Brisbane, Australië

CNN

—



Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het verzoek van Australië goedgekeurd om tot 220 langeafstands Tomahawk-kruisraketten te kopen om zijn marineschepen en de Amerikaanse nucleair aangedreven onderzeeërs te bewapenen die het deze week wilde kopen.

Volgens een verklaring van de Defense Security Cooperation Agency kost de deal maar liefst 1,3 miljard Australische dollar (895 miljoen dollar), inclusief onderhoud en logistieke ondersteuning.

“De voorgestelde verkoop zal het vermogen van Australië om samen te werken met de Amerikaanse zeestrijdkrachten en andere geallieerde strijdkrachten verbeteren, evenals het vermogen om bij te dragen aan missies van wederzijds belang”, aldus de verklaring.

De overname maakt deel uit van de AUKUS-deal tussen de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk, een drieledig pact om technologie en middelen te delen om in de komende twee decennia een nieuwe vloot van nucleair aangedreven onderzeeërs te bouwen.

Volgens de bredere deal zullen de VS ten minste drie onderzeeërs van de Virginia-klasse aan Australië verkopen. Bovendien zullen Australië en het Verenigd Koninkrijk hun eigen vloten van nieuwe nucleair aangedreven onderzeeërs bouwen om de capaciteiten van de geallieerden in de Indo-Pacific te vergroten. waar China zijn militaire middelen heeft opgebouwd.

Tomahawk-raketten werden voor het eerst ingezet in de Golfoorlog in 1991 en vliegen op extreem lage hoogten met hoge subsonische snelheden en worden bestuurd door verschillende op missies afgestemde geleidingssystemen. Volgens de Amerikaanse marine kunnen ze worden gelanceerd vanaf onderzeeërs die zijn gemaakt door de VS en het VK, maar ook vanaf Amerikaanse marineschepen.

Tot nu toe heeft alleen het VK Tomahawks van de VS gekocht, maar onlangs heeft Japan aangekondigd honderden van de raketten te willen kopen, die een afstand van meer dan 1.000 kilometer (621 mijl) bestrijken, om zijn verdedigingscapaciteiten te vergroten.

De Australische minister van Defensie Pat Conroy vertelde de nationale omroep van het land, de ABC, dat de Tomahawks vrijdag beschikbaar zouden kunnen zijn voor gebruik door de Australian Defence Force (ADF) vóór de geplande levering van de eerste van drie in de VS gemaakte Virginia-klasse onderzeeërs in 2033.

Toen de AUKUS-deal in 2021 voor het eerst werd aangekondigd, zei de Australische regering dat ze op zoek was naar Tomahawks om de torpedobootjagers van de Royal Australian Navy in de Hobart-klasse uit te rusten.

“Dit maakt deel uit van de agenda van deze regering om de ADF de best mogelijke capaciteit te geven, om het beter in staat te stellen langeafstandsaanvallen uit te voeren en elke potentiële tegenstander op afstand te houden”, vertelde Conroy aan het ABC. “Dit is hoe we vrede en stabiliteit bevorderen door vraagtekens te plaatsen bij elke potentiële tegenstander.”

Hoewel de AUKUS-deal van meerdere miljarden dollars de steun heeft van de twee belangrijkste politieke partijen van Australië, kwam deze deze week onder zware kritiek te staan ​​van voormalig Labour-premier Paul Keating.

In een verklaring noemde Keating, die tussen 1991 en 1996 de leider van het land was, het “de slechtste internationale beslissing van een Australische Labour-regering” in meer dan 100 jaar.

“Australië sluit zijn volgende halve eeuw af in Azië als ondergeschikt aan de Verenigde Staten, een Atlantische mogendheid”, schreef hij.

Verwijzend naar de onderzeeërs zei Keating: “Feit is dat we ze gewoon niet nodig hebben”, met het argument dat meer dieselelektrische onderzeeërs – een uitbreiding van de Australische onderzeebootvloot van de Collins-klasse – voldoende zouden zijn om de kustlijn van Australië te verdedigen.

De AUKUS-deal zal naar verwachting tot 245 miljard dollar (368 miljard Australische dollar) kosten over een periode van 30 jaar.