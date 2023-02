De Amerikaanse president Joe Biden zit in de trein terwijl hij zijn toespraak doorneemt na een verrassingsbezoek aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, in Kiev, Oekraïne, op 20 februari. (Evan Vucci/AFP/Getty Images)

Het vervoeren van de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een zeer geheime treinreis van 10 uur per enkele reis door Oekraïne was een enorme onderneming die een aanzienlijke voorbereiding en de hoogste niveaus van geheimhouding vereiste. Het betekende ook een belangrijk moment voor het land en zijn spoorwegsysteem, gezien als een bron van stabiliteit in onstabiele tijden, vertelde CEO Alexander Kamyshin van de Oekraïense Spoorwegen aan CNN.

“De Russen beloofden Kiev in te nemen. En in 362 dagen van de oorlog verschijnt president Biden in Kiev en loopt hij rond met mijn president Zelensky. Het zijn dus echt historische momenten. We waren blij, bevoorrecht en vereerd om de officiële vervoerder van president Biden te zijn, dus noemden we onze trein Rail Force One”, vertelde Kamyshin aan Kaitlan Collins tijdens een optreden op “CNN This Morning” woensdag.

Kamyshin zei dat zijn werk – dat tot dusver ongeveer 300 officiële delegaties van over de hele wereld op het spoor heeft ontvangen sinds het begin van de oorlog bijna een jaar geleden – belangrijk is voor zijn land en zijn diplomatie.

“Met wereldleiders, presidenten, premiers, parlementsleden en congresleden is het een echt verantwoordelijke missie voor ons. We noemen deze missie ‘Iron Diplomacy’. En zo helpen we onze president om zijn diplomatieke missie waar te maken. En elke gast van het Iron Diplomacy-programma is een geëerde gast voor ons. We doen ons best om ze veilig naar binnen en naar buiten te brengen’, zei hij.

Maar het speelt ook een bredere rol in het moreel van het land te midden van de meedogenloze invasie van Rusland.

“Voor ons is op tijd presteren een heel belangrijk aandachtspunt. Tijdens de oorlog moeten mensen ergens op vertrouwen. Spoorwegen werden een betrouwbaar transportmiddel voor onze mensen”, zei hij.

Kamyshin verontschuldigde zich op Twitter na de treinrit van Biden dat “slechts 90%” van de treinen van Oekraïne op tijd was rond het bezoek aan de VS.

“We hebben een aantal treinen moeten schrappen om de Rail Force One soepel en veilig te laten rijden. En ik moest me verontschuldigen omdat we meestal streven naar betere prestaties. Maar twee dagen geleden was het niet zo goed’, zei hij tegen Collins.

Kamyshin vertelde Collins dat hij “niet nerveus was, maar gefocust en vastberaden tot het moment dat hij (Biden) de grenzen van Oekraïne verliet”.

Biden bracht 24 uur door in Oekraïne, waarvan 20 aan boord van het Oekraïense spoorwegsysteem.

“Geloof me, het was een gecompliceerde missie”, zei hij, en een die een nauwe samenwerking met de Amerikaanse ambassade in Oekraïne, de Amerikaanse regering en het Oekraïense ministerie van Infrastructuur vereiste.