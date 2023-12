De vrijgelaten gijzelaars dringen aan op de vrijlating van degenen die zich nog in Gaza bevinden, maar niet alle ouders zijn het eens over de prijs

Een week geleden was Yael Lotem zo bezorgd over haar dochter Hagar en haar drie kleinkinderen dat zelfs alledaagse handelingen haar zorgen zouden baren.

“Ik drink hier een kop koffie en hebben ze ondertussen wel water?” zei ze zaterdag op het Gijzelaarsplein in Tel Aviv, waarin ze een denkpatroon beschreef dat haar wekenlang kwelde.

Lotem, 63, woonde een van de wekelijkse bijeenkomsten bij die daar zijn gehouden sinds Hamas-terroristen zo’n 240 gijzelaars namen tijdens hun aanval op Zuid-Israël op 7 oktober.

Voor het eerst sinds het begin van de betogingen werd zaterdag niemand van Lotems familie meer gegijzeld. Haar dochter Hagar en de kinderen van Hagar werden op 26 november vrijgelaten en herenigd met hun vader, Avichai, een overlevende van de slachting van meer dan 70 mensen in hun kibboets, Kfar Aza.

“Aan de ene kant is er enorme opluchting, maar tegelijkertijd ook enorm verdriet over wat gezinnen met dierbaren die zich nog in Gaza bevinden, doormaken”, vertelde Lotem, die vier kinderen heeft en in kibboets Gevulot, vlakbij Kfar Aza, woont. Times of Israel op zaterdagavond.

Veel van de duizenden deelnemers aan de betoging deelden een soortgelijke ambivalentie, onderstreept door de beëindiging van de wapenstilstand van een week die een reeks uitwisselingen mogelijk had gemaakt waarbij 105 gijzelaars, waaronder 81 Israëli’s, uit Gaza werden vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van 210 Palestijnen. gevangenen in Israël.

Merav Svirsky, rechts, spreekt met deelnemers aan een bijeenkomst voor gijzelaars in Gaza op 2 december 2023 in Tel Aviv, Israël. (Kanaän Lidor/Times of Israel)

„Ik ben bang. Mijn broer is er nog steeds en zijn leven staat op het spel,” zei Merav Svirsky, wiens broer Itay vermoedelijk gegijzeld wordt gehouden en wiens ouders, Orit en Rafi, werden vermoord in kibboets Be’eri.

‚Ik heb niet het gevoel dat ik weet dat ze al het mogelijke hebben gedaan voordat ze de strijd hervatten. Elke dag dat hij daar is, wordt de bedreiging voor zijn leven groter”, voegde Svirsky, een kunstenaar en moeder van twee kinderen, eraan toe.

Er wordt aangenomen dat zo’n 125 Israëlische burgers nog steeds gegijzeld zijn in Gaza, en sommige van hun familieleden promoten een tweede uitwisseling. Sommigen van de vrijgelatenen spraken tijdens de bijeenkomst en brachten bij veel van hun luisteraars een gevoel van opluchting en hoop.

Yelena Trufanova, rechts, spreekt naast haar moeder Irena Tati tijdens een bijeenkomst waarin wordt opgeroepen tot de vrijlating van Israëliërs die zijn ontvoerd door Hamas-terroristen in Gaza op het Gijzelaarsplein in Tel Aviv, op 2 december 2023. (Miriam Alster/Flash90)

Raz Ben-Ami, die op 7 oktober uit Be’eri werd ontvoerd, bedankte het publiek in een gefilmde boodschap en kreeg applaus toen hij zei: „Bedankt dat je me het leven hebt gegeven.“

Jelena Trufanova, een andere vrijgelaten gijzelaar, sprak op het podium naast haar moeder Irena Tati. „Bedankt. Zonder jou zou ik hier niet zijn. We moeten mijn Sasha terugkrijgen”, zei ze over haar zoon Alexander, van wie nog steeds wordt aangenomen dat hij gegijzeld wordt.

Tijdens de bijeenkomst was ook een videotoespraak te zien van Yaffa Adar, een grootmoeder van acht uit Be’eri die op 24 november werd vrijgelaten. “Ik ben een stem voor veel moeders en grootmoeders die vragen: ‚Laat de kinderen nu vrij.‘ Ik wil ze nu zien, niet als ik in een kist lig.”

Hadas Calderon buiten het IDF-hoofdkwartier in Tel Aviv, 21 november 2023 (Times of Israel)

Hadas Calderon, wiens 16-jarige dochter Sahar en 12-jarige zoon Erez op 27 november werden vrijgelaten, sprak over de troost om ze terug te hebben. ‘Ik kan vanavond mijn kinderen kussen’, zei ze op het podium van de bijeenkomst, waardoor velen tranen in de ogen kregen.

Maar haar man Ofer wordt nog steeds gegijzeld, ‘en we zullen hem of andere gijzelaars nooit opgeven’, zei ze.

Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door een groep families genaamd het Hostage Family Forum, “hadden de teruggekeerde gijzelaars een duidelijke boodschap: ‚De tijd dringt. Bevrijd ze nu allemaal”, schreef een woordvoerder van het Forum zaterdag op Facebook.

Reserve-majoor-generaal Noam Tivon spreekt tijdens een herdenkingsevenement ter gelegenheid van 70 jaar geleden dat 35 Palmach-strijders stierven in de strijd om Gush Etzion, in de oorlog van 1948, op 25 januari 2018. (Gershon Elinson/Flash90)

Noam Tibon, een generaal-majoor in de IDF-reservaten die zijn zoon en de familie van zijn zoon redde van terroristen in Nahal Oz, zei tijdens de bijeenkomst dat de Israëlische oorlog tegen Hamas als een mislukte poging zal worden beschouwd tenzij alle resterende gijzelaars worden vrijgelaten.

