oorlog te rechtvaardigen”, verklaarde het.

“Rusland heeft een geschiedenis van het beschuldigen van anderen van wat het zelf doet, en de recente claims van biologische wapens met betrekking tot Oekraïne zijn niet anders. De Verenigde Staten zijn van mening dat Rusland een offensief programma voor biologische wapens blijft handhaven, in strijd met zijn verplichtingen onder het Verdrag inzake biologische wapens”, aldus het rapport.

Het rapport gaf talloze voorbeelden van de desinformatie die Rusland sinds het begin van de oorlog heeft verspreid, waaronder een van de “meest opvallende valse beweringen dat de Verenigde Staten met Oekraïne hebben samengewerkt om een ​​leger van trekvogels, muggen en zelfs vleermuizen te trainen om biologische wapens in Rusland”, wat volgens hem “absurd” was.

Het rapport beschreef de valse beweringen als zijnde verspreid via “Ruslands desinformatie- en propaganda-ecosysteem, zoals door het Kremlin gefinancierde mediakanalen en aan Russische inlichtingendiensten gekoppelde websites” en “zogenaamde ‘experts'” die met de Russische pers spreken.

Het benadrukte ook de Russische parlementaire commissie die onderzoek doet naar wat volgens haar Amerikaanse biologische laboratoria in Oekraïne zijn, die volgens het rapport valse informatie over biologische wapens verspreiden.