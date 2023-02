CNN

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta duwt uitdagend terug in het licht van wijdverbreide kritiek te midden van een schandaal over betalingen van scheidsrechters dat het Spaanse voetbal in zijn greep houdt.

Het openbaar ministerie van Barcelona vertelde eerder deze maand aan CNN dat het Barça aan het onderzoeken was wegens beschuldigingen dat het gedurende drie jaar $ 1,5 miljoen aan betalingen had gedaan aan een bedrijf dat eigendom was van een toenmalige leidende functionaris van de Spaanse scheidsrechterscommissie, de CTA.

Het Spaanse radiostation Cadena SER meldde vorige week dat de club tussen 2016 en 2018 een reeks betalingen heeft gedaan aan een bedrijf dat eigendom is van José María Enríquez Negreira. Op dat moment was Enríquez Negreira vice-president van de CTA.

De CTA is het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de beslissing welke scheidsrechters en assistenten de wekelijkse wedstrijden in Spanje leiden. De laatste betaling van Barcelona was in juni 2018, wat volgens Cadena SER samenviel met het vertrek van Enríquez Negreira uit de CTA.

Tijdens een persconferentie op dinsdag herhaalde Laporta de eerste verklaring van de club over het onderzoek en zei dat het inhuren van een adviseur voor scheidsrechterrapporten en scouting iets is dat elke club doet en een dienst was die de club nodig achtte voor zijn succes.

Laporta – die ook voorzitter was van Barça van juni 2003 tot juni 2010 – zei dat een externe advocaat en zijn team een ​​reeks onafhankelijke onderzoeken aan het uitvoeren waren voor de club.

Hij zei ook dat de Spaanse autoriteiten de club niet hebben geïnformeerd dat er een onderzoek loopt.

Het parket van Barcelona bevestigde vorige week aan CNN dat er een onderzoek gaande was, maar zei dat de procedure privé was.

Maandag stelde Javier Tebas, de president van de hoogste voetbaldivisie van Spanje, LaLiga, voor dat Laporta zou moeten aftreden als hij niet kan uitleggen waarom de betalingen werden gedaan, daarbij verwijzend naar wat hij beschreef als de eerste “oppervlakkige verklaring” van de club.

“FC Barcelona deed een persbericht toen het hele schandaal losbarstte waardoor het leek alsof elke voetbalclub dit doet. Het is duidelijk dat ze dat niet doen. Een ding is om ex-scheidsrechters in te huren (om deze rapporten te maken), een ander is om ex-scheidsrechters aan te nemen die in de Technische Commissie voor Scheidsrechters (CTA) zitten, toch?

“Het waren niet slechts drie seizoenen, het waren heel veel seizoenen, ook met verschillende leiders die in theorie niet met elkaar praten. Nou, ik weet het niet. Ik vind het helemaal niet leuk.” (vertaling gedaan door Patrick Sung)

Laporta sloeg dinsdag terug en zei dat Tebas – die eerder heeft toegegeven een Real Madrid-supporter te zijn – “zijn masker heeft afgezet” terwijl hij doorgaat met “zijn obsessie met Barça”, wat suggereert dat de leider van LaLiga bezig is met een destabilisatiecampagne tegen de club .

Vorige week vertelde voormalig Barça-president Josep Maria Bartomeu aan Cadena SER dat hij de betalingen in het hart van het onderzoek in 2018 – toen Enríquez Negreira de CTA verliet – stopzette om de kosten bij de club te verlagen.

Bartomeu voegde eraan toe dat de betalingen aan het bedrijf al gaande waren sinds 2003, het jaar dat hij voor het eerst bij de club aankwam. Enríquez Negreira legde aan Cadena SER uit dat hij nooit de voorkeur gaf aan Barça bij een beslissing of benoeming tot scheidsrechter.

Toen Cadena SER vroeg naar het onderzoek naar de betalingen, erkende Enríquez Negreira exclusief voor Barcelona te werken.

LaLiga zei dat het details over de zaak heeft gedeeld met alle Spaanse topteams, behalve twee teams.

Ondertussen zei José Manuel Franco, voorzitter van de Hoge Raad voor Sport (CSD) in Spanje, in opmerkingen op dinsdag dat de CSD “met de rechtmatige kracht zal optreden wanneer de aanklager zijn werk beëindigt”, eraan toevoegend: “Ieder onregelmatig gedrag zal altijd gevolgen, daarom is dit zo’n belangrijk onderwerp.”

Maandag brachten twee LaLiga-clubs verklaringen uit waarin ze hun bezorgdheid uitten over de vermeende betalingen.

Sevilla FC en Barcelona’s crosstown rivaal, Espanyol, riepen de autoriteiten op om snel actie te ondernemen om een ​​schandaal aan te pakken dat de reputatie van het spel bedreigt.