‘Alle andere doelstellingen komen op de tweede plaats’, zei Tibon tegen de menigte.

“Tenzij we alle gijzelaars terugbrengen, zullen we de oorlog tegen Hamas niet winnen. En wij willen de oorlog tegen Hamas winnen.”

Amir Tibon, tweede van rechts, grijpt emotioneel naar zijn hoofd terwijl hij naar een foto kijkt van Ela en Dafna Elyakim die op 26 november 2023 uit Gaza worden vrijgelaten in Mishmar Haemek. (Kanaän Lidor/Times of Israel)

Op 7 oktober brak Tibon met een aantal kameraden in in de belegerde kibboets, haalde zijn zoon Amir en zijn gezin uit hun huizen en hielp verschillende andere mensen redden terwijl hij vuur uitwisselde met terroristen.

Tibon sprak de hoop uit op een nieuw staakt-het-vuren en uitwisseling. De wekenlange stilte in de gevechten, zei hij, toonde aan “dat het Israëlische leger de strijd kan stoppen en hervatten, in het belang van het terughalen van onze gijzelaars.”

Hij voegde eraan toe: “We moeten al het mogelijke doen om ze terug te brengen. Dit is een mensenleven. Daar kun je geen prijs op plakken.”

Demonstranten wonen een demonstratie bij voor de vrijlating van gijzelaars die sinds de aanval van 7 oktober in Gaza zijn vastgehouden, in Tel Aviv op 2 december 2023. (AHMAD GHARABLI / AFP)

Maar sommige ouders van gijzelaars waren het niet eens met die aanpak.

De betoging ‘ondermijnt de nationale veiligheid ernstig’, zegt Zvika Mor, vader van acht kinderen uit de nederzetting Kiryat Arba, grenzend aan Hebron op de zuidelijke Westelijke Jordaanoever.

Zijn 23-jarige zoon Eitan werd op 7 oktober ontvoerd terwijl hij als bewaker werkte op het Nova-muziekfestival in de buurt van kibboets Re’im.

De vrijlating van 210 Palestijnse gevangenen op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem “zal leiden tot de volgende massale terroristische aanval op Israël, net zoals de vrijlating van 1.027 terroristen voor Gilad Shalit in 2011 tot deze leidde”, zei Mor, herinnerend aan een eerdere uitwisseling. dat werd alom bekritiseerd als scheef en omvatte onder meer de vrijlating uit de gevangenis van Yahya Sinwar, een terrorist die nu de leider van Hamas in Gaza is.

“We komen tot de deal en zijn bereid om te betalen wat nodig is. Wij beschouwen dit als defaitisme”, voegde Mor eraan toe.

Hij is lid van Tikvah, een forum van families met dierbaren die in Gaza worden gegijzeld en dat zich verzet tegen de recente reeks uitwisselingen, en bezwaar zou maken tegen toekomstige uitwisselingen als deze onder soortgelijke voorwaarden worden vastgehouden, zei Mor.

“Deze deal heeft alleen maar de prijs voor de resterende gijzelaars verhoogd”, voegde Mor eraan toe.

Tot het Tikvah-forum behoren ook de burgemeester van Kiryat Arba, Eliyahu Libman, wiens zoon Elyakim vermoedelijk gegijzeld wordt, en Ditzah Or, wiens zoon Avinatan vermoedelijk ook gevangen wordt gehouden in Gaza.

Mor zei ook dat hij “vervuld was van geluk voor elk van de mensen die daar vandaan terugkwamen” en dat hij geen gebrek aan respect of kwade wil bedoelde jegens andere families van gijzelaars.

Elyakim Libman, bewaker bij de Supernova-woestijnrave die op 7 oktober 2023 gevangen werd genomen (met dank)

Tikvah-ouders zijn in principe niet tegen een uitwisseling met Hamas, zei hij.

“Voor mij is ‚deal‘ geen vies woord. Ik ben er in principe niet tegen om er een te maken. Maar het moet een deal zijn waarbij wij als winnaar uit de bus komen”, zei Mor, die zaterdag over het onderwerp sprak voor zo’n 80 mensen in de stad Meitar bij Beersheba.

Honderden hoorden Libman zaterdagavond soortgelijke opmerkingen maken in een synagoge in de wijk Ramat Aviv in Tel Aviv.

Net toen de bijeenkomst zaterdag op het Gijzelaarsplein eindigde, verlieten enkele tientallen mensen de gebeurtenis en begonnen te marcheren rond de militaire basis Kirya, het zenuwcentrum van het Israëlische defensie-establishment, dat aan de overkant van de straat ligt.

Israëli’s wonen een bijeenkomst bij waarin wordt opgeroepen tot de vrijlating van Israëli’s die op 2 december 2023 in Gaza zijn ontvoerd door Hamas-terroristen op het Gijzelaarsplein in Tel Aviv, Israël. (Miriam Alster/Flash90)

De demonstranten, waarvan sommigen op trommels sloegen, scandeerden ‘ze zijn nu allemaal’ en eisten dat het veiligheidskabinet extra ontmoetingen zou houden met familieleden van de gijzelaars.

Velen droegen roze, een kleur die algemeen wordt geassocieerd met de golf van protesten eerder dit jaar tegen de regering van premier Benjamin Netanyahu.

“Deze mars gaat over de gijzelaars, niet over politiek”, zei Noam Malul, die zaterdag de wandeling bijwoonde. “Maar veel mensen uit de protestbeweging, waaronder ikzelf, hebben heel weinig vertrouwen in deze regering.

“Dus we komen uit een zeer sceptische hoek en we moeten de regering de juiste weg voorwaarts laten zien.”