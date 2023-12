De voormalige Amerikaanse ambassadeur Victor Manuel Rocha wordt beschuldigd van spionage voor Cuba

Door Madeline Halpert

BBC News, New York

4 december 2023, 19:41 GMT 33 minuten geleden bijgewerkt

Afbeeldingsbron, AFP via Getty Images Onderschrift afbeelding, Victor Manuel Rocha, een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Bolivia, wordt ervan beschuldigd ruim veertig jaar als Cubaans agent te hebben opgetreden.

Een voormalige Amerikaanse diplomaat die als ambassadeur in Bolivia heeft gediend, wordt ervan beschuldigd ruim veertig jaar als agent voor de Cubaanse regering te hebben gewerkt.

Victor Manuel Rocha, 73, wordt ervan beschuldigd Cuba sinds 1981 te hebben geholpen bij het verzamelen van inlichtingen tegen de VS.

Rocha noemde de VS ‘de vijand’ en beweerde dat zijn werk als geheim agent ‘de revolutie versterkte’, zo blijkt uit de rechtbankdocumenten.

Het was niet meteen duidelijk of hij een advocaat had die namens hem commentaar kon geven.

De voormalig diplomaat werd afgelopen vrijdag in Miami gearresteerd na een undercover steekoperatie die ruim een ​​jaar duurde, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Procureur-generaal Merrick Garland zei dat de zaak „een van de meest verstrekkende en langstdurende infiltraties“ van de Amerikaanse regering door een buitenlandse agent was.

“Meer dan veertig jaar lang diende Victor Manuel Rocha als agent van de Cubaanse regering en zocht en verwierf hij posities binnen de Amerikaanse regering die hem toegang zouden geven tot niet-openbare informatie en de mogelijkheid om het buitenlands beleid van de VS te beïnvloeden.” zei Garland.

De heer Rocha is geboren in Colombia, groeide op in New York City en behaalde diploma’s aan Yale, Harvard en Georgetown.

Volgens aanklagers werkte hij van 1999 tot 2002 als Amerikaans ambassadeur in Bolivia en bekleedde hij 25 jaar lang verschillende overheidsfuncties, waaronder die van de Nationale Veiligheidsraad.

De VS en Cuba hebben een beladen relatie gehad sinds Fidel Castro ruim zestig jaar geleden een door de VS gesteunde regering omver wierp. De VS legden in de jaren zestig een handelsembargo op tegen Cuba. Voormalig president Barack Obama en voormalig Cubaanse president Raul Castro ondernamen in 2015 stappen om de betrekkingen te normaliseren, hoewel de voormalige Amerikaanse president Donald Trump later veel van deze acties ongedaan maakte.

Gerechtelijke documenten die maandag zijn vrijgegeven, beweren dat Rocha verschillende reizen naar Cuba heeft gemaakt, waar hij van 1981 tot heden heeft geholpen de belangen van Cubaanse functionarissen te behartigen.

De documenten geven weinig details over de informatie die Rocha naar verluidt heeft gedeeld, maar schetsen de undercover FBI-operatie die tot zijn arrestatie heeft geleid.

In november 2022 nam een ​​undercover FBI-agent via WhatsApp contact op met de heer Rocha en beweerde een vertegenwoordiger van de Cubaanse inlichtingendiensten te zijn die een bericht overbracht van „uw vrienden uit Havana“, aldus het aanklachtdocument.

De heer Rocha zou ermee hebben ingestemd de agent verschillende keren te ontmoeten, waaronder een keer bij een foodcourt, omdat daar “voor niemand de mogelijkheid was om mij te zien”, zei hij, volgens gerechtelijke documenten.

Tijdens de ontmoetingen met de undercover FBI-agent begon Rocha details te onthullen over zijn tijd als geheim agent voor de Cubaanse regering, zo beweerde het aanklachtdocument.

„Ik wist precies hoe ik het moest doen en uiteraard vergezelde de Dirección (de Cubaanse inlichtingendienst) mij… Het is een lang proces en het was niet gemakkelijk“, zou Rocha tegen de FBI-agent hebben gezegd.

Hij „beschreef en vierde herhaaldelijk zijn activiteiten“ als agent voor de Cubaanse inlichtingendiensten, aldus aanklagers.

De heer Rocha zou de term ‘wij’ hebben gebruikt om Cuba en zichzelf te beschrijven, en zei dat hij ‘wilde beschermen wat we hebben gedaan’.