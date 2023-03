Emma Heming Willis, de vrouw van acteur Bruce Willis, heeft de paparazzi gevraagd hem in het openbaar met rust te laten na zijn onlangs aangekondigde diagnose van dementie.

In een video die zondag op Instagram werd geplaatst, riep Heming Willis fotografen op om “je ruimte te houden” rond de 67-jarige acteur.

Ze plaatste de video om het bewustzijn over de verslechterende toestand te vergroten en het publiek te herinneren aan het decorum van interactie met een dementiepatiënt.

Heming Willis, 44, zei de Pulp Fiction Acteur werd onlangs benaderd door paparazzi terwijl hij koffie ging drinken met vrienden in Santa Monica, Californië. Hoewel ze zei dat de vrienden van Willis “stand-up job” deden om hem te beschermen, werd Heming Willis zichtbaar beïnvloed door de interactie van de paparazzi met haar man.

“Als u iemand bent die voor iemand met dementie zorgt, weet u hoe moeilijk en stressvol het kan zijn om iemand de wereld in te krijgen en veilig te navigeren, zelfs alleen maar om een ​​kopje koffie te halen”, zei ze. “Het is duidelijk dat er nog veel onderwijs moet worden gegeven. Dus deze gaat naar de fotografen en videomensen die proberen die exclusieve dingen van mijn man naar buiten te krijgen.

Heming Willis erkende dat het de taak van paparazzi was om foto’s van beroemdheden te maken, maar vroeg hen niet tegen Willis te schreeuwen of hem vragen te stellen.

“Het ‘woo-hooing’ en de ‘jippie ki-yays’ – doe het gewoon niet. Geef hem de ruimte’, zei ze. ‘Zorg ervoor dat ons gezin of wie dan ook die dag bij hem is, hem veilig van punt A naar punt B kan brengen. Dat is mijn PSA.”

In het bijschrift van de video vroeg Heming Willis andere zorgverleners of dementiezorgspecialisten om “advies over hoe u uw dierbaren veilig de wereld in kunt krijgen.”

In februari deelde de familie van Willis een update dat de afasie van de acteur zich heeft ontwikkeld tot frontotemporale dementie (FTD). Ter vergelijking: de aandoening treft vaak jongere patiënten dan andere vormen van dementie. Symptomen zijn onder meer problemen met spraak en beweging en geleidelijk geheugenverlies.

Willis stopte met acteren in maart 2022. Destijds zei zijn familie dat hij “een aantal gezondheidsproblemen ervoer … die zijn cognitieve vaardigheden aantasten”.

Volgens de Alzheimer Society of Canada is FTD een overkoepelende term voor een groep zeldzame aandoeningen die meestal de delen van de hersenen aantasten die verband houden met persoonlijkheid en gedrag.

Ongeveer vijf tot tien procent van alle gediagnosticeerde gevallen van dementie is FTD, maar de aandoening is verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van alle gevallen van dementie op jonge leeftijd die worden gediagnosticeerd bij mensen onder de 65 jaar.

Willis en Heming Willis trouwden in 2009. Ze delen twee dochters van 10 en 8 jaar oud. Willis heeft ook drie andere dochters met ex-vrouw Demi Moore.