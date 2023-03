CNN

—



Mensen die vanuit China naar de VS willen vliegen, zullen het vanaf vrijdag makkelijker hebben.

Volgens een persbericht van de Amerikaanse centra van Ziektebestrijding en -preventie.

Een bron had eerder deze week aan CNN verteld dat de CDC-bestelling naar verwachting al op vrijdag zou worden ingetrokken.

Dit betekent dat reizigers die vertrekken vanuit China, Hong Kong, Macau en enkele aangewezen luchthavens elders, niet langer een pre-flight test hoeven te ondergaan om een ​​negatief resultaat te krijgen of documentatie te tonen van recent herstel van Covid-19 om aan boord te gaan van een vlucht naar de VS

De CDC zei in haar persbericht van vrijdag dat de bestelling was geplaatst vanwege “bezorgdheid dat Covid-19-gevallen toenamen in de (Volksrepubliek China).

“In die tijd was het grotendeels niet bekend dat verzachtende maatregelen in de VRC werden gebruikt, en er waren aanzienlijke hiaten in gegevens en informatie over gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.”

De CDC zei dat het nu meer vertrouwen heeft dat het beter is gegaan in China.

“De huidige beschikbare epidemiologische gegevens via wereldwijde datasets en modelleringsresultaten geven aan dat de Covid-19-piek die de VRC heeft ervaren, is teruggekeerd naar een basislijn”, aldus de release.

De CDC zei ook dat er geen zorgwekkende varianten uit China zijn voortgekomen.

Het bureau zei dat het zal samenwerken met andere agentschappen “om reispatronen te volgen” tussen China en de VS en “zijn aanpak indien nodig aan te passen”.

De nieuwe, ingetrokken order werd ondertekend door Rochelle P. Walensky, directeur van de CDC. Klik hier om de volledige bestelling te lezen.