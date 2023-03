CNN

—



De VS zijn van plan om de testbeperkingen voor Covid-19 voor reizigers uit China vanaf vrijdag te versoepelen, vertelde een bekende bron dinsdag aan CNN, daarbij verwijzend naar een afname van het aantal Covid-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen en meer gegevens over de varianten die in China circuleerden.

In december kondigden federale gezondheidsfunctionarissen aan dat de VS vanaf 5 januari van alle reizigers uit China zou eisen dat ze een negatief Covid-testresultaat tonen voordat ze naar het land vliegen, nadat Beijing’s snelle versoepeling van de Covid-beperkingen tot een toename van het aantal gevallen leidde.

De bron zei dat het bevel is uitgevaardigd in een poging Amerikaanse burgers te beschermen na “een grote golf van infecties in de VRC”, in combinatie met “een gebrek aan transparantie” door Chinese functionarissen rond de golf.

The Washington Post bracht als eerste nieuws over de versoepelde reisbeperkingen.

De regering-Biden is nog steeds van plan om gevallen in China en de rest van de wereld te volgen, door een op reizigers gebaseerd genomisch surveillanceprogramma (TGS) in stand te houden dat reizigers onderzoekt naar details over nieuwe varianten.

Dit verhaal is aan het breken en zal worden bijgewerkt.