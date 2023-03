Maar in Sacramento is ze nog steeds het best bekend om een ​​andere cv-regel: de eerste stafchef van Newsom.

Sommige topadviseurs van de gouverneur waren gealarmeerd toen ze hoorden dat O’Leary, een nationale autoriteit op het gebied van uitbreiding van de toegang tot abortus, hen probeerde te overtuigen om hun aanpak namens Walgreens te verzachten, volgens drie mensen die over de uitwisselingen waren ingelicht.

POLITICO verleende hen anonimiteit omdat ze niet bevoegd waren om in het openbaar over de kwestie te spreken. Een van de mensen zei dat Newsom – die uiteindelijk sprak met Rosalind Brewer, CEO van Walgreens – niet alleen teleurgesteld was in de vage reactie van het apotheekbedrijf op zijn zorgen, maar ook in het feit dat ze grotendeels van O’Leary kwamen.

“Het viel de gouverneur niet zo goed dat hij een voormalige topmedewerker van zijn regering had die nu probeert het beleid dat hij maakt terug te dringen”, zei een van de mensen die op de hoogte was van de telefoontjes.

Anthony York, de woordvoerder van de gouverneur, zei dat het kantoor van Newsom niet zou ingaan op privégesprekken met Walgreens, maar bevestigde O’Leary’s deelname aan de gesprekken toen POLITICO contact met hem opnam.

O’Leary stuurde geen berichten terug waarin om commentaar werd gevraagd.

De vertegenwoordigers van Walgreens benadrukten ook dat het bedrijf, zodra het door de FDA is gecertificeerd, Mifepriston overal zal verstrekken waar dit legaal is. | Justin Sullivan/Getty Images

Het bereik van het apotheekbedrijf begon kort nadat Newsom reageerde op de aankondiging van Walgreens dat het de toegang tot abortuspillen zou terugschroeven in staten waar Republikeinse procureurs-generaal er bezwaar tegen hadden. De gouverneur, in a tweeten, zei dat de staat de banden met het bedrijf zou verbreken. In een interview met POLITICO op woensdag legde hij uit waarom Californië een contract van $ 54 miljoen met Walgreens niet zou verlengen.

Dat contract met Californië zou vanaf 1 mei worden verlengd. De beslissing van Newsom betekent dat Walgreens geen medicijnen zal verstrekken aan gevangenen in het correctionele systeem van de staat. De staat herziet nu ook andere financiële banden met de apotheekketen.

Walgreens nam snel contact op met het kantoor van de gouverneur om de zaak te bespreken. Op de oproepen voor Newsom waren zijn hoogste functionarissen. Vertegenwoordigers van Walgreens, geleid door O’Leary, voerden vergelijkbare argumenten aan als die ze in het openbaar hebben geuit, zei een van de mensen die over hen waren ingelicht. Vertegenwoordigers van Walgreens hebben gezegd dat ze het gevoel hadden dat ze werden gepest omdat ze doortastend handelden in reactie op de GOP-functionarissen, terwijl andere apotheken zwijgen over hun plannen.

De vertegenwoordigers van Walgreens benadrukten ook dat het bedrijf, zodra het door de FDA is gecertificeerd, Mifepriston overal zal verstrekken waar dit legaal is. En vertegenwoordigers van het bedrijf wezen er herhaaldelijk op, volgens dezelfde persoon die op de hoogte was van hun uitwisselingen, dat Californië zo’n staat was.

“Ze wezen erop dat ze goede acteurs waren en probeerden (het medicijn) beschikbaar te blijven maken in Californië”, zei de persoon. “Dat bracht de gouverneur niet in beweging. Dat was niet de reactie die hij zocht.”

Voor sommige adviseurs en andere mensen in de directe omgeving van Newsom was er een onmiskenbare ironie in de betrokkenheid van O’Leary. Zij was het, toen ze de stafchef van de gouverneur was, die de strenge regels voor draaideur en belangenverstrengeling opstelde voor de adviseurs van Newsom. De ethische regels kwamen voort uit kritiek op hem omdat hij de verjaardag van een machtige lobbyist bij de French Laundry bijwoonde.

