Tijdens een bijeenkomst voor wereldwijde antitrustdenkers en beleidsmakers vorige week in Brussel, sprak Wu over – en rechtstreeks tegen – een beweging die onder Biden een hoogtepunt heeft bereikt. Regelgevers hebben de groei van bedrijven hard bestreden met een aantal belangrijke zaken, waaronder de nieuwe rechtszaak van het ministerie van Justitie om JetBlue’s overname van Spirit Airlines te blokkeren, en de recente uitdaging van de Federal Trade Commission tegen Microsoft’s deal van $ 68 miljard voor Activision Blizzard.

Sinds het einde van het presidentschap van Obama is het anti-corporate sentiment explosief gestegen in de reguliere politiek, waardoor voormalige academische critici zoals Wu, evenals de FTC-voorzitter Lina Khan en DOJ-aanklager Jonathan Kanter, belangrijke handhavingsrollen onder Biden hebben gekregen.

Maar gezien een grotendeels mislukte poging om de Amerikaanse antitrustwet vorig jaar in het Congres te vernieuwen, en het potentieel voor het Witte Huis om binnen twee jaar van eigenaar te wisselen, maken Wu en anderen zich nu zorgen dat de beweging zou slagen zonder zinvolle hervormingen.

Om een ​​meer permanent kiesdistrict op te bouwen voor een sterker toezicht op de bedrijfsgroei, stelde Wu een “vijf of zes” puntenplan voor dat “we de komende twee jaar moeten uitvoeren om dit programma te institutionaliseren.”

Hoewel nieuwe wetgeving een onderdeel van het plan is, is het niet de drijfveer, zei Wu: “Ik denk dat het erg belangrijk is om niet alleen te focussen op, weet je, heeft het Congres nieuwe wetgeving aangenomen.”

Hij voegde eraan toe dat “het congres op dit moment mogelijk de minst democratische tak van de regering van de Verenigde Staten is.”

In een interview in de zijlijn van de conferentie – gehouden in een beslist onpopulistisch hotel aan de chique Avenue Louise in Brussel – lichtte Wu zijn meervoudige plan toe, dat tijdens het gesprek als teken van de complexiteit ervan naar zeven punten sprong.

Een van de doelen: institutionele verandering binnen het Witte Huis.

In juli 2021 vaardigde president Joe Biden een breed uitvoerend bevel uit dat agentschappen in de hele federale regering opdroeg zich te concentreren op kwesties op het gebied van het mededingingsbeleid. Als onderdeel van het bevel richtte Biden een Raad voor de Mededinging op, die meerdere keren per jaar bijeenkomt.

Wu zei dat voor stabiliteit op de lange termijn de Mededingingsraad – die momenteel is ondergebracht bij de Nationale Economische Raad – op een gegeven moment een zelfstandige operatie binnen het Witte Huis moet worden, met een eigen directeur en personeel. De timing hiervan is niet duidelijk, zei hij, aangezien ‘vrij zwevende’ groepen in het Witte Huis de relevantie dreigen te verliezen.

Ook kritiek, zei hij, zou zijn dat de Federal Trade Commission en het ministerie van Justitie enkele overwinningen behalen in de rechtszaal.

Het ministerie van Justitie behaalde afgelopen herfst een belangrijke overwinning door de fusie van uitgeverijreuzen Penguin Random House en Simon en Schuster te blokkeren. Het verloor echter ook uitdagingen voor een gezondheidszorgdeal, een fusie van twee suikerproducenten en een deal tussen twee nationale veiligheidscontractanten.

Ondertussen verloor de FTC onlangs haar bod om een ​​kleine Meta-overname te blokkeren die volgens haar de dominantie van het bedrijf in de ontluikende virtual reality-markt zou vergroten.

“We moeten een aantal grote zaken winnen”, zei Wu. “We kunnen wetswijzigingen doorvoeren of sommige zaken winnen, idealiter beide. Maar als geen van beide gebeurt, hebben we een probleem.”

De agentschappen hebben een aantal lopende zaken, waaronder twee DOJ-rechtszaken tegen Google en een FTC-rechtszaak om de overname van videogamemaker Activision Blizzard van $ 69 miljard door Microsoft te blokkeren.

Hoewel het mededingingsbeleid waarschijnlijk niet volledig zal terugkeren naar de vrijemarktconsensus die voor verschillende regeringen heerste, blijven Wu en zijn bondgenoten in de beweging ernstige tegenwind houden. De DOJ en FTC hebben tot nu toe moeite gehad om rechters voor zich te winnen in verschillende recente zaken, en dominante bedrijven in de hele economie hebben nog steeds een aanzienlijke aantrekkingskracht op wetgevers aan beide kanten van het gangpad. En ondanks de aantekeningen van anti-corporate populisme die de moderne conservatieve politiek aansturen, hebben de leiders van de Republikeinen in het Huis antitrust-sceptici in een aantal belangrijke commissiefuncties gemachtigd.

Wu, een auteur en professor die nu weer buiten de regering staat aan de Columbia University Law School, bood Biden nog een paar voorschriften aan: blijf federale rechters benoemen die een progressieve economische agenda steunen; duidelijke nieuwe handhavingsrichtlijnen voor instanties bieden; ondersteuning van academisch onderzoek naar de effecten van de macht van bedrijven; en zet agentschappen in de hele federale overheid ertoe aan een wereldbeeld van bedrijfswaakhond te weerspiegelen.