De regels, die geregistreerde lobbyisten aanvankelijk verbood om als betaalde consultants op te treden en betaalde consultants verhinderden om namens een klant rechtstreeks met de gouverneur en zijn team te communiceren om actie in het Capitool te beïnvloeden, kregen veel aandacht en enige lof toen ze werden onthuld. jaren geleden. O’Leary vroeg de ethische waakhond van de staat ook hoe ze die regels verder kon versterken, en nadat ze was vertrokken, breidde het team van Newsom het verbod op adviseurs die hem probeerden te beïnvloeden uit tot onbetaalde adviseurs.

Sommige Newsom-adviseurs en bondgenoten zagen het niet alleen als een goede poging van de regering, maar ook als een machtsspel van O’Leary om de toegang tot Newsom en zijn administratie te beperken voor degenen die externe klanten raadpleegden.

Als partner bij het advocatenkantoor Jenner & Block staat O’Leary niet geregistreerd om te lobbyen. Het bedrijf omschrijft haar als betrokken bij gevoelige onderzoeken, controverses bij de overheid en geschillen over openbare orde. Ze staat ook op de lijst als medevoorzitter van Jenner & Block’s “Post-Dobbs Task Force”, een groep die opstond om het bedrijf te helpen klanten te begeleiden bij complexe kwesties rond wetgeving en beleid nadat het Hooggerechtshof het grondwettelijke recht op abortus voor het laatst vernietigde. jaar. In die hoedanigheid heeft ze meegeschreven aan artikelen over het juridische landschap rond medicinale abortus. Jenner heeft Walgreens vertegenwoordigd in de rechtbank.

O’Leary verliet de regering-Newsom na twee jaar en vertrok eind 2020. Voordat ze bij Jenner belandde, werd ze gezocht naar verschillende banen in de regering-Biden. Ze was een kanshebber om het Office of Management and Budget te leiden, en begin 2021 prees ze privé steun voor haar mogelijke bevestiging in de Amerikaanse Senaat, net zoals de eigen nominatie van haar vriendin Neera Tanden om OMB te leiden op levensonderhoud was, meldde POLITICO. destijds.

De assistenten van Newsom zeggen dat hij de impasse met Walgreens ziet als onderdeel van een grotere strijd. Zijn beslissing van woensdag was bedoeld om aan te tonen dat de Democraten een rol spelen bij het tegengaan van wat hij beschouwt als GOP-leiders die met succes bedrijven pesten om hun biedingen uit te voeren.

Onder de vele voorbeelden die door mensen rond de gouverneur werden aangehaald, was de Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, die Disney tot onderwerping versloeg toen het bedrijf uiteindelijk weigerde de staatswetgeving aan te vechten die de gouverneur verreikende macht gaf over zijn themaparken in Orlando; creditcardgiganten Mastercard en Visa pauzeren een beslissing om aankopen in wapenwinkels te categoriseren vanwege bedreigingen van Republikeinen en Tweede Amendement-groepen; en de College Board die het curriculum van zwarte studies voor geavanceerde plaatsing ontdoet van veel vakken die vielen onder vernietigende door de GOP geleide aanvallen.

Maar uiteindelijk gaat Newsoms Walgreens-zet naar zijn inspanningen om een ​​veilige haven voor abortus in Californië te creëren. Afgelopen herfst besteedde hij miljoenen van zijn eigen campagnedollars aan een succesvolle maatregel die het recht op abortus en voorbehoedsmiddelen in de staatsgrondwet verankerde. Hij en de democratisch gedomineerde wetgevende macht hebben ook honderden miljoenen dollars toegewezen en wetten aangenomen om de toegang tot abortus te beschermen en uit te breiden.